Cuauhtémoc Blanco, convocado para el partido de leyendas México vs Brasil en el Estadio Azteca

Una de las figuras más queridas por la afición mexicana estará presente en el duelo que promete revivir distintas generaciones

Cuauhtémoc estará en el duelo de leyendas ante Brasil | Imago7

El partido México vs Brasil Leyendas continúa tomando forma rumbo al 19 de abril en el Estadio Azteca y suma un nombre que conecta de inmediato con la afición: Cuauhtémoc Blanco. El exfutbolista se integra a la convocatoria mexicana en un evento que reunirá a figuras históricas del fútbol internacional y que forma parte de la antesala rumbo al Mundial 2026.

La inclusión de Blanco fortalece una lista que ha ido creciendo en las últimas semanas. Su presencia aporta peso a un equipo que busca representar distintas generaciones del fútbol mexicano en un encuentro que ha generado expectativa entre los aficionados.

Junto a él, también se confirmaron recientemente nombres como Francisco Palencia, Jesús Corona, Giovanni Silva y Aldair. Con estas incorporaciones, el número de jugadores confirmados asciende a 18, en una convocatoria que mezcla trayectorias de alto nivel tanto en México como en Brasil.

“Hablar de Cuauhtémoc Blanco implica referirse a una de las figuras más representativas del fútbol mexicano. Formado en el Club América, destacó por su estilo dentro del campo y su relación con la afición, elementos que lo llevaron a consolidarse como un referente generacional”, destacó la organización del duelo de leyendas.

A lo largo de su trayectoria profesional, disputó más de 500 partidos y dejó actuaciones que permanecen en la memoria del fútbol nacional. Su carrera también tuvo etapas en el extranjero, con experiencias en el Real Valladolid de España y el Chicago Fire de la MLS.

Con la selecciónmMexicana, su impacto fue determinante. Blanco Bravo participó en tres Copas del Mundo: Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, siendo protagonista de distintos momentos que forman parte de la historia del equipo nacional.

Entre sus aportaciones más recordadas destaca la “cuauhtemiña”, una jugada que se convirtió en símbolo de su creatividad y que trascendió como una de las imágenes más representativas del fútbol mexicano a nivel internacional.

Sobre su regreso a un escenario de este tipo, el propio Blanco expresó su emoción. “México contra Brasil siempre fue un partido especial, son rivales que te exigen lo mejor dentro de la cancha. Volver a vivir este tipo de partidos frente a la afición que nos acompañó durante años es algo que me emociona muchísimo”, señaló.

El encuentro también contará con la presencia de figuras como Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Adriano, Rafa Márquez y Andrés Guardado. Con este grupo, el México vs Brasil Leyendas se perfila como uno de los eventos más destacados en la previa del Mundial 2026, al reunir a jugadores que marcaron época en el fútbol internacional.

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