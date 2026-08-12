Los equipos del fútbol colombiano se solidarizan con las víctimas del terremoto: aportes e iniciativas que han hecho

Varios equipos del rentado local muestran su lado solidario y están ayudando con distintas donaciones a los damnificados por el terremoto.

Temblor en Colombia | Reuters

Colombia sigue afrontando la emergencia por el terremoto que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto, el cual dejó serias afectaciones en cuanto a vidas perdidas, heridos e infraestructura dañada o totalmente destruida. El fútbol no es ajeno a lo que pasa y hay muchos equipos que adelantan campañas y ayudas para las personas afectadas.

Mientras se define con certeza si la actividad oficial va a volver en los próximos días, hay posturas divididas sobre el retorno al balompié en el territorio nacional. Por ejemplo, uno de los que se opone es Hernán Darío Herrera, entrenador del Once Caldas, club de uno de los departamentos más golpeados como lo es Caldas.

Hay otras voces que se unen a su llamado, además de otros actores como hinchas y hasta periodistas. Lo cierto es que por ahora lo que maneja la Dimayor es que el FPC vuelta este mismo fin de semana, posponiendo partidos de escuadras como América, Deportivo Cali, Deportivo Pereira y Once Caldas, principalmente los de condición de local.

Mientras se toma ya una decisión definitiva de si se juega o no, varias instituciones del rentado local han mostrado su lado solidario con donaciones e iniciativas para buscar que sus hinchas se motiven a hacerlo también. En Claro Sports hacemos un mapeo de algunos de ellos.

Millonarios

El cuadro ‘Embajador’ ya había anunciado una especie de alianza con el Banco de Alimentos. En las últimas horas el conjunto bogotano detalló que hizo una donación económica a la entidad con el fin de apoyar a las víctimas del terremoto y a la gestión de las autoridades. Hicieron un llamado a su afición y en general a todos los colombianos a unirse a la causa.

¡Unidos somos mas fuertes! 💙🇨🇴



📌 Canales de apoyo:



💳 Donación en efectivo: Llave BRE-B ⁠0091677852

📦 Donación en especie: Calle 19A # 31 – 50, Bogotá

🌐 Sitio web: https://t.co/ThR1Jf3ELd pic.twitter.com/EubhXsGQb3 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 12, 2026

Independiente Santa Fe

En un primer lugar, el cuadro ‘Albirrojo’ destinará parte de sus ingresos por taquilla del partido contra River Plate por Copa Sudamericana para las personas damnificadas. Además de eso, están recibiendo donaciones en la Casa Cardenal y habilitaron una cuenta de ahorros para aportes económicos.

Agradecemos a las personas que ya hicieron sus aportes económicos y se han acercado a la @CasaCardenal con alimentos no perecederos.



Los esperamos de lunes a domingo en horario de 7:00 a 20:00.



✔️ 𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐚𝐬: cuenta ahorros AV Villas #… pic.twitter.com/tfZX00Cskf — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 12, 2026

Nacional, Fortaleza y más equipos con distintas iniciativas

Atlético Nacional junto a Presentes Corporación habilitaron la campaña Colombia se levanta. A través de ella puede hacer donaciones que van directo a las víctimas del terremoto. Fortaleza se unió al llamado de la Cruz Roja y el Minuto de Dios. América de Cali y Deportivo Cali incentivan las donaciones a la Cruz Roja y en puntos de acopio como la Plazoleta Jairo Varela.

Jugadores activos como Walmer Pacheco, por ejemplo, han estado ayudando a los rescatistas en Pereira, una de las ciudades más afectadas. En Barranquilla Junior hace un llamado a su afición para que lleven donaciones a la Cra 43 #6-120, otro punto de acopio. Internacional de Bogotá se unió junto a la Fundación PLAN y allí también se puede ayudar.

En fin, los equipos del fútbol colombiano están en total unidad para brindar algún aporte durante esta emergencia. Recuerde que aparte de eso, hay más alternativas para poner su granito de arena, desde otros puntos hasta voluntariados en distintas zonas del país.

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