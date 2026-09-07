Lluvias golpean CDMX y Edomex: inundaciones, autos varados y caos vial tras tormenta

Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza tienen Alerta Naranja; el Edomex también reportó afectaciones por las precipitaciones

CDMX y Edomex enfrentan inundaciones por lluevia. Foto X: @SGIRPC_CDMX

Las lluvias intensas registradas durante la tarde y noche del domingo 6 de septiembre provocaron inundaciones, dejó vehículos varados y generó complicaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México.

En la capital, dos personas resultaron heridas por la caída de un árbol en Iztacalco, luego de que un rayo impactara en la zona y provocara que el ejemplar se desplomara. Bomberos y equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a los lesionados y realizar labores de desazolve en los puntos donde se acumuló el agua.

Atendimos el reporte de un árbol caído en la Colonia San Pedro Iztacalco, Alcaldía Iztacalco. #AlMomento, informo que a nuestra llegada, se encontró a dos personas lesionadas derivado de la caída de un rayo sobre un árbol siendo atendido por personal médico en el lugar.… pic.twitter.com/zF8jrDkiMA — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 7, 2026

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En el Estado de México, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli reportaron diferentes afectaciones. Periférico Norte y la vía José López Portillo quedaron bajo el agua en algunos tramos, mientras decenas de automovilistas tuvieron dificultades para avanzar y algunos vehículos quedaron atrapados.

🌧️ ¡Se cae el cielo en el #Edomex!



Carriles laterales de Periférico Norte a la altura de Multiplaza Arboledas se encuentran inundados y con vehículos varados.



Las fuertes lluvias provocan severas inundaciones en otros puntos, maneja con precaución#ABCDNoticias #PrecauciónVial pic.twitter.com/e8KpUtaYP5 — ABCD NOTICIAS OFICIAL (@NoticiasAbcd) September 7, 2026

¿Qué zonas de CDMX resultaron afectadas por las lluvias?

Entre los puntos de la Ciudad de México con mayores complicaciones estuvieron Agrícola Pantitlán y Agrícola Oriental, en Iztacalco, donde se registraron inundaciones. También hubo encharcamientos en Río Churubusco, Circuito Interior, Eje 3 Sur y Viaducto.

En la colonia López Mateos, alcaldía Venustiano Carranza, se registraron 33.25 milímetros de lluvia hasta las 19:30 horas, mientras que en Granjas México, Iztacalco, se acumularon 25 milímetros, de acuerdo con registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

La lluvia también afectó actividades que se desarrollaban en la Ciudad Deportiva, donde un evento musical tuvo retrasos debido a las condiciones meteorológicas. Además, se reportó la caída de un árbol en Iztacalco que dejó dos personas lesionadas.

Inundación tras la fuerte lluvia en el Festival Arre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la #CDMX 🌧️☔🥺



📹: Joselin Álvarez López pic.twitter.com/8Q4Xr3iwS6 — Diario CDMX (@cdmx_diario) September 7, 2026

¿Qué alertas están activas en CDMX por las lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene alerta para las 16 alcaldías de la capital. Iztacalco y Venustiano Carranza se encuentran bajo Alerta Roja, debido al pronóstico de lluvias de más de 49 milímetros, además de posibles encharcamientos, inundaciones, corrientes de agua y caída de granizo. Mientras que Iztapalapa, Gusta A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan se encuentran en Naranja.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del domingo 06/09/2026 y la madrugada del lunes 07/09/2026, en las demarcaciones: @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del domingo… pic.twitter.com/TpBDaqsYRk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

Para las otras 10 alcaldías se mantiene la Alerta Amarilla, con una previsión de precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros. La dependencia también advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Protección Civil recomendó retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles inundadas y suspender actividades al aire libre durante las tormentas. También pidió no refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas.

¿Seguirán las lluvias este lunes 7 de septiembre en CDMX y Edomex?

El panorama meteorológico apunta a que las lluvias continuarán durante el lunes 7 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones fuertes en la Ciudad de México y el área conurbada, acompañadas de posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Para la capital se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, mientras que el Estado de México también tendrá zonas con precipitaciones dentro de ese rango.

Las condiciones forman parte de un periodo de varios días con lluvias en diferentes regiones del país. El SMN advierte que las precipitaciones pueden provocar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y reducción de visibilidad. Además, las rachas de viento pueden ocasionar caída de árboles y anuncios.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían mantenerse hasta el jueves 10 de septiembre, por lo que las autoridades recomiendan a la población de CDMX y Edomex mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y evitar circular por zonas que presenten acumulaciones de agua.

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