Temblor en México, hoy 6 de septiembre, de 4.8 grados y epicentro en San Marcos, Guerrero

El sismo ocurrió a las 12:46 horas al sur de San Marcos; autoridades de Guerrero activaron protocolos y no reportan daños

¿Se sintió en CDMX? Sismo de 4.8 sacude San Marcos este sábado | Claro Sports

Un sismo de magnitud 4.8 sacudió Guerrero este domingo 6 de septiembre de 2026, con epicentro al sur del municipio de San Marcos. El movimiento fue percibido en distintos puntos de la entidad, principalmente en Acapulco y municipios de la región Costa Chica.

Tras el temblor, autoridades estatales y municipales activaron los protocolos de revisión. De manera preliminar, no se reportan personas lesionadas ni daños en infraestructura, mientras continúa la recopilación de información en el estado.

¿En dónde fue el epicentro y de qué magnitud fue el sismo, hoy 6 de septiembre?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento registrado este domingo tuvo una magnitud de 4.8 y ocurrió exactamente a las 12:46:18 horas, tiempo del centro de México.

El epicentro fue localizado 68 kilómetros al sur de San Marcos, Guerrero, en las coordenadas 16.182 grados de latitud y -99.404 grados de longitud. El organismo indicó que el sismo tuvo una profundidad de 15.1 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 68 km al SUR de SAN MARCOS, GRO 06/09/26 12:46:18 Lat 16.18 Lon -99.40 Pf 15 km pic.twitter.com/I2OeS7yznM — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 6, 2026

Horas antes, el SSN había informado de movimientos de magnitud 4.2 y 4.1 al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

¿Cuál es el saldo del sismo de hoy 6 de septiembre en San Marcos, Guerrero?

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales de consideración en Guerrero. El temblor fue percibido en Acapulco y diferentes municipios de la región Costa Chica.

La gobernadora de la entidad informó que de manera preliminar no existían afectaciones y señaló que las autoridades mantendrían vigilancia en las diferentes regiones de la entidad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero activó los protocolos correspondientes para revisar edificios, carreteras y servicios públicos. Las autoridades también pidieron a la población mantenerse pendiente de información oficial y comunicarse al 911 en caso de detectar alguna emergencia o afectación.

Sismo hoy de 4.8 en San Marcos: ¿Es parte de los movimientos del Cinturón de Fuego?

El sismo registrado frente a las costas de Guerrero ocurre dentro de una de las regiones tectónicamente más activas del país. El Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona donde se concentra una elevada proporción de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

En el caso del sur de México, esta actividad está relacionada con la interacción de la placa de Cocos y la placa Norteamericana. Frente a las costas de Guerrero, la placa de Cocos se introduce por debajo de la Norteamericana, un proceso conocido como subducción que genera acumulación y liberación de energía en forma de sismos.

México también se encuentra influenciado por las placas de Rivera, del Pacífico y del Caribe, por lo que entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco presentan actividad sísmica recurrente.

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