Matías Almeyda deja atrás la final perdida de Leagues Cup y ya piensa en el Clásico Regio ante Tigres

Monterrey cayó 2-0 ante Toluca en Houston y el entrenador argentino pidió a sus jugadores cambiar de página para enfocarse en la Liga MX

Rayados de Monterrey se quedó con las ganas de levantar la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Matías Almeyda perdió 2-0 ante Toluca en la final disputada en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y cerró su participación en el torneo sin el trofeo que buscaba desde el inicio de la temporada.

La derrota dejó a La Pandilla sin la posibilidad de sumar un título más, pero Almeyda no quiere que el resultado modifique el camino que trazó con sus futbolistas. El entrenador argentino considera que insistir en lo ocurrido sería un error, por lo que pidió cerrar la página y concentrarse en lo que viene.

Matías Almeyda felicitó a Mohamed y al Toluca por el título | Imago7

El siguiente objetivo de Rayados está marcado en el calendario: el Clásico Regio frente a Tigres. Para Almeyda, la cercanía del duelo obliga a recuperar a sus jugadores y cambiar de inmediato el enfoque hacia la Liga MX. El técnico recordó que el clásico mantiene la misma importancia sin importar si Monterrey hubiera ganado o perdido la final.

El Pelado explicó que el plantel debe aceptar el resultado y entender que ya no existe posibilidad de modificar lo ocurrido en Houston. “Es un grave error seguir con un chip donde ya terminó esto”, señaló el estratega, quien también recordó que el objetivo inicial era alcanzar la final y después buscar el campeonato.

Rayados consiguió llegar al partido por el título, pero Toluca encontró los goles que definieron el encuentro. Almeyda consideró que su equipo intentó buscar el empate desde diferentes sectores de la cancha, aunque no consiguió convertir las oportunidades que generó. “El fútbol se gana haciendo goles y no hicimos y ellos hicieron”, reconoció el entrenador argentino.

El estratega también explicó que Monterrey tomó riesgos durante el partido en su intento por igualar el marcador. El conjunto regiomontano buscó llegar por las bandas y por el centro, además de recurrir a centros, juego asociado y acciones individuales, mientras Toluca aprovechó sus oportunidades para conservar la ventaja.

Almeyda mostró respeto por Antonio Mohamed y Toluca

Después del silbatazo final, Almeyda felicitó a Toluca por la conquista de la Leagues Cup y destacó la forma en que se disputó la final. El entrenador de Rayados reconoció el trabajo del conjunto dirigido por Antonio Mohamed y aseguró que el partido respondió a lo que representa una definición por un campeonato.

El técnico argentino también destacó la actitud de sus jugadores después de la derrota. Monterrey permaneció en el terreno de juego durante la ceremonia de premiación y esperó a que Toluca recibiera el trofeo antes de abandonar el campo. Para Matías, aceptar la derrota forma parte del proceso y representa la manera correcta de afrontar un resultado adverso.

Ahora, el objetivo cambia por completo. Rayados deberá recuperar a sus futbolistas y preparar el enfrentamiento ante Tigres, un partido que aparece como la siguiente prueba dentro del calendario del Apertura 2026. La final de la Leagues Cup quedó atrás para Almeyda; el Clásico Regio ya ocupa toda su atención.

“Me hubiese encantado ser campeón, la verdad, porque uno trabaja para esto”, reconoció Almeyda después del partido. Sin embargo, el entrenador dejó claro que el resultado no modificará la intención con la que Monterrey comenzó la temporada y que su equipo debe continuar con el trabajo establecido: “No es fácil llegar a una final, no es fácil ser competitivos, no es fácil cambiar imágenes, y para eso trabajamos. Así que, bueno, nos queda un tiempo largo y, si dios quiere, llegaremos a esas, apuntaremos a la final de la Liguilla si Dios quiere”, finalizó.

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