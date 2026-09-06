La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién sería el nuevo habitante en entrar hoy, tras la salida de Aldo Rendón?

La producción del reality sorprendió al anunciar un ingreso inesperado durante la gala de eliminación de este domingo 6 de septiembre, mientras crecen los rumores sobre la identidad del famoso que ocupará el lugar disponible

Adrian Marcelo, entre los más mencionados | @AdrianM10

La Casa de los Famosos México 2026 tendrá este domingo 6 de septiembre uno de los movimientos más inesperados de la temporada. Durante la gala de eliminación, un nuevo participante ingresará al reality show de Televisa, una situación que modificará la dinámica del programa después de la salida de Aldo Rendón.

La llegada del nuevo habitante ocurrirá a través del carrusel de la casa, un mecanismo que normalmente se utiliza para despedir a los concursantes eliminados. La producción confirmó que esta vez tendrá una función diferente y abrió la puerta a las especulaciones entre los seguidores del programa.

La Casa de los Famosos México 2026: filtran quién sería el nuevo habitante

Desde que Galilea Montijo anunció el ingreso de un nuevo integrante, las redes sociales comenzaron a reaccionar con diferentes teorías sobre quién podría ocupar el lugar disponible. Entre los nombres que más han circulado aparecen Yeri Mua, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta.

Uno de los nombres que tomó fuerza en las últimas horas es el de Ricardo Peralta, exparticipante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. De acuerdo con información publicada por TV Notas, el creador de contenido sería el elegido por la producción para regresar al reality durante la gala de este domingo.

La posible incorporación de Ricardo Peralta generó conversación entre los seguidores del programa debido al impacto que tuvo su participación en la segunda edición del formato. Su paso por la casa estuvo marcado por la división de opiniones entre los espectadores y su regreso representaría una apuesta para generar nuevas conversaciones dentro del reality.

Otro de los nombres mencionados es Yeri Mua. La influencer veracruzana ha sido una de las figuras más comentadas por los fanáticos, quienes la colocan como una posible integrante debido a su presencia constante en redes sociales y sus opiniones sobre algunos habitantes de esta temporada.

También apareció en los rumores Adrián Marcelo, quien participó en la primera edición de La Casa de los Famosos México y cuya presencia nuevamente dentro del programa ha sido tema de discusión. Sin embargo, el regiomontano señaló anteriormente que solo volvería al proyecto en otro rol y no como participante.

Yina Calderón es otra de las figuras relacionadas con la posibilidad de ingresar. La creadora de contenido colombiana cuenta con experiencia dentro del formato después de participar en La Casa de los Famosos Colombia, situación que aumentó las especulaciones sobre una posible llegada a la versión mexicana.

Hasta ahora, la producción no ha confirmado oficialmente la identidad del nuevo habitante, por lo que será durante la transmisión de este domingo cuando se conozca quién ocupará el lugar dentro de la casa.

¿Por qué va a entrar un nuevo habitante hoy, a La Casa de los Famosos México 2026?

El ingreso de un nuevo participante ocurre después de la salida de Aldo Rendón, quien abandonó la competencia por motivos relacionados con su salud. Su ausencia dejó un espacio disponible dentro del grupo de habitantes, por lo que la producción decidió realizar una incorporación inesperada.

Galilea Montijo fue la encargada de anunciar la noticia mediante un video difundido en las plataformas oficiales del programa. La conductora explicó que el carrusel de la casa tendría un uso diferente al habitual y que un nuevo famoso entraría durante la gala de eliminación.

“Por el carrusel de la casa hemos visto pasar muchísimas historias, lágrimas, sonrisas, triunfos, derrotas, emotivos regresos y tristes despedidas, pero nunca nada como esto”, mencionó Montijo en el anuncio.

El movimiento también coincide con el inicio de La Granja VIP, nuevo reality de TV Azteca que comenzará transmisiones este domingo y que competirá directamente por audiencia durante las próximas semanas. Con esta estrategia, La Casa de los Famosos México busca mantener la atención del público en la recta final de la temporada.

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmitirá este domingo 6 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. Durante la emisión se revelará tanto la identidad del nuevo habitante como el nombre del siguiente eliminado de la competencia.

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