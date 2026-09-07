Antonio Mohamed supera a Nacho Trelles como el técnico más ganador en la historia del Toluca

El entrenador argentino conquistó su sexto campeonato con los Diablos Rojos después de vencer a Monterrey en la Leagues Cup 2026

El Turco Mohamed suma seis títulos con el Toluca | Reuters

Antonio Mohamed ya tiene un lugar reservado entre los nombres que marcaron la historia del Toluca. El entrenador argentino conquistó la Leagues Cup 2026 después de que los Diablos Rojos derrotaran 2-0 a Monterrey en Houston, Texas, resultado que le permitió superar una cifra que durante décadas perteneció en solitario a Ignacio Trelles.

El Turco llegó a la final con cinco títulos en su cuenta y salió del Shell Energy Stadium con el sexto, suficiente para convertirse en el técnico más ganador en la historia del conjunto mexiquense. La conquista además llegó ante uno de los clubes que forman parte de su propia trayectoria como entrenador en el fútbol mexicano.

Antes del partido por el campeonato, Mohamed y Trelles estaban empatados con cinco trofeos al frente del conjunto Choricero. El histórico entrenador mexicano consiguió dos títulos de Liga, correspondientes a las temporadas 1966-67 y 1967-68, además de dos Campeón de Campeones y la Copa de Campeones de la Concacaf de 1968.

La historia cambió en Houston. Mohamed sumó la Leagues Cup a los títulos que ya había conquistado con Toluca y dejó atrás la marca que Trelles mantuvo durante casi seis décadas. El argentino llegó al club en 2024 y, en menos de dos años, construyó una etapa que ya cuenta con seis campeonatos oficiales.

Su colección comenzó con el Clausura 2025 y continuó con el Campeón de Campeones y la Campeones Cup del mismo año. Después consiguió el Apertura 2025 para completar el bicampeonato de Liga MX y en 2026 levantó la Copa de Campeones de la Concacaf. La Leagues Cup representa ahora su sexto trofeo como entrenador del Toluca y el primero que consigue en esta competición.

El recorrido de Mohamed adquiere todavía mayor dimensión por la velocidad con la que consiguió los campeonatos. Trelles necesitó varios años y dirigió 204 partidos con Toluca, mientras que el argentino llegó a los cinco títulos en menos de año y medio y alcanzó el sexto después de 71 encuentros de Liga y Liguilla.

La comparación entre ambas etapas también debe considerar las diferencias entre las épocas. Trelles consiguió sus cinco campeonatos durante una etapa en la que la Liga se disputaba mediante temporadas largas, mientras Mohamed compite en un calendario con dos torneos de Liga por año. Aun con esa diferencia, el argentino ya ocupa el primer lugar en cantidad de títulos conquistados con los Diablos.

El Turco incluso tuvo una primera oportunidad para romper el empate antes de la Leagues Cup. El pasado 25 de julio, Toluca perdió 3-1 ante Cruz Azul en el Campeón de Campeones, por lo que el argentino tuvo que esperar otra final para volver a buscar el sexto campeonato que le permitiera superar a Trelles.

Seis títulos después de asumir el cargo, Antonio Mohamed convirtió una disputa estadística en un nuevo capítulo de la historia del Toluca. El argentino ya no comparte el primer lugar con Nacho Trelles: ahora es, en solitario, el entrenador que más trofeos ha conquistado con los Diablos Rojos.

La conquista de la Leagues Cup también extiende una etapa en la que Toluca se acostumbró a disputar finales y levantar trofeos bajo el mando del argentino. Mohamed llegó para cambiar la historia reciente del club y terminó escribiendo su propio nombre junto al de las figuras que definieron las grandes épocas del conjunto mexiquense.

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