La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 6 de septiembre?

La placa quedó con cinco habitantes tras la salvación de Yahir; las encuestas ponen a Ese Pérez y Flor Vigna como los principales candidatos

La Casa de los Famosos, nueva temporada | Captura de pantalla

La Casa de los Famosos México 2026 llega este domingo 6 de septiembre a una nueva Gala de Eliminación, con cinco habitantes peleando por mantenerse dentro del reality. Después de una semana marcada por la salida de Aldo Rendón y varios movimientos en la placa, el público tendrá nuevamente la última palabra.

Ese Pérez, Gema Garoa, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Flor Vigna son los participantes que continúan nominados. Yahir también había quedado en riesgo tras la gala del miércoles, pero consiguió salir de la placa gracias al poder de salvación.

Aunque no existe un conteo oficial público antes de la gala, las encuestas en redes sociales ya muestran quienes son los principales candidatos a abandonar el show. Ese Pérez y Flor Vigna cuentan con el menor apoyo de la audiencia para continuar su camino dentro de la casa.

¿Quién sale de La Casa de los Famosos México, hoy domingo seis de septiembre?

Una encuesta conducida por la página de Facebook Vaya Vaya, coloca a Ese Pérez y Flor Vigna como los habitantes con mayor riesgo de convertirse en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026. Ambos aparecen en la parte baja de las preferencias rumbo a la gala de este domingo 6 de septiembre.

De acuerdo con esta medición, la definición estaría principalmente entre los dos creadores de contenido aunque Gema Garoa también aparece en una posición comprometida. Cynthia Klitbo y Memo Schutz, por su parte, se encuentran mejor colocados dentro de la encuesta.

El resultado preliminar es solamente un sondeo de las preferencias del público y no corresponde a la votación oficial del programa. La eliminación se definirá con los votos del público y será confirmada durante la Gala de Eliminación de este domingo.

La Casa de los Famosos México 2026, hoy ¿Dónde ver en vivo y a qué hora la Gala de Eliminación?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se llevará a cabo este domingo 6 de septiembre a partir de las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse por televisión abierta a través de Las Estrellas.

El programa también estará disponible en ViX, donde se podrá seguir la previa y las actividades relacionadas con la gala, además de la cobertura 24/7 con todo lo que pasa dentro de la casa. Durante las horas previas se habilitará una nueva ventana de votación para que el público apoye a su habitante favorito. Los suscriptores de la plataforma, podrán distribuir 10 votos entre todos los nominados.

La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes son los nominados para salir este domingo seis de septiembre?

La placa original quedó integrada por seis habitantes: Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz, Yahir y Cynthia Klitbo. Sin embargo, el viernes 4 de septiembre Masad Altamimi venció a Karina Torres en el duelo por la salvación y obtuvo el poder para sacar a uno de los nominados.

Masad decidió utilizar su beneficio con Yahir, a quien llamó su “hermano” antes de anunciar su decisión. Con ello, el cantante aseguró una semana más dentro de la casa y la placa definitiva quedó reducida a cinco participantes:

Ese Pérez

Gema Garoa

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Flor Vigna

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