Los beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibirán el depósito del año, de acuerdo al calendario que compartieron las autoridades

Próximo pago de la Pensión del Bienestar | Claro Sports

El cierre de año está cada vez más cerca y, con él, llega uno de los periodos de mayor gasto para las familias mexicanas. En medio de los preparativos para las fiestas decembrinas, los depósitos de la Pensión del Bienestar correspondientes al último bimestre de 2026 entran en su recta final, por lo que los beneficiarios que aún no reciben este apoyo económico deberán estar atentos a las fechas de pago. La Secretaría del Bienestar publicó el calendario oficial a finales de octubre y en Claro Sports te contamos qué día te corresponde recibir el dinero.

Si todavía no tienes el depósito en tu cuenta, no te preocupes: la dependencia mantendrá abiertos sus canales oficiales de atención durante el resto del año para resolver dudas y atender posibles retrasos o problemas con el pago. Así que toma nota de la fecha que te corresponde y mantente pendiente de cualquier aviso para que este apoyo económico llegue sin contratiempos antes de que termine 2026.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar y a quiénes? Letra por letra

La Secretaría del Bienestar inició el pasado 3 de noviembre la dispersión de las pensiones correspondientes al último bimestre de 2026, con un calendario escalonado de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Los depósitos concluirán este viernes 27 de noviembre, por lo que durante esta semana corresponde el turno a las personas cuyos apellidos comienzan con las letras de la R a la Z, según el día asignado en el calendario oficial. Recuerda que estas fechas indican cuándo se realiza la dispersión, pero no representan una fecha límite para retirar el dinero.

Una vez que el depósito llegue a tu cuenta, tus recursos permanecerán seguros y disponibles, por lo que no necesitas retirarlos de inmediato. Además, puedes utilizar tu tarjeta del Banco del Bienestar para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria, sin pagar comisiones. Si prefieres acudir a un cajero automático o a una ventanilla, procura hacerlo con anticipación, ya que durante estos días suele aumentar la afluencia de beneficiarios y las filas pueden ser más largas. También toma en cuenta que retirar dinero en cajeros de otros bancos puede generar una comisión adicional.

R : lunes 23 y martes 24.

: lunes 23 y martes 24. S : miércoles 25.

: miércoles 25. T, U, V: jueves 26.

jueves 26. W, X, Y, Z: viernes 27.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar 2026 y dónde se puede consultar?

Los Programas del Bienestar ofrecen diferentes apoyos económicos, cuyos montos dependen del sector de la población al que están dirigidos. Los adultos mayores reciben 6 mil 400 pesos, las personas con discapacidad permanente cuentan con un apoyo de 3 mil 300 pesos, las Mujeres del Bienestar, de 60 a 64 años, tienen derecho a 3 mil 100 pesos, mientras que el programa para Hijos de Madres Trabajadoras otorga mil 650 pesos. Cada uno de estos beneficios representa un respaldo para la economía de miles de familias, por lo que conocer las fechas de depósito y las opciones para consultar el dinero resulta fundamental.

Para saber si el apoyo económico ya llegó a tu cuenta, existen distintas alternativas que permiten consultar el saldo sin necesidad de acudir a una sucursal. La opción más práctica es la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para teléfonos inteligentes, donde puedes revisar los movimientos de tu tarjeta. También puedes llamar al 800 900 2000, seleccionar la opción 1 e ingresar los 16 números de tu tarjeta, además de tu año de nacimiento. Otra posibilidad es consultar los portales oficiales de la Secretaría del Bienestar y del Banco del Bienestar, en los apartados correspondientes.

Si prefieres una atención presencial, puedes acudir a cualquier cajero automático o a la ventanilla de una sucursal del Banco del Bienestar para verificar tus recursos. Es importante recordar que no tienes la obligación de retirar todo el dinero una vez que recibas tu depósito. El apoyo permanece disponible en tu cuenta y puedes utilizar tu tarjeta para realizar compras y pagos en los establecimientos que acepten este medio. De esta manera, tienes la posibilidad de administrar tus recursos de acuerdo con tus necesidades, sin la necesidad de retirar el efectivo en cuanto llegue.