La población podrá trasladarse a través del transporte público a altas horas de la noche para poder regresar a sus hogares después de ambos eventos

El Corona Capital se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez | Imago7

La Ciudad de México se prepara para albergar dos eventos masivos en los próximos días. El Sistema de Trasporte Colectivo Metro anunció que extenderá sus servicios este fin de semana debido a un par de espectáculos que se llevarán a cabo en la capital de la República Mexicana.

El fin de esta iniciativa es para apoyar a la población que asistirá al evento deportivo que se celebrará en el Estadio Azteca, que albergará el partido de la NFL entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers al sur de la urbe.

Por si esto fuera poco, también se realizará el festival de música Corona Capital 2026, el cual será en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Al ser eventos de horarios prolongados, las autoridades aprobaron extender sus servicios del transporte público para apoyar a los presentes para hacer sus traslados.

¿Horario del Metro en la CDMX el 20, 21 y 22 de noviembre y qué líneas extienden servicio?

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el servició iniciará con horario normal de las 07:00 horas hasta las 01:30 horas, tiempo del centro del país y los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. Por lo que los asistentes al partido de la NFL como los que irán al Corona Capital deberán planear su salida de los recintos.

La amplitud de los horarios serán para las líneas 1 (color rosa), línea 2 (azul), línea 3 (verde) y línea 9 (café), que son las que se conectan entre sí y que coinciden tanto con el Estadio Azteca como el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.

#AvisoMetro: Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, las Líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su horario hasta la 1:30 horas, en apoyo a la movilidad de quienes asistirán al festival musical y al partido de fútbol americano en la Ciudad de México. Las últimas corridas saldrán de terminales alrededor de la 1:00 horas. Respeta las medidas de seguridad, permite el libre cierre de puertas y toma previsiones. #MovilidadCDMX — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

¿Cuándo y a qué hora es el Minnesota vs 49ers, partido de la NFL en el Estadio Azteca?

El partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre en el Coloso de Santa Úrsula, en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México. El encuentro puede llegar a durar dos horas y media hasta cuatro, por lo que fue necesario ampliar el horario del transporte público.

¿Cuándo y dónde es el Corona Capital 2026?

El Corona Capital es un festival de música prolongado, ya que dura tres días, iniciando este viernes 21 hasta el domingo 22 de noviembre. En estos tres días, el espectáculo comenzará en punto de las 15:00 horas y finalizarán las actividades a la 01:00 horas, tiempo del centro de México.

Es por ello que las autoridades aprobaron con la extensión de los horarios para el Metro, por lo que los aficionados de la NFL y los asistentes al festival de conciertos deben programar su salida de los eventos masivos a tiempo si quieren trasladarse a través de este servicio. De lo contrario, después de las 01:30 horas, se tendría que optar por el servicio de transporte por aplicación.