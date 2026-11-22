Mauricio ‘Chicho’ Serna reveló que Álvaro Montero arribó a Boca Juniors días después de que él llamará a Juan Román Riquelme.

Álvaro Montero, campeón con Boca Juniors | Foto por LUIS ACOSTA / AFP

Boca Juniors vive un 2026-II de ensueño. Pese tener un par de dificultades en la primera mitad del año, hoy en día, el ‘xeneize’ se ha consolidado como el mejor equipo de Sudamérica. Pues, sin la Copa Libertadores definida, su título de Copa Sudamericana se convierte en el más importante del continente hasta el momento.

Justamente para que esta segunda parte del presente año fuera completamente diferente, Boca Juniors se metió la mano a drill para concretar nuevos fichajes. Entre ellos, el de dos colombianos, Sebastián Villa y Álvaro Montero. Dos jugadores que actualmente hacen parte de la columna vertebral del conjunto argentino.

La seguridad en la portería era un déficit constante en el arco de Boca Juniors. Varios guardametas habían pasado por una de las porterías más pesada de América y no había logrado generar esa sensación de garantía absoluta. Dicho eso y tras una buena temporada en Vélez Sarsfield, Juan Román Riquelme apostó por Álvaro Montero. No obstante, todo se dio con un empujón de Mauricio ‘Chicho’ Serna.

La verdad de la llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors

Estando en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro de Brasil. El ídolo ‘xeneize’, Mauricio ‘Chicho’ Serna, fue el elegido para salir con el trofeo en la previa del partido. Ahora bien, en la antesala de ese suceso, el ex futbolista colombiano reveló un detalle bastante interesante.

Mauricio ‘Chicho’ Serna contó como se dio la llegada de Álvaro Montero a Boca Juniors. “Cuando el llega a Medellín para sumarse a la concentración de la Selección Colombia previa al Mundial 2026 me lo crucé en un centro comercial. Nos abrazamos, lo felicité por lo que había hecho en Vélez y ahí me dijo que su sueño era jugar en Boca Juniors. Yo levanté el teléfono, llamé a mi amigo Juan Román Riquelme y le dije que sabía que estaba buscando portero y que Montero quería ir a Boca. Al mes ya lo había presentado como nuevo jugador”.

LA INTERVENCIÓN DE CHICHO SERNA PARA QUE MONTERO ATAJE EN BOCA 😱 🇨🇴 El histórico jugador del Xeneize confesó la charla que tuvo con Riquelme luego de que el arquero colombiano le haya comentado que su sueño era atajar en el equipo de La Ribera. 🎙 @Salomefajardo https://t.co/t7zuBfHExd — DSPORTSCo (@DSportsCO) November 20, 2026

Así le ha ido a Álvaro Montero en Boca Juniors

Exactamente el 17 de julio de 2026, Álvaro Montero firmó su contrato como nuevo futbolista de Boca Juniors de Argentina. Desde entonces ha disputado un total de 25 partidos. Juegos en los que ha recibido 18 goles y ha sacado su arco en cero en 11 oportunidades. Cifras que lo respaldan como una verdadera garantía debajo de los tres palos.

Vale la pena recordar que, en menos de seis meses, el arquero colombiano ya se ha coronado campeón en dos ocasiones. Levantó el título de la tabla anual del fútbol argentino y la Copa Sudamericana. Eso sumado a que desde su llegada se convirtió en el guardameta más alto en toda la historia del equipo ‘xeneize’ con sus 2.01 metros de altura.

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