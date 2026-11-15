Pensión Bienestar 2026, calendario oficial: estos apellidos reciben el pago del 16 al 20 de noviembre

La Secretaría del Bienestar suspenderá los depósitos por la conmemoración de la Revolución Mexicana, pero reanudará los pagos el martes 17 de noviembre

¿Quién cobra los pagos del Bienestar en noviembre? | X: @bbienestarmx

La Pensión Bienestar 2026 continuará con la entrega de apoyos económicos durante la tercera semana de noviembre, aunque los beneficiarios deberán considerar una modificación en el calendario de depósitos. La Secretaría del Bienestar suspenderá temporalmente las transferencias bancarias debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, por lo que miles de personas tendrán que esperar hasta el martes 17 de noviembre para recibir su dinero.

El calendario de pagos correspondiente del 16 al 20 de noviembre contempla a los beneficiarios cuyos primeros apellidos comienzan con las letras M, N, Ñ, O, P y Q. La distribución de los recursos se realizará de manera escalonada, conforme al orden alfabético establecido por las autoridades federales, con el objetivo de organizar los depósitos de los distintos programas sociales.

Los adultos mayores, las mujeres beneficiarias y las personas con discapacidad recibirán sus apoyos correspondientes al último bimestre de 2026, de acuerdo con las fechas asignadas a sus apellidos. Los recursos se depositarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de acudir a las sucursales el mismo día de la transferencia, ya que el dinero permanecerá disponible en las cuentas.

Pensión Bienestar: ¿Por qué no habrá depósitos este lunes 16 de noviembre?

El lunes 16 de noviembre de 2026 no habrá depósitos de la Pensión Bienestar debido a que se trata de un día de descanso obligatorio en México. La suspensión de las operaciones bancarias está relacionada con la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica corresponde al 20 de noviembre, pero que se recorre al tercer lunes del mes conforme a la legislación laboral mexicana.

La medida aplicará en todo el territorio nacional, incluido Quintana Roo, donde los beneficiarios tampoco recibirán transferencias durante esa jornada. El calendario de dispersión de recursos se reanudará el martes 17 de noviembre y continuará hasta el viernes 20, cuando concluirán los depósitos correspondientes a los apellidos contemplados para esta tercera semana del mes.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión Bienestar y a quiénes? Letra por letra

La Secretaría del Bienestar estableció tres fechas de depósito para los apellidos comprendidos entre las letras M y Q durante la semana del 16 al 20 de noviembre. Las personas cuyo primer apellido comienza con M tendrán dos días asignados, mientras que los beneficiarios con las iniciales N, Ñ y O compartirán una fecha. Finalmente, las letras P y Q recibirán sus recursos el viernes.

Los beneficiarios deberán identificar la primera letra de su apellido paterno o primer apellido para conocer el día que les corresponde recibir el apoyo. En el caso de quienes tienen la inicial M, la dispersión se dividirá entre el martes 17 y el miércoles 18 de noviembre. Las autoridades recomiendan consultar el saldo antes de acudir a retirar efectivo, pues los recursos pueden permanecer en la cuenta bancaria sin perderse.

Lunes 16 de noviembre | No habrá pagos

Martes 17 de noviembre | Apellidos con M

Miércoles 18 de noviembre | Apellidos con M

Jueves 19 de noviembre | Apellidos con N, Ñ y O

Viernes 20 de noviembre | Apellidos con P y Q

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar 2026 y dónde se puede consultar?

Los montos de la Pensión Bienestar 2026 dependen del programa social al que pertenece cada beneficiario. Para el bimestre noviembre-diciembre, los adultos mayores recibirán 6,400 pesos; las mujeres inscritas en la Pensión Mujeres Bienestar tendrán un depósito de 3,100 pesos, mientras que las personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad obtendrán 3,300 pesos.

Pensión Bienestar Adultos Mayores: $6,400

$6,400 Pensión Mujeres Bienestar: $3,100

$3,100 Pensión Bienestar para Discapacitados: $3,300

Los derechohabientes podrán consultar la disponibilidad de sus recursos mediante los canales de atención del Banco del Bienestar, así como revisar la información publicada en el portal de la Secretaría del Bienestar. El depósito se realizará directamente en las tarjetas bancarias de los beneficiarios, por lo que no será necesario retirar el dinero inmediatamente después de recibirlo. La recomendación es verificar el saldo y acudir a los cajeros automáticos cuando sea necesario.