Sigue el minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y San Pedro por la jornada 21 del Torneo Apertura de Guatemala.

Cobán Imperial vs San Pedro, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Cobán Imperial vs San Pedro FC! Los Príncipes Azules reciben al conjunto sampedrano por la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de sumar puntos en la recta final de la fase regular. Desde Claro Sports te llevamos todas las incidencias del encuentro, las alineaciones, los goles y el resultado en tiempo real.

Cobán Imperial afronta este partido desde la novena posición de la clasificación, con 25 puntos acumulados. Los dirigidos por Tomás Casas vienen de sufrir una derrota por 2-0 ante Comunicaciones en la jornada anterior y necesitan recuperarse para acercarse a los puestos que permiten disputar la fase final. Los Príncipes Azules intentarán aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos que pueden resultar determinantes en sus aspiraciones.

San Pedro FC llega en una situación más favorable, ubicado en el sexto puesto con 29 unidades. El conjunto sampedrano consiguió una victoria por 2-0 frente a Marquense en su último compromiso y buscará mantener esa dinámica positiva. Una nueva victoria le permitiría consolidarse entre los seis primeros de la clasificación y afrontar la última jornada con mayores posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs San Pedro hoy domingo 22 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Cobán Imperial y San Pedro será el domingo 22 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Cobán Imperial vs San Pedro para la jornada 21, al momento

Cobán Imperial y San Pedro no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Edwin Vásque no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas; Selvin Tení, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Byron Leal, Janderson Pereira (C), Julio Sandoval, Kenneth Valdez, Michael Moreira, Juan Carlos Winter. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas; Selvin Tení, Thales Moreira, Darwin Torres, Luis De León, Byron Leal, Janderson Pereira (C), Julio Sandoval, Kenneth Valdez, Michael Moreira, Juan Carlos Winter. : Ramiro Cepeda. San Pedro: Vander Cruz; Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez (C), Aarón Navarro, Osman Salguero, Edgar Macal, Emerson García, Julio Fajardo, Igor da Silva, Luis Martínez. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Cobán Imperial vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cobán Imperial y San Pedro:

20 de septiembre de 2026 | San Pedro 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

6 de febrero de 2019 | San Pedro 1-2 Cobán Imperial | Copa de Guatemala

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