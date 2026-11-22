El IMSS depositará la pensión de diciembre 2026 el martes 1. Conoce quiénes tienen derecho al aguinaldo, cuándo se pagó y qué hacer si no recibes tu dinero

El pago llegaría en el primer día del mes | Reuters

El cierre de 2026 está cada vez más cerca y millones de pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preparan para recibir el último depósito del año. Con los gastos de las fiestas decembrinas, conocer la fecha exacta del pago resulta importante para organizar las finanzas personales.

El organismo ya estableció en su calendario oficial cuándo llegará la pensión correspondiente a diciembre de 2026, por lo que los beneficiarios podrán consultar con anticipación el día en que tendrán disponible su dinero en las cuentas bancarias registradas ante la institución.

Sin embargo, una de las principales dudas entre los adultos mayores está relacionada con el pago del aguinaldo y la posibilidad de recibir una cantidad adicional durante diciembre. Esta prestación no está disponible para todos los pensionados, ya que depende del régimen bajo el cual se haya otorgado su jubilación.

Para evitar confusiones, es importante distinguir entre la mensualidad ordinaria de diciembre y el aguinaldo que el IMSS entrega durante noviembre. Además, existen canales oficiales para solicitar una aclaración cuando el depósito no se refleja en la fecha establecida.

¿Cuándo hace el IMSS el último pago del 2026 a pensionados y jubilados? Fecha oficial de diciembre

De acuerdo con el calendario publicado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el último pago de la pensión de 2026 se realizará el martes 1 de diciembre. La fecha coincide con el primer día hábil del mes, por lo que no está previsto ningún ajuste en la programación del depósito.

El dinero se depositará directamente en la cuenta bancaria registrada por cada pensionado ante el IMSS, sin necesidad de realizar algún trámite adicional. Esta fecha corresponde a quienes reciben su pensión directamente del Instituto, mientras que los beneficiarios que cobran mediante una AFORE o aseguradora deben consultar las condiciones de pago de esas instituciones.

Respecto a la cantidad que recibirán, no existe un monto único para todos los jubilados, pues depende de la pensión asignada a cada beneficiario. Entre los factores que determinan el importe se encuentran el régimen pensionario, el salario utilizado para calcular la prestación y las semanas cotizadas.

¿Aún pueden recibir aguinaldo los pensionados del IMSS? Esto sabemos

Los pensionados del IMSS no tienen programado un segundo pago de aguinaldo durante diciembre de 2026, debido a que esta prestación anual se entrega en noviembre. Por lo tanto, el depósito del martes 1 de diciembre corresponde únicamente a la mensualidad ordinaria, salvo que exista alguna aclaración o pago pendiente.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a un aguinaldo equivalente a una mensualidad de su pensión. Para calcular esta prestación no se consideran las asignaciones familiares ni las ayudas asistenciales.

En cambio, los pensionados por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 97 no reciben este aguinaldo por parte del IMSS. Si una persona que tiene derecho al beneficio no recibió el pago correspondiente en noviembre, puede solicitar una revisión de su situación ante el Instituto, sin que esto signifique que exista un nuevo aguinaldo general programado para diciembre.

¿Qué hacer si no depositan la pensión del IMSS en tiempo?

Si el martes 1 de diciembre de 2026 el dinero no aparece reflejado en la cuenta bancaria, el primer paso es revisar el saldo y los movimientos bancarios para comprobar si existe algún depósito pendiente de visualizar. También es recomendable verificar directamente con el banco si se presentó algún inconveniente con la cuenta.

En caso de que el pago continúe sin aparecer, los pensionados pueden comunicarse al teléfono 800 623 2323 y seleccionar la opción 3, correspondiente a Pensionados. A través de este servicio, el IMSS proporciona orientación sobre depósitos, prestaciones económicas y aclaraciones relacionadas con las pensiones.

Asimismo, quienes reciben una pensión a cargo del Gobierno Federal y pagada mediante el IMSS pueden solicitar la recuperación de mensualidades no cobradas mediante el trámite IMSS-01-029-A, disponible en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de su Unidad de Medicina Familiar. El trámite es gratuito y permite reclamar pagos pendientes o diferencias en el monto recibido.