La luna llena de noviembre coincidirá con un acercamiento especial a la Tierra y podrá apreciarse desde México durante dos noches

La Luna del Castor podrá observarse desde el 23 de noviembre en México | Reuters

El cielo de noviembre ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año con la llegada de la Luna del Castor 2026, un fenómeno que permitirá observar al satélite natural de la Tierra con una apariencia más grande y brillante de lo habitual. Este acontecimiento podrá disfrutarse desde México durante las noches del 23 y 24 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una buena visibilidad.

La Luna del Castor será especialmente llamativa porque también se trata de una superluna, un fenómeno que ocurre cuando la fase llena coincide con una distancia relativamente corta entre la Luna y nuestro planeta. Aunque su punto máximo llegará durante la mañana del martes 24 de noviembre, los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de contemplarla desde la noche anterior, sin necesidad de contar con telescopios ni equipos especializados.

¿Qué es la superluna o Luna del Castor y por qué le llaman así?

La Luna del Castor es el nombre tradicional que recibe la luna llena de noviembre, una denominación relacionada con las costumbres de algunas comunidades indígenas de América del Norte y las actividades que se realizaban antes de la llegada del invierno. Durante esta época, los castores intensifican sus preparativos para enfrentar las bajas temperaturas, mientras que históricamente también coincidía con la temporada de colocación de trampas para obtener pieles.

En 2026, esta luna llena coincidirá con una superluna, término utilizado para describir el momento en que el satélite se encuentra cerca de su perigeo, es decir, el punto de su órbita más próximo a la Tierra. De acuerdo con la NASA, una superluna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena situada en su punto más lejano, aunque estas diferencias no siempre son fáciles de distinguir a simple vista.

Además de su significado cultural, la Luna del Castor de noviembre marcará el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas, que continuará durante diciembre de 2026 y enero de 2027. Esto permitirá que los observadores tengan nuevas oportunidades de apreciar este fenómeno durante las próximas semanas.

¿Cuándo se podrá ver la Luna del Castor y a qué hora será su punto máximo?

La Luna del Castor podrá observarse desde la noche del lunes 23 de noviembre de 2026, cuando su superficie iluminada ya presentará una apariencia prácticamente completa. No obstante, el momento exacto de la luna llena ocurrirá el martes 24 de noviembre, de acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por la NASA.

El punto máximo de iluminación se registrará a las 8:54 de la mañana, tiempo del centro de México, equivalente a las 14:54 horas del Tiempo Universal Coordinado (UTC). Debido a que este momento ocurrirá durante el día en gran parte del territorio mexicano, la mejor alternativa será observar el satélite durante las noches del 23 y 24 de noviembre.

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El fenómeno también será visible en distintas regiones de México, aunque la hora exacta de salida de la Luna dependerá de la ubicación geográfica. En ciudades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, se recomienda buscar un sitio con el horizonte despejado y comenzar la observación después del atardecer, cuando el satélite aparezca por el este.

¿Cómo se puede observar la superluna de noviembre? Sigue estos consejos

Para disfrutar de la Luna del Castor 2026 no será necesario utilizar telescopios ni lentes especiales, ya que el fenómeno podrá apreciarse a simple vista. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que ayudarán a mejorar la experiencia, especialmente para quienes buscan fotografiar el satélite o distinguir detalles de su superficie.

Busca un lugar con poca contaminación lumínica: los espacios alejados de anuncios luminosos y alumbrado intenso permiten disfrutar mejor del cielo nocturno.

los espacios alejados de anuncios luminosos y alumbrado intenso permiten disfrutar mejor del cielo nocturno. Consulta el pronóstico del tiempo: las nubes, la lluvia o la neblina pueden impedir la observación.

las nubes, la lluvia o la neblina pueden impedir la observación. Observa la Luna cerca del horizonte: durante su salida puede parecer más grande por un efecto visual conocido como ilusión lunar.

durante su salida puede parecer más grande por un efecto visual conocido como ilusión lunar. Utiliza binoculares o un telescopio: estos instrumentos permiten apreciar con mayor detalle los cráteres y las zonas oscuras de la superficie lunar.

estos instrumentos permiten apreciar con mayor detalle los cráteres y las zonas oscuras de la superficie lunar. Prepara tu cámara o celular: utilizar un trípode, reducir la exposición y evitar el zoom digital excesivo puede ayudar a conseguir fotografías más nítidas.

La recomendación principal es comenzar la observación durante el atardecer del 23 o 24 de noviembre, cuando la Luna aparezca cerca del horizonte y pueda formar parte de fotografías junto a edificios, montañas o paisajes naturales. Aunque su tamaño real no cambiará de manera perceptible durante esas horas, la combinación de iluminación, perspectiva y condiciones atmosféricas hará de la Luna del Castor uno de los acontecimientos astronómicos más atractivos del cierre de 2026.

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