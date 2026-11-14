¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre? Origen e historia

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora para promover la prevención y el diagnóstico. Conoce su origen, síntomas y tratamientos.

Día Mundial de la Diabetes | Claro Sports

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha dedicada a informar sobre una enfermedad que afecta a personas de distintas edades y que requiere seguimiento médico para evitar complicaciones. Esta jornada busca promover el diagnóstico, el acceso a tratamientos y el conocimiento de los factores que intervienen en su desarrollo.

La conmemoración también permite recordar los avances de la medicina en el tratamiento de la diabetes, así como explicar las diferencias entre sus tipos, los síntomas que pueden presentarse y las posibilidades de controlar la enfermedad. Aunque actualmente no existe una cura definitiva, la atención médica y el tratamiento permiten a muchas personas mantener sus actividades cotidianas.

Historia y origen del Día Mundial de la Diabetes el 14 de noviembre

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre en homenaje al nacimiento de Frederick Banting, médico canadiense que participó en el descubrimiento de la insulina en 1921, un avance que transformó el tratamiento de las personas con diabetes.

La fecha fue establecida en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de promover la información sobre esta enfermedad y sus consecuencias para la población.

Posteriormente, en 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el 14 de noviembre como una jornada de concientización sobre la diabetes, mediante una resolución que también llamó a los países a fortalecer las acciones de prevención y atención.

La elección del día está relacionada con el nacimiento de Banting, ocurrido el 14 de noviembre de 1891. Su trabajo, desarrollado junto con Charles Best y otros investigadores, permitió avanzar en el uso de la insulina para tratar a pacientes cuyo organismo no produce cantidades suficientes de esta hormona.

Desde entonces, la conmemoración se ha convertido en una oportunidad para difundir información sobre el diagnóstico, el tratamiento y la importancia del seguimiento médico.

¿Qué es la diabetes, cuántos tipos existen y cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el organismo no produce suficiente insulina o no consigue utilizarla de manera adecuada. Esta hormona, producida por el páncreas, permite que la glucosa de la sangre sea aprovechada por las células como fuente de energía.

Cuando este proceso se altera, el azúcar puede acumularse en la sangre y, con el paso del tiempo, provocar complicaciones en órganos como los riñones, los ojos, el corazón y los nervios.

Existen tres categorías principales de diabetes, aunque también se reconocen otras formas menos frecuentes relacionadas con condiciones genéticas o enfermedades del páncreas.

Diabetes tipo 1: Se desarrolla cuando el sistema inmunitario destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Como consecuencia, el organismo deja de generar esta hormona o lo hace en cantidades insuficientes. Las personas con diabetes tipo 1 necesitan administrarse insulina para controlar sus niveles de glucosa.

Diabetes tipo 2: Ocurre cuando las células del organismo presentan resistencia a la insulina y el páncreas no logra compensar esta situación. Es la forma de diabetes que concentra la mayoría de los diagnósticos. Su tratamiento puede incluir modificaciones en la alimentación, actividad física, medicamentos y, en algunos casos, insulina.

Diabetes gestacional: Aparece durante el embarazo, cuando el organismo no consigue producir o utilizar la cantidad de insulina necesaria para mantener los niveles de glucosa dentro de los parámetros recomendados. Aunque puede desaparecer después del parto, quienes la presentan tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 posteriormente.

¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?

Las manifestaciones pueden variar según el tipo de enfermedad y el nivel de glucosa en la sangre. Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran:

Sed frecuente.

Necesidad de orinar más veces de lo habitual.

Sensación de hambre constante.

Pérdida de peso sin una causa identificada.

Cansancio.

Visión borrosa.

Heridas que tardan en cicatrizar.

Infecciones recurrentes.

En algunos casos, especialmente en la diabetes tipo 2, los síntomas pueden desarrollarse de manera gradual o pasar inadvertidos durante años. Por ello, los estudios de glucosa y la valoración médica permiten identificar la enfermedad y comenzar el tratamiento correspondiente.

¿Tiene cura la diabetes? Esto dice la ciencia

Actualmente no existe una cura definitiva para la diabetes, aunque los tratamientos permiten controlar los niveles de glucosa y reducir el riesgo de complicaciones.

En el caso de la diabetes tipo 1, las personas necesitan recibir insulina debido a que su organismo no puede producirla en cantidades suficientes. La investigación médica continúa estudiando alternativas para recuperar la función de las células encargadas de generar esta hormona.

Para quienes viven con diabetes tipo 2, el tratamiento puede combinar alimentación, ejercicio, medicamentos y seguimiento médico. Algunas personas pueden alcanzar una etapa de remisión, en la que los niveles de glucosa permanecen por debajo del umbral de diabetes sin utilizar medicamentos para reducirla durante un periodo determinado.

Sin embargo, la remisión no significa que la enfermedad haya desaparecido de manera definitiva, ya que los niveles de glucosa pueden volver a aumentar.

Respecto a la diabetes gestacional, los niveles de azúcar suelen regresar a los valores habituales después del embarazo, aunque es necesario mantener la vigilancia médica por el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.

El diagnóstico y la atención médica permiten establecer un tratamiento de acuerdo con las necesidades de cada paciente. Asimismo, el seguimiento de la glucosa contribuye a prevenir complicaciones relacionadas con el funcionamiento de distintos órganos.

De esta manera, el Día Mundial de la Diabetes busca recordar la importancia de identificar los síntomas, acudir a una valoración médica y mantener el tratamiento indicado para controlar la enfermedad.