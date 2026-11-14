Se inaugura en Puebla la Universidad del Deporte para impulsar la formación de atletas

Claudia Sheinbaum y Rommel Pacheco participaron en la presentación de la Universidad del Deporte de Puebla, donde se anunció la entrega de becas Gertrudis Bocanegra

Se inaugura la Universidad del Deporte en Puebla | Presidencia

La formación de atletas y el acceso a la educación fueron los ejes de la inauguración de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), un proyecto que contó con la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, quien destacó la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes puedan combinar sus estudios con su desarrollo deportivo.

Durante la ceremonia, Sheinbaum anunció que todos los estudiantes de la institución recibirán la beca Gertrudis Bocanegra, mediante un acuerdo con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Por su parte, Rommel Pacheco señaló que la apertura de este espacio forma parte de las acciones para ampliar el acceso al deporte y fortalecer la preparación de atletas de alto rendimiento.

“Nos vamos a poner de acuerdo entre el gobernador y nosotros para que todos tengan la beca Gertrudis Bocanegra, los que estudian en la Universidad del Deporte, muchas felicidades a todas, a todos”, expresó Sheinbaum.

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Durante su intervención, la presidenta también habló sobre el papel de los jóvenes en las políticas de su administración. En ese sentido, sostuvo que uno de los principios de su gobierno es reconocer las capacidades de la población mexicana y respaldar su desarrollo mediante programas sociales.

“Los gobiernos del pasado no creían en su pueblo, pensaban que los ejemplos a seguir estaban afuera, en otros países del mundo, que había que seguir a los países desarrollados, como les llaman, el ejemplo de países que a lo mejor tenían o tienen otro nivel de ingreso promedio para sus habitantes y los gobiernos que llegamos desde el 2018, con el presidente López Obrador y después con nosotros, tenemos una característica: creemos en el pueblo de México, creemos en las y los jóvenes mexicanos, creemos en los adultos mayores”, señaló.

Asimismo, Sheinbaum invitó a los estudiantes y deportistas a representar a México con orgullo en las competencias en las que participen. La presidenta vinculó este mensaje con la recuperación de la identidad y la dignidad de la población que, de acuerdo con su gobierno, forma parte de las políticas impulsadas desde 2018.

Por su parte, Rommel Pacheco destacó que el impulso al deporte debe contemplar tanto el acceso de la población a la actividad física como la formación de atletas de alto rendimiento. El titular de la Conade señaló que estas acciones forman parte de la visión del Gobierno federal para incorporar el deporte a las oportunidades de desarrollo de los mexicanos.

El funcionario también resaltó la reactivación de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2026, una iniciativa orientada a promover la participación deportiva entre estudiantes y fortalecer la práctica de distintas disciplinas desde las escuelas.

En tanto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que la apertura de la Universidad del Deporte representa una oportunidad para los atletas del estado que buscan continuar sus estudios sin abandonar su preparación deportiva.

Armenta también relacionó la creación de esta institución con la estrategia de seguridad del Gobierno federal, enfocada en atender las causas de la violencia mediante acciones vinculadas con la educación, la cultura y el deporte.

Con la apertura de la UDEP y el anuncio de la beca Gertrudis Bocanegra, las autoridades federales y estatales buscan ampliar las alternativas de formación académica para los deportistas de Puebla, así como impulsar su participación en competencias y su desarrollo profesional.