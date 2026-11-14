¿El recambio tiene un costo? Néstor Lorenzo explica el momento futbolístico de Colombia

El estratega dio sus declaraciones en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Chile en el Pascual Guerrero de Cali.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia | JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La Selección Colombia ganó su penúltimo partido del año. Aunque no fue el escenario futbolístico más brillante, le bastó con gol en propia puerta de Guillermo Maripán para despachar a Chile (1-0) en el Pascual Guerrero. Fue una oportunidad para calibrar niveles de las nuevas caras, integradas con hombres de más recorrido en el combinado nacional.

Hay problemas desde el punto de vista colectivo. Le costó imponer condiciones a la Tricolor, que erró duelos durante buena parte del juego. Los nervios jugaron una mala pasada entre algunos jugadores que recién se estaban estrenando con el equipo.

De eso habló Néstor Lorenzo. A través de la conferencia de prensa, en sus declaraciones más llamativas, subrayó que quizás le gustaría jugar un poco mejor, pero que la entrada de los jugadores nuevos y algunos errores no forzados, sin duda, son un riesgo que debe asumirse como tal. Lo definió como “un costo por pagar”.

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En su perspectiva, Lorenzo intenta construir futuro con la apuesta por varios jugadores y espera que más caras se sumen al proceso. Así es la explicación que dejó previo al segundo ‘round’ ante Chile el martes 17 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora COL).

Su balance del partido

“Un partido casi que de Eliminatorias por intensidad por los duelos que se generaron dentro del campo. Hubo muchas imprecisiones y creo que se jugó con una alta intensidad. Eso nos faltó a nosotros, tener un poco de control en situaciones claras y espacios donde faltó el último toque para terminar la jugada. Se peleó, se defendió bien y es un buen triunfo”.

La presencia de los nuevos jugadores

“Estoy feliz de ver jugar a Orozco, Rengifo, Perea, chicos que tienen mucho futuro y que deben pagar el precio del debut. El marco genera más presión al local que al visitante, bien trabajado y que nos presionó bien. Me gustó la prueba”.

¿Preocupa algún bajón futbolístico?

“No me preocupa la falta de precisión porque son jugadores de talento, de buen pie y sincronizar buenos movimientos. La meta es trabajar en eso, pero estoy contento porque fue un partido de mucha fricción, donde no es fácil pedir la pelota y encarar. Les pedí a Perea, a Durán y gente con muchas condiciones. Como dijimos, estamos construyendo futuro. Ojalá podamos ver a más muchachos en el próximo partido”.

La importancia de los jugadores de jerarquía

“La adaptación de los jóvenes debe estar respaldada por los Dávinson, Lerma y Camilo Vargas, que hicieron un buen partido. Hay que pagar los costos y si salimos ganadores, mejor, pero me hubiera gustado jugar mejor. Así se gana la experiencia”.

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