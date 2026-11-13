¿Por qué no hay clases del 13 al 16 de noviembre? Esto dice el calendario oficial de la SEP

Los alumnos tendrán dos días libres en esta semana por la agenda de la SEP y por la conmemoración de la Revolución Mexicana

Los alumnos tendrán un fin de semana largo en noviembre | Claro Sports.

Los estudiantes de educación básica en México tendrán un megapuente de cuatro días consecutivos sin clases, del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este periodo beneficiará a millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes podrán disfrutar de un fin de semana largo antes de continuar con las actividades del ciclo escolar 2026-2027.

Aunque ambas fechas aparecen contempladas en el calendario escolar, los motivos por los que no habrá clases el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre son diferentes. Mientras que la primera jornada está destinada al registro de calificaciones, la segunda corresponde a un descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana. La combinación de estas actividades permitirá que los estudiantes regresen a las aulas hasta el martes 17 de noviembre.

¿Por qué la SEP suspende las clases este viernes 13 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre de 2026 no habrá clases para los alumnos de educación básica debido al registro de calificaciones del primer periodo de evaluación. Durante esta jornada, los docentes deberán realizar actividades administrativas relacionadas con la captura y actualización de los resultados académicos de sus estudiantes en los sistemas oficiales de control escolar. Es importante señalar que no se trata de un día festivo, por lo que los profesores mantienen sus responsabilidades laborales.

De acuerdo con el calendario de la SEP, la primera comunicación de los resultados de evaluación está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026, fechas en las que madres, padres de familia y tutores podrán conocer el desempeño académico de los estudiantes. La organización de la entrega dependerá de los mecanismos establecidos por cada institución educativa, por lo que se recomienda consultar los avisos oficiales de los planteles.

Además, el calendario escolar 2026-2027 contempla un total de 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. La programación fue publicada por la SEP el 15 de julio de 2026 y establece los periodos de evaluación, vacaciones, sesiones del Consejo Técnico Escolar y suspensiones de actividades para las 32 entidades federativas.

¿Habrá megapuente hasta el lunes 16 de noviembre? Esta es la razón

El megapuente de noviembre de 2026 tendrá una duración de cuatro días, comenzará el viernes 13 y terminará el lunes 16, por lo que los alumnos de educación básica no deberán acudir a sus escuelas durante este periodo. El sábado 14 y domingo 15 corresponden al descanso habitual del fin de semana, mientras que el lunes 16 está marcado oficialmente como suspensión de labores docentes por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

De esta manera, las clases se reanudarán el martes 17 de noviembre de 2026, conforme al calendario de la SEP. Sin embargo, este no será el último descanso escolar del mes, pues el viernes 27 de noviembre está programada una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Esta actividad permitirá a los estudiantes disfrutar de otro fin de semana largo, del 27 al 29 de noviembre, antes de comenzar el último mes del año.

Viernes 13 de noviembre: registro de calificaciones

registro de calificaciones Sábado 14 de noviembre: descanso habitual

descanso habitual Domingo 15 de noviembre: descanso habitual

descanso habitual Lunes 16 de noviembre: conmemoración de la Revolución Mexicana

¿Qué se celebra el 16 de noviembre en México y por qué es día feriado oficial?

El lunes 16 de noviembre de 2026 será día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, movimiento histórico que comenzó el 20 de noviembre de 1910 y que marcó el inicio de una etapa de transformaciones políticas y sociales en el país. Aunque la fecha histórica se mantiene el día 20, la legislación mexicana establece que el descanso laboral se traslade al tercer lunes de noviembre, que este año corresponde al día 16.

Esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el tercer lunes de noviembre como día de descanso obligatorio. Por ello, la suspensión no solamente aplica a las escuelas de educación básica, sino también a los trabajadores sujetos a dicha legislación. En el caso de los estudiantes, el próximo periodo vacacional comenzará el 21 de diciembre de 2026, mientras que el regreso a clases está programado para el 7 de enero de 2027.