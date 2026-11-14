¿Cuánto me deben de pagar si trabajo el lunes 16 de noviembre? Esto dice la Ley sobre días festivos

El lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio en México por la Revolución Mexicana. Conoce cuánto deben pagarte si trabajas y qué establece la LFT

Por qué es día festivo el 16 de noviembre | Claro Sports

El calendario laboral de México contempla un puente durante noviembre de 2026 con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha histórica corresponde al 20 de noviembre, el descanso obligatorio se trasladará al lunes 16, por lo que millones de trabajadores tendrán derecho a suspender sus actividades sin que esto represente una reducción de su salario.

Sin embargo, quienes deban presentarse a trabajar durante esa jornada tendrán derecho a recibir una remuneración adicional, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). La legislación determina cuánto deben pagar las empresas por prestar servicios en un día de descanso obligatorio y cuáles son las fechas que todavía quedan en el calendario de 2026.

¿Qué se celebra el 16 de noviembre en México y por qué es día feriado obligatorio?

El lunes 16 de noviembre de 2026 será día de descanso obligatorio en México por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, movimiento que comenzó el 20 de noviembre de 1910.

Aunque la celebración histórica se mantiene el día 20, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso correspondiente debe otorgarse el tercer lunes de noviembre, por lo que en 2026 se recorrerá al día 16.

Esta disposición permite que los trabajadores cuenten con un periodo de descanso de tres días, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, para quienes habitualmente no laboran durante los fines de semana.

Es importante distinguir entre las conmemoraciones del calendario y los días de descanso obligatorio reconocidos por la legislación laboral. No todas las celebraciones nacionales implican la suspensión de actividades con goce de sueldo. Por ejemplo, fechas como el Día de Muertos, el 5 de mayo, el Día de las Madres y el 12 de diciembre no están contempladas en el artículo 74 de la LFT como descansos obligatorios.

¿Si trabajo el 16 de noviembre me pagan doble o triple? Esto dice la LFT

Las personas que trabajen el lunes 16 de noviembre de 2026 deberán recibir un pago equivalente al triple de su salario diario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

La legislación señala que quienes presten sus servicios durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario correspondiente a esa fecha, una remuneración equivalente al doble por el trabajo realizado.

Esto significa que el pago se integra de la siguiente manera:

100 % del salario diario: corresponde al sueldo que el trabajador debe recibir por el día de descanso obligatorio.

corresponde al sueldo que el trabajador debe recibir por el día de descanso obligatorio. 200 % adicional: es la compensación por prestar sus servicios durante esa jornada.

es la compensación por prestar sus servicios durante esa jornada. 300 % en total: equivale al pago triple del salario diario.

Por ejemplo, una persona que percibe 500 pesos diarios y debe trabajar el 16 de noviembre tendrá derecho a recibir 1,500 pesos por esa jornada. En cambio, quienes no laboren ese día conservarán el derecho a recibir su salario habitual, sin que el descanso implique un descuento en su remuneración.

El artículo 75 también establece que trabajadores y empleadores deben determinar cuántas personas prestarán sus servicios durante las fechas de descanso obligatorio. En caso de no llegar a un acuerdo, la legislación contempla la intervención del tribunal laboral correspondiente.

¿Qué otros días festivos hay en México en lo que resta del 2026?

Después del puente del 16 de noviembre, el único día de descanso obligatorio que queda en el calendario laboral de 2026 es el viernes 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, las fechas de descanso obligatorio que se contemplan cada año son:

1 de enero, por Año Nuevo.

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo, por el aniversario del natalicio de Benito Juárez.

1 de mayo, por el Día del Trabajo.

16 de septiembre, por el aniversario de la Independencia de México.

Tercer lunes de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre, por Navidad.

La legislación también contempla el 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, así como las fechas que determinen las leyes electorales para la celebración de elecciones ordinarias.

Por otra parte, celebraciones como el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y el 24 y 31 de diciembre no están reconocidas como días de descanso obligatorio por la LFT.

De esta manera, los trabajadores que deban prestar sus servicios el 25 de diciembre también tendrán derecho a recibir el pago correspondiente a un día de descanso obligatorio laborado, conforme a las disposiciones de la legislación laboral.