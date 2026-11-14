El flojo partido de Colombia ante Chile: ¿la noche más preocupante de la era post Mundial?

Casi que sin tirar a portería, el combinado nacional sembró preocupación por su juego a pesar de la victoria.

Colombia vence con dudas ante Chile | JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Sudando la gota gorda, la Selección Colombia venció 1-0 a Chile en su penúltimo duelo del año. Regresando al Pascual Guerrero, repleto de hinchas por cuenta de los motivos benéficos para recaudar fondos tras el terremoto del 10 de agosto, la Tricolor acudió a la cita y pudo ganar, aunque con serios contratiempos que dejan dudas. El resultado no importa mucho, pero el comportamiento del equipo sí.

Después de la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha sumado cuatro partidos. Dos han sido victorias (Perú 2-0 y Chile 1-0), mientras que igualó un juego (México 1-1) y la restante fue caída a manos de Paraguay (0-1). Futbolísticamente, con puntos bajos y altos, de todas maneras el combinado nacional no ha salido de la preocupante irregularidad.

Lo más positivo en Cali fue la asistencia de público. Más de 36 mil personas llenaron el Pascual Guerrero para reencontrarse con el equipo, aunque no tenía a jugadores de la talla de Luis Díaz por lesión y otras bajas. Colombia ganó en el factor numérico, pero dejó muchas dudas acerca del nivel colectivo.

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Las preocupaciones del partido ante Chile

El cuadro cafetero terminó con mayor posesión de balón, pero no tuvo gol. Solo registró dos remates a portería sin mucho peligro, más testimoniales, que no lograron valer como aproximaciones claras. De lo contrario, Chile tuvo más agresividad con lo poco que mostró. Para muestras un botón: la anotación fue un gol en propia puerta.

Lejos está la Tricolor de llegar al nivel más potable. El fútbol que alguna vez pudo mostrar no aparece. Es entendible el proceso de recambio generacional, pero no deja de encender las alarmas el bache cualitativo.

Especialmente en el segundo tiempo, cuando Chile dejó espacios que daban la posibilidad de contragolpear, Colombia erró demasiados pases en zona de creación. Salvo un ingenio de los dinamizadores, caso para Jhon Arias u Óscar Perea, no ocurría peligro en el pórtico rival. Es más, la anotación nació de un quite de balón de Camilo Durán para prosperar.

El combinado nacional no encuentra una idea de juego clara, si presionar, jugar replegado, tener la pelota y marear a su rival… tampoco impone desde el juego. La visita superó a Colombia en cuestiones de duelos terrestres ganados y regates, además de las posesiones perdidas que dejaron mal parados a ambos (137 y 138).

Aunque el juego contra México fue discreto, al menos concretó una idea de jugar replegado y en bloque bajo ante el ataque de su rival. En este caso, frente a su público, jamás encontró la hoja de ruta clara para hacer daño. De todos modos, será más fácil corregir desde la victoria para el próximo juego, ante el mismo rival, el martes 17 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora COL).

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