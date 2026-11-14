Dávinson Sánchez y tres más: la realidad defensiva de la Selección Colombia

Una vez más, Dávinson Sánchez, fue el mejor jugador de la Selección Colombia en el duelo ante la Selección de Chile.

Dávinson Sánchez, figura de Colombia | Vizzor

La carrera de Dávinson Sánchez con la Selección Colombia esta siendo una historia más que importante. El nuevo capitán del equipo que representa a más de 50 millones de colombianos, se ha ganado su lugar como inamovible e indiscutible a puro pulso. Después haber hecho un Mundial 2026 más que destacado, su nivel sigue siendo superlativo.

Tal como ocurrió en cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en los últimos amistosos. Dávinson Sánchez volvió a ser la gran figura de la cancha. El zaguero central es el auténtico bastión de la defensa ‘tricolor’ y es quien verdaderamente sostiene esa faceta un tanto equilibrada.

Su velocidad y portento físico lo ha convertido en un defensa más que difícil de superar. Sumado a eso, el actual futbolista de Galatasaray de Turquía. Ha logrado incorporarle a su repertorio defensivo la buena lectura de juego para estar a tiempo en todas las jugadas y lograr anticipar su respectiva marca.

Así le fue a Dávinson Sánchez ante Chile

Además de haber sacado una pelota de la línea de gol con una chilena espectacular. El juego de Dávinson Sánchez fue ejemplo para los defensores centrales que apenas comienzan en el mundo del fútbol. Buena salida, buen posicionamiento, un sinfín de anticipos y un alto número de duelos individuales ganados.

Durante los 95 minutos de partidos, el colombiano de 30 años registró números más que interesantes. 40 de 55 pases acertados, 10 pases en el último tercio, 3 de 12 pases largos completados, seis despejes, cuatro intercepciones, cinco recuperaciones y cinco de 10 duelos ganados, fueron los datos y estadísticas que lo posicionaron como el mejor jugador de Colombia.

Los números de Dávinson Sánchez con la Selección Colombia

La historia de Dávinson Sánchez con la Selección Colombia ha sido bastante constante. El defensor central surgido en Atlético Nacional llegó muy pronto al combinado nacional y desde entonces ha sido una pieza más que importante. De hecho, a sus 30 años ya está muy cercano a sus 100 partidos con la amarilla, azul y roja.

Partidos jugados: 88

88 Goles: 4

4 Asistencias: 1

El jugador del Galatasaray de Turquía ya sabe lo que es anotar en Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y juegos amistosos. La única cuota pendiente está en hacerse presente en las redes contrarias jugando un Mundial. Seguramente la cita orbital de 2030 pueda ser su última oportunidad.

Te puede interesar: