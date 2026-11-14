El 1×1 de la Selección Colombia contra Chile: un partido con poco para destacar

Gracias a un autogol de Guillermo Maripán, la Selección Colombia logró vencer por la mínima diferencia al combinado chileno.

Once inicial de Colombia vs Chile | Vizzor

La Selección Colombia arranco su última doble fecha FIFA del 2026 con victoria ante Chile en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Un partido que dejó muy poco para destacar, pero que gracias a un autogol de Guillermo Maripán, la ‘tricolor’ se quedó con el triunfo en la ‘sucursal del cielo’.

Calificación global (6,5/10)

Camilo Vargas (6,5)

Lo llamaron muy poco, pero cuando tuvo que participar no desentonó. Un arquero con reflejos felinos y que da garantías debajo de los tres palos. No hay dudas de que el portero del Atlas de México es el titular de la Selección Colombia en competencias oficiales.

Daniel Muñoz (6,5)

Pese a que no fue un partido brillante, su pundonor y agresividad siempre brilla en medio de una parca Selección Colombia. De hecho, fue el autor intelectual de la única anotación del partido mandando el centro que terminó en el autogol de Guillermo Maripán. Eso sí, no es el Daniel Muñoz despampanante que vimos en el Mundial 2026.

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Jhon Lucumí (5,0)

Pobre presentación del defensor central de la Juventus de Turín. En el primer tiempo cometió un error en salida que fácilmente pudo haber terminado en un gol del rival. Y, teniendo en cuenta que, su principal virtud es la lectura de juego para el anticipo, fue muy poco lo que pudo recuperar en este duelo.

Dávinson Sánchez (9,0)

Lo mejor de la Selección Colombia. Dávinson Sánchez es realmente el bastión de toda la defensa de la amarilla, azul y roja. Por aire y suelo ganó todos sus duelos individuales. Un defensor central veloz, fuerte y con mucho amor por la camiseta. Uno de los pocos que tienen su puesto fijo en la ‘tricolor’.

Samuel Velásquez (4,0)

No fue ni la sombra de lo que mostró en el partido ante Perú. Más allá de su buena intención al proyectarse para ser opción en la faceta, la toma de decisiones y la ejecución de las mismas no fueron buenas. Además, en defensa perdió varios duelos individuales. De hecho, fue sustituido en el entretiempo.

Jefferson Lerma (5,0)

Ni bien ni mal, no se hizo sentir con ese poderío físico que lo caracteriza en la Selección Colombia. A veces ralentizó el juego de la ‘tricolor’ y realmente no fue un partido brillante. Tal vez un puesto que ya no luce tan fijo como previo y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Gustavo Puerta (6,5)

Durante su tiempo en cancha siempre fue el mejor mediocampista. El nuevo motor de la Selección Colombia. No obstante, a veces parece tener que conducir mucho el balón en largos tramos. El mismo recupera y también se pone la responsabilidad de llegar de cara al gol.

Nelson Deossa (4,0)

Flojísimo partido de Nelson Deossa. Solo tuvo 45 minutos en cancha, pero no los supo aprovechar. Lució bastante inconexo, incómodo y cometió errores no forzados constantemente. Nadie pone en tela de juicio su talento, pero no fue para nada un buen debut del jugador del Betis.

Camilo Durán (8,0)

Fue lo mejor en ataque mientras estuvo en cancha. Al minuto 60 tuvo que ser sustituido por una molestia muscular. Sin embargo, su velocidad y capacidad para moverse en todo el frente de ataque lo hicieron tener las mejores acciones ofensivas de Colombia. Un jugador que sí supo aprovechar su oportunidad.

Luis Javier Suárez (5,0)

Vuelve y juega la poca participación de Luis Javier Suárez en el juego de la Selección Colombia. No es nada parecido a lo que se le ve cada fin de semana en el Sporting de Lisboa. Juega completamente de espaldas a la portería y cuando le queda una termina errando en la definición. Urge una consolidación de un delantero goleador en el equipo de Néstor Lorenzo.

Jhon Arias (6,5)

Solo chipazos. Jhon Arias aún no logra establecerse como esa nueva figura y nuevo número 10 de la Selección Colombia. El jugador de Palmeiras distribuye bien y trata de por individualidad generar algún peligro en el área rival. Sin embargo, sigue siendo muy poco para ser el responsable del juego ofensivo colombiano.

Suplentes

Juan David Arizala (5,0)

No hizo diferencia alguna. Se notó un tanto nervioso y errático en sus conducción. Cuando todos sus competidores de posición estaban errando constantemente sus centros, Arizala no pudo cambiar esa situación. Ahora bien, es una talento joven y debe tener más minutos para examinarlo mejor.

Óscar Perea (6,5)

Parece que sufrió de pánico escénico. Aunque con su ingreso el equipo consiguió más velocidad y profundidad en ataque. Todas y cada una de sus decisiones en el último cuarto de cancha fueron erradas. Falto de definición y de una ejecución mucho más rápida.

Yáser Asprilla (7,0)

Todo parece indicar que este es el verdadero jugador diferencial de la Selección Colombia cuando no está Luis Díaz. Desde su ingresó, la ‘tricolor’ se vio mucho más activa y con un ritmo diferente en ataque. Solamente le faltó el gol. Pero, sin duda alguna, se ha ganado su puesto en el equipo nacional.

Matías Orozco (7,0)

Un talento joven al que no le pesa la camiseta. Desde su ingreso tuvo la personalidad y criterio para convertirse en el conductor de la Selección Colombia. Desde su buena técnica aparecieron nuevas pequeñas sociedades que le dieron otra alternativa al ataque colombiano.

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