Tormenta Negra en México: estados que tendrán fuertes lluvias, granizo y bajas temperaturas por las próximas 72 horas

El SMN pronostica lluvias de intensas a torrenciales, descargas eléctricas, posible granizo y rachas de viento de hasta 70 km/h en distintas regiones del país

¿Qué es la Tormenta Negra y cuáles son sus efectos? | Reuters

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica un periodo de lluvias intensas a torrenciales en distintas regiones de México durante las próximas horas, conocido como “Tormenta Negra”. La interacción de zonas de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad favorecerán precipitaciones, actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Para este martes, el pronóstico contempla lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en 24 horas en algunas zonas de Veracruz, mientras que Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco tendrán precipitaciones intensas. El SMN también prevé lluvias muy fuertes y fuertes en entidades del centro, occidente, sur y sureste del país.

¿Qué es la Tormenta Negra y cuáles son sus efectos?

El término “Tormenta Negra” no corresponde a una denominación oficial del Servicio Meteorológico Nacional, sino que se utiliza para describir periodos de precipitaciones intensas que pueden extenderse durante varios días y generar acumulaciones importantes de agua. En México, el pronóstico oficial clasifica las lluvias de acuerdo con la cantidad de milímetros esperados.

Las tormentas pueden estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento, además de provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas susceptibles. Las precipitaciones intensas también pueden incrementar el riesgo en carreteras, zonas urbanas y regiones montañosas, por lo que el SMN recomienda atender los avisos de Protección Civil.

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Los mayores acumulados se esperan en Veracruz, donde se pronostican lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el norte y centro. También se prevén lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sureste de Tamaulipas, sureste de Guerrero, norte, este y suroeste de Oaxaca, norte, este y sur de Chiapas, así como en el sur y oeste de Tabasco.

El pronóstico contempla además lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas de Michoacán, Estado de México, Puebla, Morelos y Campeche. A esto se suman precipitaciones de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Para el miércoles, el SMN prevé que las condiciones de lluvia continúen en buena parte del territorio nacional. Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar lluvias intensas a puntuales torrenciales, mientras que otras entidades tendrán chubascos y precipitaciones fuertes.

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Al mismo tiempo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, con máximas de 40 a 45 grados en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

El viento también será un factor durante este periodo. El SMN pronostica rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, de 40 a 60 km/h en las costas de Tabasco y Oaxaca, y de 30 a 50 km/h en Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. También se prevé oleaje de hasta tres metros en sectores de Baja California Sur, Veracruz y Tabasco.

Las condiciones meteorológicas continuarán bajo vigilancia durante las próximas horas debido a la interacción de los sistemas que generan las precipitaciones. En Saltillo, por ejemplo, se pronostican temperaturas de entre 14 y 23 grados este martes, de 13 a 24 grados el miércoles y de 13 a 23 grados el jueves, con posibilidad de lluvia durante el periodo. El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y evitar cruzar zonas con corrientes de agua durante las lluvias.