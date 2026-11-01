Superluna de Castor y lluvia de Leónidas 2026: cuándo son estos fenómenos nocturnos y a qué hora verlos
La Superluna de Castor promete ser uno de los últimos espectáculos astronómicos más impresionantes en el cielo de México durante el cierre de este 2026
Noviembre traerá consigo una serie de fenómenos astronómicos que convertirán al cielo en uno de los grandes protagonistas del mes. Desde espectaculares lluvias de meteoros hasta encuentros aparentes entre planetas y fases lunares especiales, el calendario ofrecerá distintas oportunidades para disfrutar del universo sin necesidad de equipos especializados. Algunas fechas destacarán por su brillo y atractivo visual, mientras que otras permitirán descubrir detalles poco habituales de nuestro entorno celeste. Sin embargo, uno de los momentos que se robarán la atención será cuando el cielo quede enmarcado con la Superluna de Castor.
¿Cuándo es la Superluna de Castor y por qué se llama así?
El cielo de noviembre ofrecerá un espectáculo especial con la llegada de la Superluna del Castor, un fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. Este nombre corresponde a la Luna llena de noviembre cuando coincide con su paso por una zona cercana al perigeo, el punto de su órbita en el que alcanza su menor distancia respecto a la Tierra. Aunque la fase de plenitud ocurrirá a las 08:53 horas del Centro de México y el perigeo tendrá lugar el día 25, esta cercanía permitirá apreciar nuestro satélite natural ligeramente más grande y brillante de lo habitual. En México, el mejor momento para disfrutarla será durante el atardecer y las primeras horas de la noche, cuando aparezca sobre el horizonte oriental.
Pero ¿por qué se llama Luna del Castor? El origen de este nombre se relaciona con las tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, como los algonquinos, que utilizaban las lunas llenas para identificar los cambios de estación y los ciclos de la naturaleza. En noviembre, los castores suelen terminar la construcción de sus presas y madrigueras, además de almacenar alimento antes de que el frío congele los pantanos. También era una época importante para la caza de este animal, pues sus pieles ofrecían protección durante el invierno. Desde el punto de vista astronómico, el término superluna describe una coincidencia entre la fase llena y el perigeo, debido a que la órbita lunar tiene forma elíptica. En condiciones ideales, una superluna puede lucir hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una microluna, así que noviembre será una buena oportunidad para levantar la mirada y disfrutar del espectáculo.
¿Cuándo es la lluvia de meteoros Leónidas y a qué hora verla desde México?
Las Leónidas llegarán a uno de sus momentos más esperados entre el 16 y el 17 de noviembre, cuando esta popular lluvia de meteoros alcance su máxima actividad. Bajo condiciones ideales, el cielo podría regalar hasta 15 estrellas fugaces por hora, con destellos que atravesarán la oscuridad a gran velocidad y ofrecerán un espectáculo especial para los amantes de la astronomía.
Este fenómeno tiene su origen en los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, cuyas partículas chocan a gran velocidad contra la atmósfera terrestre y producen las luminosas estelas que caracterizan a las Leónidas. La madrugada del 18 de noviembre también será una buena oportunidad para levantar la mirada al cielo y buscar estos destellos, sobre todo desde lugares alejados de las luces de la ciudad, donde la oscuridad permitirá disfrutar mejor de cada aparición.
Calendario astronómico noviembre 2026: estos eventos podrán observarse en México
- 1 de noviembre | Luna en Cuarto menguante: la Luna alcanzará la fase de Cuarto menguante a las 14:28 horas del Centro de México. En este momento, la mitad de su disco visible estará iluminada, aunque cada noche disminuirá la porción brillante hasta llegar a la Luna nueva. Esta etapa del ciclo lunar ofrecerá condiciones favorables para observar los cráteres, montañas y relieves de su superficie, sobre todo con ayuda de telescopios y binoculares.
- 2 y 3 de noviembre | Acercamiento aparente de la Luna con Marte y Júpiter: el cielo nocturno ofrecerá un encuentro visual entre la Luna, Marte y Júpiter. Desde la perspectiva terrestre, nuestro satélite natural pasará cerca de ambos planetas, un fenómeno que recibe el nombre de conjunción o acercamiento aparente. Los tres cuerpos celestes podrán observarse a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas permitan disfrutar de un cielo despejado.
- 4 y 5 de noviembre | Máxima actividad de las Táuridas del Sur: la lluvia de meteoros Táuridas del Sur alcanzará su máxima actividad, con una frecuencia estimada de entre cinco y diez meteoros por hora. Su principal atractivo serán los bólidos, conocidos popularmente como bolas de fuego, destellos de gran luminosidad que se producen cuando fragmentos de material cometario ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre y generan brillantes trazos en el cielo.
- 9 de noviembre | Luna nueva: a las 01:02 horas del Centro de México, la Luna llegará a su fase nueva, momento en el que se encontrará entre la Tierra y el Sol, con su cara iluminada orientada en dirección opuesta a nuestro planeta. Debido a esta disposición, el satélite natural prácticamente desaparecerá del cielo nocturno. La falta de iluminación lunar brindará condiciones especialmente favorables para contemplar estrellas, constelaciones, nebulosas y otros objetos del cielo profundo.
- 11 y 12 de noviembre | Máxima actividad de las Táuridas del Norte: las Táuridas del Norte alcanzarán su punto máximo de actividad, con una frecuencia aproximada de cinco meteoros por hora. Esta segunda rama de la lluvia comparte una de las características más llamativas de las Táuridas del Sur: sus meteoros suelen desplazarse lentamente y destacan por su intensa luminosidad, una combinación que puede dar lugar a destellos prolongados y espectaculares en la bóveda celeste.
- 13 al 22 de noviembre | Desfile planetario: Mercurio, Venus, Marte y Júpiter serán los protagonistas de un desfile planetario que ofrecerá distintos acercamientos aparentes a lo largo de este periodo. Los cuatro planetas compartirán una misma región del cielo en diferentes momentos, lo que permitirá identificarlos durante las primeras horas del día. El 20 de noviembre destacará como una de las fechas más interesantes para su observación, aunque su visibilidad dependerá de la posición de cada planeta respecto al horizonte y de las condiciones atmosféricas.
- 17 de noviembre | Luna en Cuarto creciente: la Luna alcanzará el Cuarto creciente a las 05:48 horas del Centro de México, fase en la que la mitad de su cara visible permanecerá iluminada. A partir de entonces, la superficie brillante aumentará progresivamente cada noche hasta alcanzar la Luna llena. Uno de los mayores atractivos de esta etapa será la línea que separa las regiones iluminadas de las oscuras, conocida como terminador, donde el contraste de luces y sombras permitirá apreciar con mayor claridad los cráteres, montañas y otros accidentes del relieve lunar.
- 17 y 18 de noviembre | Máxima actividad de las Leónidas: las Leónidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas del calendario astronómico, alcanzarán su periodo de mayor actividad entre el 16 y el 17 de noviembre, con una tasa estimada de hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales. Sus partículas provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle y se distinguen por la elevada velocidad con la que ingresan a la atmósfera terrestre. La madrugada del 18 de noviembre también representará una oportunidad para apreciar sus destellos, especialmente desde sitios alejados de la contaminación lumínica.
- 20 de noviembre | Mercurio alcanza su máxima elongación occidental: Mercurio llegará a su máxima elongación occidental, es decir, al punto de mayor separación angular respecto al Sol desde nuestra perspectiva. Esta configuración favorecerá su observación antes del amanecer, cuando el planeta aparecerá sobre el horizonte oriental. Se tratará de una de las mejores oportunidades del mes para localizarlo a simple vista, siempre que el horizonte se encuentre despejado y no existan obstáculos que dificulten su visibilidad.
- 24 de noviembre | Superluna del Castor: la Luna llena coincidirá con su paso por una región cercana al perigeo, el punto de su órbita en el que alcanza su menor distancia respecto a la Tierra. La fase de plenitud ocurrirá a las 08:53 horas del Centro de México, mientras que el perigeo tendrá lugar el 25 de noviembre. Esta cercanía hará que nuestro satélite natural luzca ligeramente más grande y brillante de lo habitual. En México, el mejor momento para contemplar la Superluna del Castor será durante el atardecer y las primeras horas de la noche, cuando aparezca sobre el horizonte oriental.
- 25 de noviembre | Urano alcanza la oposición: Urano llegará a la oposición, una configuración astronómica en la que el planeta se ubica en dirección opuesta al Sol desde la perspectiva de la Tierra. Esta posición permitirá observarlo durante gran parte de la noche y hará que alcance su máximo brillo aparente del año. Sin embargo, su tenue luminosidad complicará su identificación a simple vista. Para localizarlo será recomendable utilizar binoculares potentes o telescopios pequeños, además de buscar un lugar con poca contaminación lumínica.
- 27 y 28 de noviembre | Actividad de las Oriónidas de noviembre: las Oriónidas de noviembre mantendrán actividad hacia el cierre del mes, con una frecuencia aproximada de tres meteoros por hora en condiciones ideales. Sus destellos parecen tener su punto de origen en la región de la constelación de Orión, por lo que representarán una oportunidad adicional para los aficionados a la astronomía. No obstante, la intensa iluminación de la Luna durante estas fechas podría reducir el contraste del cielo y dificultar la observación de los meteoros más débiles.