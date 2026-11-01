Superluna de Castor y lluvia de Leónidas 2026: cuándo son estos fenómenos nocturnos y a qué hora verlos

La Superluna de Castor promete ser uno de los últimos espectáculos astronómicos más impresionantes en el cielo de México durante el cierre de este 2026

¿Cuándo es la Superluna de Castor? | Reuters

Noviembre traerá consigo una serie de fenómenos astronómicos que convertirán al cielo en uno de los grandes protagonistas del mes. Desde espectaculares lluvias de meteoros hasta encuentros aparentes entre planetas y fases lunares especiales, el calendario ofrecerá distintas oportunidades para disfrutar del universo sin necesidad de equipos especializados. Algunas fechas destacarán por su brillo y atractivo visual, mientras que otras permitirán descubrir detalles poco habituales de nuestro entorno celeste. Sin embargo, uno de los momentos que se robarán la atención será cuando el cielo quede enmarcado con la Superluna de Castor.

¿Cuándo es la Superluna de Castor y por qué se llama así?

El cielo de noviembre ofrecerá un espectáculo especial con la llegada de la Superluna del Castor, un fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre. Este nombre corresponde a la Luna llena de noviembre cuando coincide con su paso por una zona cercana al perigeo, el punto de su órbita en el que alcanza su menor distancia respecto a la Tierra. Aunque la fase de plenitud ocurrirá a las 08:53 horas del Centro de México y el perigeo tendrá lugar el día 25, esta cercanía permitirá apreciar nuestro satélite natural ligeramente más grande y brillante de lo habitual. En México, el mejor momento para disfrutarla será durante el atardecer y las primeras horas de la noche, cuando aparezca sobre el horizonte oriental.

Pero ¿por qué se llama Luna del Castor? El origen de este nombre se relaciona con las tradiciones de pueblos originarios de Norteamérica, como los algonquinos, que utilizaban las lunas llenas para identificar los cambios de estación y los ciclos de la naturaleza. En noviembre, los castores suelen terminar la construcción de sus presas y madrigueras, además de almacenar alimento antes de que el frío congele los pantanos. También era una época importante para la caza de este animal, pues sus pieles ofrecían protección durante el invierno. Desde el punto de vista astronómico, el término superluna describe una coincidencia entre la fase llena y el perigeo, debido a que la órbita lunar tiene forma elíptica. En condiciones ideales, una superluna puede lucir hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una microluna, así que noviembre será una buena oportunidad para levantar la mirada y disfrutar del espectáculo.

¿Cuándo es la lluvia de meteoros Leónidas y a qué hora verla desde México?

Las Leónidas llegarán a uno de sus momentos más esperados entre el 16 y el 17 de noviembre, cuando esta popular lluvia de meteoros alcance su máxima actividad. Bajo condiciones ideales, el cielo podría regalar hasta 15 estrellas fugaces por hora, con destellos que atravesarán la oscuridad a gran velocidad y ofrecerán un espectáculo especial para los amantes de la astronomía.

Este fenómeno tiene su origen en los restos del cometa 55P/Tempel-Tuttle, cuyas partículas chocan a gran velocidad contra la atmósfera terrestre y producen las luminosas estelas que caracterizan a las Leónidas. La madrugada del 18 de noviembre también será una buena oportunidad para levantar la mirada al cielo y buscar estos destellos, sobre todo desde lugares alejados de las luces de la ciudad, donde la oscuridad permitirá disfrutar mejor de cada aparición.

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