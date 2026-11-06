La divertida forma en que Morales se enteró de la citación a Guatemala: “No entendía nada… terminé haciendo videollamada”

Morales confiesa estar viviendo un sueño.

Morales, con el chaleco negro, en una disputa. (FFG)

El pasado martes inició el microciclo de entrenamientos del seleccionado de Guatemala pensando en lo que será la serie de cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 ante Canadá. Pensando en dicho partido, el cuerpo técnico del seleccionado encabezado por Luis Fernando Tena, convocó a varios jugadores que por primera vez vestirán la camiseta del país y uno de ellos es Héctor Morales, el delantero del momento.

Morales, de 26 años, es un caso sin igual. El delantero llegó a mitad de año a Aurora tras un mal paso durante el primer semestre donde no tuvo acción, y llegó a hilvanar 11 goles seguidos en nueve partidos. Un auténtico récord del fútbol local a nivel clubes, que logró poner a un ignoto delantero en la órbita de Luis Fernando Tena y compañía.

Muy poca gente conocía a Morales, esa es la verdad. Luego de su espectacular faena al frente de Aurora, al cuerpo técnico no le quedó más alternativa que convocarlo ya que sus números estaban siendo realmente sorprendente.

Más información: Récord total: lleva nueve partidos consecutivos convirtiendo y fue citado por Tena para la Concacaf Nations League El caso es que el delantero habló ante los medios y compartió detalles sobre su presente, reveló la divertida forma en que se enteró de que era citado: “Para mí es un sueño hecho realidad. Es algo que desde niño siempre había pensado y soñado. Estoy contento y orgulloso de poder estar en este microciclo. Representar a su país es el sueño de cualquier futbolista”. En esa misma línea, y sobre cómo se enteró de la citación, contó: “Justo iba llegando al Colegio, donde soy entrenador. Había visto un video y se lo había enviado a mi esposa, pero decía que hasta no tener algo concreto no nos íbamos a emocionar por completo. Mientras hablaba con un compañero, me agregaron al grupo de WhatsApp de la Selección. Me quedé sorprendido y él me preguntó si me habían convocado. Le respondí: ‘Creo que sí’”.

La #SeleMayor realizó su entrenamiento en las instalaciones de CAR bajo la dirección técnica del Prof. Luis Fernando Tena. Guatemala se prepara para enfrentar a Canadá en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf. #VamosGuate #ModoSelección https://t.co/GEItRYRWXg — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) November 5, 2026

Seguido de eso, contó lo primero que hizo ni bien se enteró de que había sido citado, hablar con su familia: Después hice una videollamada con mi esposa, mis hermanos y mis papás para contarles lo que había pasado. Fue un momento de mucha alegría”.

Por último, agradeció mucho a su esposa: “Se la dedico a mi esposa, que está conmigo todos los días; a mi bebé, que es mi motivación; y a mis papás y hermanos, que me han acompañado desde pequeño. Ellos iban a verme a los partidos y me llevaban a los entrenamientos. Todo esto va dedicado a mi familia”.

Calendario de Guatemala en la Nations League

Viernes 13 de noviembre: Guatemala vs Canadá, 20 hs, estadio Manuel Felipe Carrrara.

Martes 16 de noviembre: Canadá vs Guatemala, 19 hs, BMO Field (Toronto).

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