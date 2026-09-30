Buen Fin 2026: fecha de inicio, duración y todo lo que debes de saber

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, con cinco días de descuentos, promociones, meses sin intereses y ofertas en comercios participantes

Cinco días de descuentos | @elbuenfin

El Buen Fin 2026 ya tiene fechas oficiales y los consumidores pueden comenzar a preparar sus compras para una de las temporadas comerciales con mayor movimiento en México. La edición de este año se celebrará del viernes 13 al martes 17 de noviembre, periodo en el que tiendas físicas y plataformas de comercio electrónico podrán lanzar descuentos, promociones y alternativas de pago.

La campaña llegará en 2026 a su decimosexta edición, después de que comenzó en México en 2011 como una iniciativa entre los sectores público y privado para estimular el mercado interno, promover el comercio formal y ofrecer promociones a los consumidores. La Secretaría de Economía señala que el programa también busca apoyar la economía familiar y proteger los derechos de quienes realizan compras.

Una de las claves del calendario será que el Buen Fin abarcará cinco días consecutivos, con el lunes 16 de noviembre dentro del periodo. Esa fecha corresponde al día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que permitirá que buena parte de las promociones coincidan con el puente de noviembre.

La duración de cinco días no es inédita, pues El Buen Fin 2025 también se realizó del 13 al 17 de noviembre. Para 2026 cambia la distribución de los días: comenzará en viernes y terminará en martes, mientras que cada comercio tendrá la posibilidad de determinar qué promociones mantendrá durante todo el evento y cuáles aplicará únicamente en fechas específicas.

¿Qué es el Buen Fin 2026 y cuándo inicia?

El Buen Fin es un programa que reúne a empresas, establecimientos y prestadores de servicios para ofrecer promociones durante noviembre. La edición 2026 comenzará el viernes 13 de noviembre y concluirá el martes 17, de acuerdo con el portal oficial del programa. Los negocios registrados podrán usar la identidad y el logotipo oficial, además de aparecer en el directorio disponible para los consumidores.

Los comercios participantes tienen la obligación de informar con claridad la disponibilidad, condiciones y duración de sus promociones. Además, pueden limitar determinadas ofertas a productos, categorías o días concretos dentro del periodo oficial, por lo que una promoción anunciada durante el Buen Fin no necesariamente estará disponible durante las cinco jornadas.

Otro elemento será el Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT. De acuerdo con la información oficial, podrán participar operaciones de al menos 250 pesos, realizadas del 13 al 17 de noviembre con medios de pago electrónicos participantes y en establecimientos registrados. El portal del Buen Fin señala que el sorteo se efectuará durante diciembre.

¿Cuántos días dura el Buen Fin 2026 y qué descuentos puedes encontrar?

El Buen Fin 2026 tendrá una duración de cinco días, desde el viernes 13 hasta el martes 17 de noviembre. Esto dará a los consumidores un periodo que incluye el fin de semana y el lunes de descanso obligatorio, aunque será necesario revisar la vigencia particular de cada promoción antes de realizar una compra.

En cuanto a los descuentos, no existe un porcentaje general obligatorio para todos los comercios. Cada empresa define sus precios y beneficios, por lo que las promociones pueden incluir descuentos directos, meses sin intereses, bonificaciones bancarias, envíos sin costo u otras modalidades. Algunos comercios ya anticipan promociones en categorías como tecnología, línea blanca, muebles, hogar, moda, belleza y juguetes, pero los beneficios específicos pueden anunciarse más cerca de noviembre.

Por ello, antes de comprar se recomienda comparar precios previos al Buen Fin, establecer un presupuesto y revisar las condiciones de las ofertas. También resulta importante comprobar que las compras por internet se hagan mediante sitios oficiales o plataformas reconocidas, además de verificar plazos, costos totales y condiciones de los meses sin intereses. N+ recomienda preparar una lista de productos para reducir compras que no estaban previstas.

Los compradores también podrán consultar el directorio oficial de establecimientos participantes en elbuenfin.org. Los comercios registrados deben mostrar un código QR que permite verificar su participación y la información del establecimiento. De esta forma, los consumidores tendrán una herramienta adicional para identificar negocios inscritos antes de realizar una compra durante El Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre.