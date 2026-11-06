Norris lidera la FP1 del GP de Sao Paulo 2026; Checo Pérez cede su asiento a Colton Herta y obtiene los puntos para la superlicencia tras quedar 20°

El británico lideró la primera sesión del GP de Brasil 2026, seguido de Antonelli y Verstappen. El mexicano cedió su Cadillac a Colton Herta, quien terminó en el puesto 20 de la sesión

El campeón de 2025 fue el más rápido en Interlagos | Reuters

Lando Norris comenzó al frente del Gran Premio de Sao Paulo 2026 de Fórmula 1 tras registrar el mejor tiempo de las Prácticas Libres 1, disputadas este viernes 6 de noviembre en el circuito de Interlagos. El piloto de McLaren marcó una vuelta de 1:11.717, suficiente para superar a Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen en una sesión que presentó diferencias reducidas entre los primeros lugares.

El británico aventajó por apenas 82 milésimas a Antonelli, quien terminó segundo con Mercedes, mientras que Verstappen colocó su Red Bull en la tercera posición, a 0.236 segundos del líder. Lewis Hamilton finalizó cuarto y George Russell completó los cinco primeros, separados por menos de cuatro décimas en una jornada marcada por una bandera roja y problemas mecánicos.

La primera práctica también estuvo marcada por la ausencia de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien cedió su asiento en Cadillac al estadounidense Colton Herta como parte del programa de desarrollo de la escudería. Herta completó 30 vueltas y terminó en la vigésima posición, pero consiguió el kilometraje necesario para alcanzar los 40 puntos exigidos para solicitar la superlicencia de Fórmula 1.

Verstappen marca el ritmo inicial y una bandera roja interrumpe la sesión

La actividad comenzó con una salida numerosa de monoplazas a la pista. La mayoría de los equipos apostó inicialmente por neumáticos duros, mientras otros pilotos utilizaron compuestos medios para sus primeras evaluaciones. Uno de los primeros incidentes ocurrió cuando Dino Beganovic estuvo cerca de impactar a Rafael Câmara en la última curva, aunque ambos evitaron el contacto y continuaron sus programas.

Max Verstappen fue uno de los protagonistas de los primeros minutos, después de establecer un registro de 1:13.341 que lo colocó en la primera posición. Lewis Hamilton respondió con una vuelta 43 milésimas más rápida, pero Andrea Kimi Antonelli también entró en la disputa. El italiano llegó a liderar con 1:13.044 antes de que el neerlandés recuperara la primera plaza con 1:12.959.

La actividad quedó interrumpida cuando Freddie Slater sufrió una falla en su Audi y detuvo el monoplaza sobre el circuito, situación que provocó primero una bandera amarilla y posteriormente una roja. El británico informó que su automóvil se había detenido sin intervención del piloto, por lo que terminó su participación anticipadamente. Antes de la interrupción, Colton Herta, Lance Stroll, Alex Albon y Hamilton habían tenido dificultades en la frenada de la primera curva.

Herta también protagonizó una de las primeras salidas de pista de la sesión, después de bloquear sus neumáticos y pasarse de frenada en la curva uno. El estadounidense logró continuar sin consecuencias mayores para su Cadillac, aunque no consiguió acercarse a los registros de los pilotos que encabezaban la clasificación. Su participación representó una oportunidad adicional para familiarizarse con el MAC-26 y recopilar información para el equipo.

La bandera verde apareció nuevamente después de varios minutos de interrupción, lo que permitió a los equipos continuar con sus programas. Antonelli aprovechó la reanudación para recuperar el liderato con 1:12.789, mientras Fernando Alonso comenzó a registrar sus primeras vueltas rápidas. Los comisarios también revisaron posibles infracciones de Herta y Franco Colapinto, aunque no derivaron en sanciones durante ese tramo.

Norris supera a Antonelli y Colton Herta termina lejos de los líderes con el Cadillac de Checo Pérez

La clasificación comenzó a modificarse con la llegada de los neumáticos blandos. Verstappen fue uno de los primeros pilotos en aprovechar el compuesto de mayor rendimiento y estableció un tiempo de 1:11.953, con el que recuperó el liderato provisional. Sin embargo, el neerlandés manifestó su inconformidad con el comportamiento de los cambios de marcha, una situación que continuaría durante los minutos finales.

Mercedes respondió con Antonelli y Russell, quienes también montaron neumáticos blandos para buscar una vuelta competitiva. Antonelli cometió un error en la primera curva durante uno de sus intentos, pero consiguió recuperarse y establecer un registro de 1:11.799, suficiente para superar momentáneamente a Verstappen. Russell llegó a ocupar la tercera posición antes de que otros pilotos mejoraran sus tiempos.

La competencia también presentó movimientos en la zona media. Gabriel Bortoleto consiguió colocarse provisionalmente entre los cinco primeros, mientras Franco Colapinto aprovechó sus vueltas con neumáticos blandos para acercarse a las primeras posiciones. En contraste, Alex Albon tuvo que abandonar la actividad cuando su Williams quedó detenido en la curva 13, lo que puso fin anticipado a su sesión.

El movimiento decisivo llegó con la última simulación rápida de Lando Norris, quien completó una vuelta de 1:11.717 para desplazar a Antonelli del primer puesto. McLaren también utilizó parafina en su monoplaza durante los minutos finales para observar el comportamiento del flujo aerodinámico, mientras varios equipos combinaron las vueltas rápidas con evaluaciones de ritmo de carrera.

Los problemas continuaron en Ferrari, donde Dino Beganovic perdió tiempo en los boxes debido a una anomalía detectada por el equipo, que obligó a sustituir el suelo de su monoplaza. El sueco consiguió regresar a la pista, pero tuvo que volver al garaje poco después. Entretanto, Verstappen reportó dificultades con el funcionamiento del volante y Fernando Alonso sufrió una salida de pista en la primera curva.

Colton Herta consigue los puntos para la superlicencia de F1 tras sustituir a Checo Pérez

Colton Herta cumplió con el kilometraje necesario para conseguir el punto que le faltaba para la superlicencia de Fórmula 1, después de completar 30 vueltas durante la primera práctica libre del Gran Premio de Sao Paulo. El estadounidense necesitaba recorrer al menos 100 kilómetros, equivalentes a 24 giros en Interlagos, por lo que superó el mínimo exigido y alcanzó los 40 puntos requeridos para solicitar el documento ante la FIA, sujeto a la validación del organismo. El piloto estadounidense llegó a Brasil con 39 puntos y necesitaba sumar una unidad adicional para cumplir con los requisitos deportivos de la superlicencia.

Herta terminó en la vigésima posición con un tiempo de 1:14.275, a 2.558 segundos de Lando Norris, líder de la sesión. Aunque quedó lejos de los primeros lugares, el resultado deportivo pasó a segundo plano después de cumplir su objetivo de kilometraje. Checo Pérez recuperará su Cadillac para continuar con el programa del Gran Premio de Sao Paulo, mientras Herta queda a la espera de la validación de los requisitos para obtener la superlicencia.

Al concluir la sesión, Norris conservó el primer lugar por delante de Antonelli, Verstappen, Hamilton y Russell. Isack Hadjar terminó sexto, mientras Gabriele Minì fue el mejor de los pilotos que participaron como sustitutos, con el séptimo puesto para Alpine. Bortoleto acabó octavo, Colapinto noveno y Liam Lawson décimo. Alonso descendió hasta el decimotercer lugar.

Russell también recibió la confirmación de una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Sao Paulo, debido a la sustitución de componentes de su unidad de potencia. La sanción se aplicará sobre el resultado que obtenga en la clasificación del sábado y no afecta su posición en los entrenamientos libres.

Resultados completos de las Prácticas Libres 1 del GP de Sao Paulo 2026