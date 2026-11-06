Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 3

Todos los detalles y las tablas de posiciones de estas competiciones nacionales las encuentra en Claro Sports.

Laura Rojas Team Sistecrédito/ Fedeciclismo.

Este viernes 6 de noviembre se corrió la segunda jornada tanto de la Vuelta Juvenil y del Tour Femenino Sistecrédito 2026. En esta oportunidad la carrera comenzó en Roldanillo y finalizó en Calima Darién, pasando también por los municipios de Zarzal, La paila, Tuluá y Buga, fueron más de 114.8 kilómetros de recorrido.

¿Quién ganó la etapa 3 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 6 de noviembre?

En cuanto a la competición en la Vuelta Juvenil Santiago Ruiz, perteneciente al Orgullo Paisa se quedó con la tercera fracción en Calima Darien, tras registrar un tiempo de 03:02:07, el joven fue el más astuto para atacar ese último sprint en el municipio vallecaucano y de esta manera alzarse en brazos en esta edición.

Mientras tanto en el Tour Femenino Sistecrédito Laura Daniel Rojas del Team Sistecrédito obtuvo la victoria para su equipo, de igual manera que Ruiz fue astuta para quedarse con el triunfo, tras ese último tramo. En el segundo lugar cruzó la meta Jessenia Menses (Orgullo Paisa) y el podio del día lo completó Valery Londoño (Team Bacx).

Clasificación etapa 3 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 3

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Santiago Ruiz Orgullo Paisa 03:02:57 2. Yeiner García Avinal-Carmen de Viboral ” +6″ 3. Joel Sandoval Bogotá Team Capital Bike ” +4″ 4. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla “ 5. José Manuel Posada Team Sistecrédito “ 6. Danilo Medina GW Erco Sportfitness “ 7. Brandon Escobar Nariño Sistemas Palacio “ 8. Jonathan Cruz Fundación Fungero-Úmbita ” -1 9. Brandon Escobar Nariño Sistemas Palacios “ 10. Daniel Robayo GW Erco Sportfitness “

Tour Femenino, etapa 2

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jessenia Meneses Orgullo Paisa 21:00 2. Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito +0:06 3. Natalia Garzón Team Sistecrédito +0:13 4. Camila Valbuena Bogotá IDRD +0:14 5. Elvia Cárdenas Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:21 6. Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa +0:38 7. Diana Peñuela Team Sistecrédito +0:38 8. Vanesa Zuluaga Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral +0:39 9. Stefanía Sánchez Team Sistecrédito +0:41 10. Samara Bedoya Team Sistecrédito +0:52

Clasificación General de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Santiago Ruiz Orgullo Paisa 05:52:11:015 2. José Manuel Posada Team Sistecrédito 05:52:11:076 3. Ómar Vásquez Fugero-Úmbita +15″ 4. Tomás Mejía Orgullo Paisa +16″ 5. Jonathan Cruz Fundación Fungero-Úmbita +:16″ 6. Brandon Escobar Nariño Sistemas Palacios +29″ 7. José Luis García Boyacá Es Para Vivirla +30″ 8. Joel Alejandro Sandoval Bogotá Team Capital +44 9. Miguel Vanegas Avinal-Carmen de Vibral +55 10. Juan Gómez Team Sistecrédito +57

Horario, ruta y dónde ver en vivo la etapa 4 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino 2026

Esta cuarta función, de este sábado 7 de noviembre. Los corredores saldrán desde Buga para pasar nuevamente por Yotoco, Vijes, Restaurante la Tinaja, Cerrito, Guacarí, Buga nuevamente para el final en La Habana. El recorrido total será de 102.7 kilómetros.

Su inicio será desde las 8:30 de la mañana (hora COL). La parte final de las carreras se podrá ver desde el YouTube del Canal RCN, sobre las 10:30 a.m. comenzará dicha transmisión desde la plataforma en meción.

Lea también: