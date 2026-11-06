Resultados y clasificación de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026: Etapa 3

Publicado por Nelson Rivera Pulido

Todos los detalles y las tablas de posiciones de estas competiciones nacionales las encuentra en Claro Sports.

Laura Rojas Team Sistecredito
Laura Rojas Team Sistecrédito/ Fedeciclismo.

Este viernes 6 de noviembre se corrió la segunda jornada tanto de la Vuelta Juvenil y del Tour Femenino Sistecrédito 2026. En esta oportunidad la carrera comenzó en Roldanillo y finalizó en Calima Darién, pasando también por los municipios de Zarzal, La paila, Tuluá y Buga, fueron más de 114.8 kilómetros de recorrido.

¿Quién ganó la etapa 3 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito este 6 de noviembre?

En cuanto a la competición en la Vuelta Juvenil Santiago Ruiz, perteneciente al Orgullo Paisa se quedó con la tercera fracción en Calima Darien, tras registrar un tiempo de 03:02:07, el joven fue el más astuto para atacar ese último sprint en el municipio vallecaucano y de esta manera alzarse en brazos en esta edición.

Mientras tanto en el Tour Femenino Sistecrédito Laura Daniel Rojas del Team Sistecrédito obtuvo la victoria para su equipo, de igual manera que Ruiz fue astuta para quedarse con el triunfo, tras ese último tramo. En el segundo lugar cruzó la meta Jessenia Menses (Orgullo Paisa) y el podio del día lo completó Valery Londoño (Team Bacx).

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Clasificación etapa 3 de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026

Vuelta Juvenil, etapa 3

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Santiago RuizOrgullo Paisa03:02:57
2.Yeiner GarcíaAvinal-Carmen de Viboral” +6″
3.Joel SandovalBogotá Team Capital Bike” +4″
4.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla
5.José Manuel PosadaTeam Sistecrédito
6.Danilo MedinaGW Erco Sportfitness
7.Brandon EscobarNariño Sistemas Palacio
8.Jonathan CruzFundación Fungero-Úmbita” -1
9.Brandon EscobarNariño Sistemas Palacios
10.Daniel RobayoGW Erco Sportfitness

Tour Femenino, etapa 2

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Jessenia MenesesOrgullo Paisa21:00
2.Laura Daniela RojasTeam Sistecrédito+0:06
3.Natalia GarzónTeam Sistecrédito+0:13
4.Camila ValbuenaBogotá IDRD+0:14
5.Elvia CárdenasAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:21
6.Lina Marcela HernándezOrgullo Paisa+0:38
7.Diana PeñuelaTeam Sistecrédito+0:38
8.Vanesa ZuluagaAvinal – Alcaldía El Carmen de Viboral+0:39
9.Stefanía SánchezTeam Sistecrédito+0:41
10.Samara BedoyaTeam Sistecrédito+0:52

Clasificación General de la Vuelta Juvenil y Tour Femenino Sistecrédito 2026, al momento

Vuelta Juvenil

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Santiago RuizOrgullo Paisa05:52:11:015
2.José Manuel PosadaTeam Sistecrédito05:52:11:076
3.Ómar VásquezFugero-Úmbita+15″
4.Tomás MejíaOrgullo Paisa+16″
5.Jonathan CruzFundación Fungero-Úmbita+:16″
6.Brandon EscobarNariño Sistemas Palacios+29″
7.José Luis GarcíaBoyacá Es Para Vivirla+30″
8.Joel Alejandro SandovalBogotá Team Capital+44
9.Miguel VanegasAvinal-Carmen de Vibral+55
10.Juan GómezTeam Sistecrédito+57

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Esta cuarta función, de este sábado 7 de noviembre. Los corredores saldrán desde Buga para pasar nuevamente por Yotoco, Vijes, Restaurante la Tinaja, Cerrito, Guacarí, Buga nuevamente para el final en La Habana. El recorrido total será de 102.7 kilómetros.

Su inicio será desde las 8:30 de la mañana (hora COL). La parte final de las carreras se podrá ver desde el YouTube del Canal RCN, sobre las 10:30 a.m. comenzará dicha transmisión desde la plataforma en meción.

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