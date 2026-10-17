Joaquin Buckley vs Mike Malott, en vivo UFC Edmonton hoy 17 de octubre: resultados de las peleas en directo
Joaquin Buckley y Mike Malott se verán las caras en el Rogers Place en Canadá este 17 de octubre en busca de subir peldaños en el peso welter
Joaquin Buckley vs Mike Malott: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Mike Malott parte como favorito técnico para enfrentar a Joaquin Buckley en la pelea estelar de UFC Edmonton, debido a su capacidad para combinar el golpeo con la lucha y las sumisiones. El canadiense, quien presume un récord de 14 victorias, dos derrotas y un empate, llega con cuatro triunfos consecutivos, incluido el nocaut técnico sobre Gilbert Burns. Del otro lado, el estadounidense, con marca de 21-8, busca recuperar terreno tras dos derrotas ante Kamaru Usman y Sean Brady, resultados que frenaron una racha de seis victorias y pusieron en riesgo su posición entre los diez mejores del peso wélter. La localía y el momento deportivo respaldan a Malott, aunque el combate representa una oportunidad para que Buckley demuestre su capacidad de competir ante la élite de las 170 libras.
La principal diferencia entre ambos radica en sus recursos técnicos: Buckley destaca por su poder de nocaut, con 15 victorias por esa vía, y un alcance de 1.93 metros, superior a los 1.85 metros de Malott. Sin embargo, el canadiense presenta mejores cifras de precisión en el golpeo, con un 48% frente al 36% de su rival, además de un promedio de 0.7 intentos de sumisión por cada 15 minutos, en comparación con los 0.1 del estadounidense. De acuerdo con el análisis predictivo, Malott podría aprovechar las deficiencias defensivas de Buckley en el combate de suelo para inclinar la balanza a su favor. No obstante, el estadounidense cuenta con experiencia en peleas de cinco asaltos, un factor que podría resultar determinante si logra contener los derribos y prolongar el enfrentamiento. Por ello, aunque la IA concede una ligera ventaja al canadiense, el resultado dependerá de quién consiga imponer su estrategia dentro del octágono.
¿A qué hora inicia la función de UFC Edmonton?
Edmonton se alista para vivir una nueva velada de UFC este sábado 17 de octubre, con una cartelera que promete emociones, espectáculo y duelos de alto nivel en las artes marciales mixtas. La acción comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con los combates preliminares, mientras que la cartelera principal arrancará a las 18:00 horas, con varios enfrentamientos que buscarán mantener la intensidad hasta el cierre de la función.
El combate estelar tendrá como protagonistas a Joaquin Buckley y Mike Malott, aunque todavía no existe un horario exacto para su entrada al octágono. La hora dependerá de lo que ocurra en las peleas anteriores: si predominan los nocauts y las definiciones rápidas, el duelo podría adelantarse; en cambio, si los enfrentamientos se extienden hasta el último asalto, los aficionados tendrán que esperar más para disfrutar de la pelea que pondrá el broche de oro a la noche.
México y Centroamérica: 15:00 horas
Estados Unidos: 17:00 horas ET / 14:00 horas PT
Colombia: 16:00 horas
Argentina: 18:00 horas
¿Quién transmite en vivo UFC Edmonton y dónde mirar por TV y online?
¡La emoción de la UFC llega a Edmonton con una noche que promete golpes, adrenalina y grandes combates! Este sábado 17 de octubre, Joaquin Buckley y Mike Malott encabezan una cartelera que hará vibrar el Rogers Place con lo mejor de las artes marciales mixtas. En Latinoamérica, podrás disfrutar cada combate en vivo a través de Paramount+, con una suscripción activa, y seguir de cerca todo lo que ocurra dentro del octágono.
En Claro Sports también vivimos la pasión de la UFC con una cobertura especial de Edmonton. Sigue nuestro minuto a minuto para conocer todos los resultados, las acciones más espectaculares y los momentos que harán de esta función una noche imperdible para los aficionados. ¡No te pierdas ningún detalle y vive toda la intensidad de la UFC con nuestra cobertura!
UFC Edmonton: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Joaquin ‘New Mansa’ Buckley y Mike ‘Proper’ Malott protagonizan este sábado 17 de octubre la pelea estelar de UFC Edmonton, en el Rogers Place de Canadá, con un enfrentamiento que puede cambiar el panorama de la división wélter. El estadounidense, décimo del ranking con un récord de 21 victorias y ocho derrotas, busca frenar la mala racha tras caer ante Kamaru Usman y Sean Brady, resultados que pusieron en riesgo su lugar entre los mejores de las 170 libras. Del otro lado, el canadiense llega con marca de 14 triunfos, dos derrotas y un empate, además de cuatro victorias consecutivas, incluida la que consiguió por nocaut técnico ante Gilbert Burns en abril. Una victoria ante su público le permitiría dar un salto importante en la clasificación.
El combate presenta un contraste de estilos que puede definir el resultado. Buckley destaca por su potencia de golpeo, velocidad y capacidad para resolver las peleas de pie, aunque sus recientes derrotas expusieron dificultades ante rivales con recursos de lucha y control en el suelo. Malott, por su parte, cuenta con mayor estatura, un boxeo ordenado y herramientas de grappling que podrían complicar al estadounidense si consigue llevar la pelea a la lona. La clave estará en la capacidad de Buckley para mantener la distancia y aprovechar su explosividad, mientras que el canadiense buscará imponer su estrategia y aprovechar la localía para entrar al top 10 de la categoría.
Cartelera estelar
Joaquin Buckley (21-8-0) vs Mike Malott (14-2-1) | Peso welter
Kyle Nelson (17-7-1) vs Cristian Pérez (15-2-0) | Peso ligero
Marc-Andre Barriault (17-11-0) vs Kyle Daukaus (17-5-0) | Peso mediano
Louis Jourdain (9-3-0) vs Timmy Cuamba (10-4-0) | Peso gallo
Mandel Nallo (14-4-0) vs Nate Landwehr (18-8-0) | Peso ligero
Preliminares
Tanner Boser (22-11-1) vs Jhonata Diniz (9-2-0) | Peso completo
Javad Mahjoub (5-0-0) vs Joel Faglier (6-0-0) | Peso completo
Katlyn Cerminara (18-6-0) vs Mackenzie Stiller (6-1-0) | Peso mosca fem.
Chad Anheliger (13-8-0) vs Steven Koslow (6-1-0) | Peso gallo
Melissa Croden (8-3-0) vs Chelsea Chandler (7-4-0) | Peso gallo fem.
Cody Chovancek (9-0-0) vs SuYoung You (16-4-0) | Peso gallo