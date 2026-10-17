Joaquin Buckley vs Mike Malott, en vivo UFC Edmonton hoy 17 de octubre: resultados de las peleas en directo

Joaquin Buckley vs Mike Malott: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?

De acuerdo con información de la IA, Mike Malott parte como favorito técnico para enfrentar a Joaquin Buckley en la pelea estelar de UFC Edmonton, debido a su capacidad para combinar el golpeo con la lucha y las sumisiones. El canadiense, quien presume un récord de 14 victorias, dos derrotas y un empate, llega con cuatro triunfos consecutivos, incluido el nocaut técnico sobre Gilbert Burns. Del otro lado, el estadounidense, con marca de 21-8, busca recuperar terreno tras dos derrotas ante Kamaru Usman y Sean Brady, resultados que frenaron una racha de seis victorias y pusieron en riesgo su posición entre los diez mejores del peso wélter. La localía y el momento deportivo respaldan a Malott, aunque el combate representa una oportunidad para que Buckley demuestre su capacidad de competir ante la élite de las 170 libras.

La principal diferencia entre ambos radica en sus recursos técnicos: Buckley destaca por su poder de nocaut, con 15 victorias por esa vía, y un alcance de 1.93 metros, superior a los 1.85 metros de Malott. Sin embargo, el canadiense presenta mejores cifras de precisión en el golpeo, con un 48% frente al 36% de su rival, además de un promedio de 0.7 intentos de sumisión por cada 15 minutos, en comparación con los 0.1 del estadounidense. De acuerdo con el análisis predictivo, Malott podría aprovechar las deficiencias defensivas de Buckley en el combate de suelo para inclinar la balanza a su favor. No obstante, el estadounidense cuenta con experiencia en peleas de cinco asaltos, un factor que podría resultar determinante si logra contener los derribos y prolongar el enfrentamiento. Por ello, aunque la IA concede una ligera ventaja al canadiense, el resultado dependerá de quién consiga imponer su estrategia dentro del octágono.