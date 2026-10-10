Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan, en vivo UFC Vegas 122 hoy 10 de octubre: resultados de las peleas en directo
UFC Vegas 122 se celebra en Las Vegas con Allen vs Duncan como pelea principal y la mexicana Loopy Godínez ante Ketlen Souza
Felipe Franco vs. Brendson Ribeiro | Peso semipesado | Gana Ribeiro por sometimiento
A temprana hora en el combate Franco termina por caer en un error garrafal, mismo que le termina costando el triunfo. Felipe aplica una lanza en busca de poder derribar a su rival, sin embargo se pone en una posición vulnerable, suficiente para que Brendson lo sujete del cuello para aplicarle una dolorosa guillotina. Franco intenta zafarse del castigo con un suplex, sin embargo eso termina dejando a los dos gladiadores en la lona, pero con mayor beneficio para Ribeiro para aplicar la sujeción. Franco no tiene de otra que entregar la pelea.
Allen Frye Jr. vs. RJ Harris | Peso pesado | Gana Frye Jr. por KO
Frye Jr. fue el que tomó el control de la reyerta desde los primeros segundos, dominio que certificó con diversas combinaciones al rostro que dejaron fuera de sí a Harris, quien tuvo que ser salvado por el réferi, ya que fue severamente atacado hasta estando en la lona.
Alice Pereira derrota a Daria Zhelezniakova por nocaut técnico tras un sangriento primer asalto
Alice Pereira consiguió una victoria por nocaut técnico ante Daria Zhelezniakova en el segundo combate de UFC Vegas 122, disputado en la división de peso gallo femenil. La brasileña comenzó con golpes de poder y conectó varios ganchos antes de llevar a su rival contra la reja y conseguir un derribo. Una vez en la lona, avanzó desde la media guardia hasta la montada, tomó la espalda de la rusa y descargó una serie de golpes y codazos que le provocaron un corte profundo y abundante sangrado.
Al terminar el primer asalto, Zhelezniakova no pudo continuar debido al daño recibido, situación que confirmó ante el árbitro Jason Herzog antes del inicio del segundo episodio. La pelea terminó oficialmente por nocaut técnico por retiro a los 5:00 minutos del primer round. Con este resultado, Pereira mejoró su récord a 7-1 en artes marciales mixtas y 2-1 dentro de UFC, mientras que su oponente quedó con marca de 10-4 como profesional y 2-3 en la organización.
Ernesta Kareckaite y Melissa Gatto abren UFC Vegas 122 con un empate por decisión mayoritaria
Ernesta Kareckaite y Melissa Gatto empataron por decisión mayoritaria en el primer combate de la tarde. Las tarjetas de los jueces fueron de 29-27, 28-28 y 28-28, después de tres asaltos en la división de peso mosca femenil. El momento determinante llegó en el primer episodio, cuando Kareckaite recibió una penalización de un punto por sujetarse de la reja para evitar un derribo. La lituana consiguió mantenerse en la pelea gracias a su golpeo y al control que ejerció durante varios intercambios.
Fue en el segundo asalto cuando impuso su superioridad de pie con combinaciones de golpes y patadas, además de defender los intentos de derribo de su rival. Sin embargo, Gatto reaccionó en el tercer episodio al llevar la pelea a la lona, tomar la espalda de la europea y controlar buena parte de los cinco minutos. La brasileña buscó finalizar mediante un triángulo y posteriormente una llave al brazo, pero el tiempo se agotó antes de completar la sumisión. Con el empate, Gatto quedó con récord de 9-3-3 en MMA, mientras que Kareckaite pasó a 6-2-2.
¿Cuáles son las peleas estelares de UFC Vegas 122? Orden de salida, pesos y títulos
La cartelera principal de UFC Vegas 122 está programada para comenzar a las 18:00 horas del centro de México. Serán cinco enfrentamientos, ninguno de ellos con un título en disputa. Brendan Allen y Christian Leroy Duncan protagonizarán el último combate de la noche.
Orden de salida de las peleas estelares:
Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi | Peso gallo | Sin título en juego
Andre Fili vs Kai Kamaka III | Peso pluma | Sin título en juego
Loopy Godínez vs Ketlen Souza | Peso paja femenil | Sin título en juego
Matheus Camilo vs Jai Herbert | Peso ligero | Sin título en juego
Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan | Peso medio | Sin título en juego
La mexicana Loopy Godínez aparecerá en el tercer enfrentamiento de la cartelera principal, antes de que Matheus Camilo y Jai Herbert disputen la pelea coestelar. Los horarios individuales dependerán de la duración de los combates anteriores.
UFC Vegas 122: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
La función contará con 12 enfrentamientos, distribuidos en siete peleas preliminares y cinco de la cartelera estelar. Los combates comenzarán a las 15:00 horas del centro de México.
Cartelera preliminar:
Julius Walker vs Gerald Meerschaert | Peso semipesado
Francisco Prado vs Ismael Bonfim | Peso ligero
Niko Price vs Leon Shahbazyan | Peso wélter
Felipe Franco vs Brendson Ribeiro | Peso semipesado
Allen Frye Jr. vs RJ Harris | Peso pesado
Alice Pereira vs Daria Zhelezniakova | Peso gallo femenil
Ernesta Kareckaite vs Melissa Gatto | Peso mosca femenil
Cartelera estelar:
Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan | Peso medio
Matheus Camilo vs Jai Herbert | Peso ligero
Loopy Godínez vs Ketlen Souza | Peso paja femenil
Andre Fili vs Kai Kamaka III | Peso pluma
Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi | Peso gallo
Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan, en vivo UFC Vegas 122
La UFC regresa este sábado 10 de octubre de 2026 al Meta APEX de Las Vegas, Nevada, con UFC Vegas 122, una función encabezada por Brendan Allen y Christian Leroy Duncan, quienes se enfrentarán en la división de peso medio. El estadounidense llega con tres victorias consecutivas sobre Marvin Vettori, Reinier de Ridder y Edmen Shahbazyan, mientras que el británico acumula cinco triunfos al hilo. Ambos buscarán un resultado que les permita ganar posiciones en la clasificación de las 185 libras y acercarse a una oportunidad por el campeonato.
La representación mexicana estará a cargo de Lupita ‘Loopy’ Godínez, quien enfrentará a la brasileña Ketlen Souza en un combate de peso paja femenil dentro de la cartelera estelar. La peleadora nacional intentará recuperar terreno después de su derrota por sumisión ante Tatiana Suárez en el segundo asalto. La función comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con los enfrentamientos preliminares, mientras que la actividad principal arrancará a las 18:00 horas. Todos los combates podrán seguirse a través de Paramount+.