Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan, en vivo UFC Vegas 122 hoy 10 de octubre: resultados de las peleas en directo

Alice Pereira derrota a Daria Zhelezniakova por nocaut técnico tras un sangriento primer asalto

Alice Pereira consiguió una victoria por nocaut técnico ante Daria Zhelezniakova en el segundo combate de UFC Vegas 122, disputado en la división de peso gallo femenil. La brasileña comenzó con golpes de poder y conectó varios ganchos antes de llevar a su rival contra la reja y conseguir un derribo. Una vez en la lona, avanzó desde la media guardia hasta la montada, tomó la espalda de la rusa y descargó una serie de golpes y codazos que le provocaron un corte profundo y abundante sangrado.

Al terminar el primer asalto, Zhelezniakova no pudo continuar debido al daño recibido, situación que confirmó ante el árbitro Jason Herzog antes del inicio del segundo episodio. La pelea terminó oficialmente por nocaut técnico por retiro a los 5:00 minutos del primer round. Con este resultado, Pereira mejoró su récord a 7-1 en artes marciales mixtas y 2-1 dentro de UFC, mientras que su oponente quedó con marca de 10-4 como profesional y 2-3 en la organización.