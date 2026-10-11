¡Loopy Godínez se impone en UFC Vegas 122! La mexicana derrota por decisión unánime a Ketlen Souza

La peleadora mexicana superó a Ketlen Souza por decisión unánime, con tarjetas de 29-28

Loopy Godinez se lleva la victoria en UFC Fight Night | @UFC

La mexicana Loopy Godínez consiguió una victoria sobre la brasileña Ketlen Souza en UFC Vegas 122, luego de imponerse por decisión unánime con tarjetas de 29-28, 29-28 y 29-28 en la cartelera estelar del sábado 10 de octubre.

Godínez tuvo que enfrentar la ofensiva de Souza durante los primeros dos episodios, en los que la brasileña encontró espacios para conectar sus puños y evitó los intentos de derribo. Sin embargo, la mexicana consiguió modificar el desarrollo del enfrentamiento en el cierre para llevarse el resultado de los jueces.

Ketlen Souza toma la iniciativa ante Loopy Godínez

El primer asalto comenzó con Souza buscando la distancia para conectar sus golpes. La brasileña encontró oportunidades para atacar mientras Godínez intentaba avanzar, aunque durante los primeros dos minutos no recurrió a los derribos.

La mexicana respondió con una combinación de izquierda y derecha, antes de buscar una entrada a una pierna para llevar a su rival al suelo. Souza consiguió mantenerse de pie y conectó un uppercut que hizo retroceder a Godínez.

En el segundo episodio, la representante de México salió con sangre en el rostro y buscó cambiar el ritmo mediante la lucha. Presionó a Souza contra la reja, pero la brasileña defendió el intento, invirtió la posición y respondió con un golpe de hombro.

Got the job done ✅ @LoopyGodinez digs deep and secures the UD win! [ #UFCVegas122 | LIVE NOW on @ParamountPlus ] https://t.co/Yq0Hb89N5F — UFC (@ufc) October 11, 2026

Souza continuó desplazándose alrededor de su oponente y encontró espacios para conectar durante los intercambios de pie. Godínez también respondió con golpes, aunque tuvo dificultades para detener los ataques de la brasileña. Antes de terminar el asalto, la mexicana consiguió completar un derribo, pero Souza se reincorporó de inmediato y evitó que su rival pudiera establecer el control en el suelo.

Godínez lleva la pelea a la lona y consigue la victoria

El tercer round comenzó con Souza conectando dos codazos a corta distancia. Godínez, que había recibido golpes durante los episodios anteriores, insistió en buscar el derribo para trasladar el enfrentamiento al terreno de la lucha.

Esta vez, la mexicana consiguió llevar a la brasileña al suelo y mantener la posición superior. Desde ahí comenzó a conectar golpes mientras Souza permanecía con la guardia cerrada, tratando de limitar los movimientos de su oponente. A diferencia de lo ocurrido en el segundo asalto, Godínez pudo sostener el control sobre la lona y desarrollar su ofensiva hasta el cierre del combate.

Después de los tres rounds, los jueces otorgaron la victoria a Loopy Godínez por decisión unánime, con tres tarjetas idénticas de 29-28. La mexicana cerró así su participación en UFC Vegas 122 con un triunfo sobre Ketlen Souza, después de un enfrentamiento en el que tuvo que resistir los ataques de pie de la brasileña y recurrir a su lucha para cambiar el rumbo de la pelea.