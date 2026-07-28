¿La última pelea de McGregor? El irlandés deja una pista sobre su retiro

El excampeón de UFC apunta a regresar en 2027 para disputar la última pelea de su carrera

McGregor anticipa una posible despedida de UFC.IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Conor McGregor volvió a generar expectativa sobre su futuro al publicar un video de su rehabilitación acompañado por el mensaje “IFW 2027 The Last Dance”. La frase fue interpretada como una señal de que su regreso durante la International Fight Week de 2027 podría convertirse también en su última aparición dentro del octágono.

El irlandés se recupera de una rotura de ligamentos y meniscos que lo mantendría fuera de competencia alrededor de un año. McGregor aún tiene una pelea pendiente en su contrato con UFC y, aunque no ha confirmado oficialmente su retiro, nombres como Max Holloway aparecen entre las opciones para un posible combate de despedida. LEE LA NOTA COMPLETA

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