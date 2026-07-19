Brandon Moreno y Alexa Grasso serán parte de la cartelera de Noche UFC 2026

Otros combates programados para la función son los enfrentamientos entre Édgar Cháirez y Tim Elliott, Waldo Cortés-Acosta y Curtis Blaydes, Kelvin Gastelum y Yousri Belgaroui, y JJ Aldrich contra Regina Tarín

Grasso y Moreno en Noche UFC | EYEPIX / NURPHOTO VIA AFP /@ alexa_grasso

La Noche UFC 2026 ya tiene parte de su cartelera confirmada. La promoción anunció el sábado 18 de jullio que la cuarta edición del evento dedicado a conmemorar la Independencia de México se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, con la participación de Brandon Moreno y Alexa Grasso como parte de las peleas principales.

El regreso de Brandon Moreno será uno de los atractivos de la función. El primer mexicano en conquistar un campeonato de UFC volverá al octágono para enfrentar al mexicoamericano Joseph Morales en un combate dentro de la división de peso mosca (125 libras), en busca de mantenerse entre los principales contendientes de la categoría.

Por su parte, Alexa Grasso también volverá a competir en una de las funciones más representativas para los peleadores mexicanos. La excampeona de peso mosca se medirá a la francesa Manon Fiorot en un enfrentamiento que podría tener implicaciones dentro de la división. Grasso hizo historia en 2023 al convertirse en campeona de UFC tras derrotar a Valentina Shevchenko.

La cartelera también contará con la presencia de Édgar Cháirez, quien enfrentará al veterano Tim Elliott en otro combate de peso mosca. Cháirez buscará continuar su ascenso dentro de la organización frente a un rival con experiencia en la categoría.

Además de los duelos con representación mexicana, la función incluirá el combate entre Waldo Cortés-Acosta y Curtis Blaydes en peso completo, así como el enfrentamiento entre Kelvin Gastelum y Yousri Belgaroui. La cartelera se completa con el duelo entre JJ Aldrich y Regina Tarín.

Con estas peleas confirmadas, la Noche UFC volverá a reunir a varios de los nombres más representativos de las artes marciales mixtas mexicanas en una función que busca destacar el legado deportivo y cultural de México dentro de la organización.

Cartelera confirmada de Noche UFC 2026:

Brandon Moreno vs. Joseph Morales

Alexa Grasso vs. Manon Fiorot

Édgar Cháirez vs. Tim Elliott

Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes

Kelvin Gastelum vs. Yousri Belgaroui

JJ Aldrich vs. Regina Tarín

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