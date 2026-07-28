¿Cómo quedaron los colombianos este lunes 27 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Los títulos de Colombia en la rama femenina y masculina en el rugby 7 fueron lo más destacado de esta jornada en los Juegos Centroamericanos 2026.

Colombia en el día 3 de los Juegos Centroamericanos | Ministerio del Deporte

Tercer día de entrega de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Colombia volvió a estar en el epicentro de la noticia con una buena cantidad de triunfos en varios deportes. Santo Domingo, República Dominicana sigue dejando a la ‘tricolor’ como una de las delegaciones más protagonistas del certamen.

Rugby 7, judo, bowling, ajedrez y el ciclismo de pista, fueron los deportes donde más se destacó la delegación colombiana en este lunes 27 de julio. La tercera jornada oficial de Santo Domingo 2026 culmina con 41 medallas para la ‘tricolor’ y la segunda casilla en el medallero general.

Resultados de los colombianos hoy lunes 27 de julio en Santo Domingo 2026

Medallas de oro para Colombia

Colombia festejó por primera vez en el último lunes del mes de julio gracias al rugby 7. Tanto mujeres como hombres se colgaron la medalla de oro tras vencer 27-0 a México y 26-0 a Venezuela, respectivamente. Resultado que los pusieron en la cima del podio centroamericano sin discusión alguna.

El ciclismo de pista también le dio varias alegrías al pueblo colombiano. Brayan Sánchez, Bryan Gómez, Juan Esteban Arango, Jordan Parra, Elizabeth Castaño, Lina Hernández, Camila Valbuena y Luciana Osorio, brillaron en la modalidad de persecución por equipo en ambos géneros y otorgaron dos oro más a la cuenta ‘cafetera’.

La sonrisa no se fue de los rostros de los colombianos gracias al judo y el bowling. Brenda Olaya ganó la medalla de oro en los 78 kilógramos tras vencer a Sairy Colón y le dio la primera victoria en este deporte a Colombia. Por su parte, Óscar Rodríguez también consiguió el título en la modalidad de sencillos de los bolos. Por último el ajedrez lleno de gloria las vitrinas ‘cafeteras’, Valentina Argote y Esteban Valderrama hicieron los propio en sus respectivas categorías.

Medallas de plata para Colombia

Ya hablando de medallas de plata, el esquí náutico volvió a ser importante para Colombia. Luciana Toro se adjudicó el segundo lugar en la modalidad de wakeboard. Mismo resultado que logró el colombiano de 29 años, Jorge Rocha. En el judo, también hubo bandera amarilla, azul y roja con la presentación de Francisco Balanta en los 100 kg tras caer en la final ante Iván Silva. Así mismo, Brigitte Carabali emuló a Balanta en los 78 kilógramos.

Siguiendo por la línea de la lucha y el contacto, el taekwondo también fue de suma importancia para Colombia. Miguel Trejos se bañó en plata en los 80 kilógramos y John Garrido en la categoría de los 68 kilógramos. El ciclismo de pista fue el último deporte en darle preseas de plata a los ‘tricolores’. Valeria Hernández, Juliana Gaviria, Stefany Cuadrado, Rubén Murillo, Cristian Ortega y Kevin Quintero, le dieron los segundos lugares en la modalidad de velocidad por equipos tanto femenina como masculina.

En el ecuestre, Colombia se hizo con la segunda casilla en la prueba de salto. Y en el ajedrez, Andrés Garzón también se subió al podio con su medalla de plata. Sin duda alguna, una jornada repleta de talento ‘cafetero’.

Medallas de bronce para Colombia

Los terceros lugares en los podios también se tiñeron de amarillo, azul y rojo. El taekwondo fue el deporte que lleno de bronces a Colombia. Laura Ramírez en los 67 kilógramos, Damián Gil en los 74 kilógramos y Laura Malagón en los 62 kilógramos, se quedaron sus respectivos terceros lugares. Por último, el equipo de de gimnasia rítmica le dio el último bronce del día.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En la jornada del lunes 27 de julio, Colombia sumo varias preseas para su cuenta personal. Los más destacado, sin duda alguna, fueron los títulos centroamericanos en la rama masculina y femenina del rugby 7. Sumado a eso, en el ciclismo de pista también se adjudicaron dos medallas de oro en la modalidad de persecución por equipos femenino y masculino.

Por último, Brenda Olaya sigue estableciéndose como la máxima representante del judo en Colombia y se baño en oro en los 78 kilógramos. Junto a ellos, Óscar Rodríguez también ondeó la bandera colombiana en lo más alto de los sencillos del bowling. El ajedrez también alegró a los ‘cafeteros’ con los oros conseguidos por Esteban Valderrama y Valentina Argote.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de 24 medallas en el día 3 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Ocho preseas de oro, 10 de plata y cuatro de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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