Gran Premio de Bahréin F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy
No te pierdas ningún detalle de la carrera que se lleva a cabo en el circuito de Sepang, Malasia, donde Max Verstappen buscará su primera victoria al quedarse con la pole position
¿Por qué el GP de Bahréin se corre en Malasia?
El Gran Premio de Bahréin se iba a llevar a cabo en el mes de abril, concretamente el día 12. Sin embargo, debido al conflicto bélico que estalló a principios de año evitó que se llevarán a cabo los Grand Prix de Bahréin y Arabia Saudita. La FIA comunicó que dichas carreras podrían reprogramarse más adelante en este 2026, pero sin dar una fecha clave.
No fue hasta después que se informó que sí se iba a llevar a cabo el Gran Premio de Bahréin, pero en el circuito de Sepang, Malasia pese a que no están ni siquiera cerca del mapa. La decisión se habría tomado gracias a la buena relación política entre los dos países, por lo que Malasia decidió apoyar a dicha nación para que no se quedara sin su Gran Premio, lo cual también le ayudará a tener un beneficio económico.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto de la carrera del Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1, donde el piloto de Red Bull, Max Verstappen, largará en la primera posición tras quedarse con la pole position en Sepang, por lo que buscará quedarse con su primera victoria en la temporada.
Por su parte, el piloto mexicano de la escudería Cadillac, Sergio ‘Checo’ Pérez, saldrá en la vigésima posición de la parrilla ante los malos resultados obtenidos en las Prácticas Libres de este circuito, por lo que de nueva cuenta buscará cerrar su participación de una manera más digna.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Bahréin 2026 hoy 3 de octubre y quién tiene la Pole?
Por cuestiones de la diferencia de horarios, la carrera del Gran Premio de Bahréin iniciará en la madrugada, concretamente a la 01:00 horas, tiempo del centro de México. Claro Sports tendrá todas las acciones de lo que ocurra en la pista de Sepang con el minuto a minuto de la carrera, la cual buscará ganar Max Vertappen al quedarse con la pole position en la Qualy.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Bahréin?
Desde un inicio Max Verstappen mostró su velocidad en el Gran Premio de Bahréin, luego de conquistar la primera práctica libre. Por su parte, Charles Leclerc de Ferrari hizo lo propio en la FP2; mientras que Kimi Antonelli de Mercedes conquistó las terceras prácticas al superar a Mad Max.
En la Qualy el piloto neerlandés no tuvo problemas para demostrar su velocidad, talento y experiencia, luego de imponerse a los motores de Mercedes y Ferrari, quienes intentaron complicarle las cosas a Verstappen, quien dio un golpe de autoridad sobre su monoplaza.
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Bahrein F1 2026? Transmisión TV y online
La carrera del Gran Premio de Bahréin se podrá ver en vivo a través de la señal de Sky Sports e Izzi. También está disponible en su propia plataforma de streaming, F1 TV, la cual requiere de una sesión activa y una suscripción de pago. Claro Sports llevará todas las acciones de lo que ocurra en la pista a través de este minuto a minuto.