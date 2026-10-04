Gran Premio de Bahréin F1 2026, en directo: Checo Pérez en la Fórmula 1 hoy

¿Por qué el GP de Bahréin se corre en Malasia?

El Gran Premio de Bahréin se iba a llevar a cabo en el mes de abril, concretamente el día 12. Sin embargo, debido al conflicto bélico que estalló a principios de año evitó que se llevarán a cabo los Grand Prix de Bahréin y Arabia Saudita. La FIA comunicó que dichas carreras podrían reprogramarse más adelante en este 2026, pero sin dar una fecha clave.

No fue hasta después que se informó que sí se iba a llevar a cabo el Gran Premio de Bahréin, pero en el circuito de Sepang, Malasia pese a que no están ni siquiera cerca del mapa. La decisión se habría tomado gracias a la buena relación política entre los dos países, por lo que Malasia decidió apoyar a dicha nación para que no se quedara sin su Gran Premio, lo cual también le ayudará a tener un beneficio económico.