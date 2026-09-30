Raoni Barcelos es dado de alta del hospital tras episodio médico en pelea ante Raúl Rosas Jr. en UFC Vegas 121

El pelador brasileño permaneció bajo observación médica durante tres días; la causa no ha sido informada de manera oficial

Raoni Barcelos recibe el alta hospitalaria tras susto en UFC. | @Raoni Barcelos

Raoni Barcelos, peleador brasileño de peso gallo de UFC, recibió el alta hospitalaria tres días después del episodio médico que sufrió durante su combate contra el mexicano Raúl Rosas Jr. El veterano de 39 años permaneció bajo observación después de perder el conocimiento en el quinto round de la pelea estelar de UFC Vegas 121.

El incidente ocurrió el sábado 26 de septiembre en el Meta APEX de Las Vegas. Rosas Jr. y Barcelos disputaban el quinto episodio cuando el brasileño cayó al suelo y quedó inconsciente. El personal médico ingresó al octágono para atenderlo y después lo trasladó a un centro de trauma de nivel 1. La UFC informó horas más tarde que se encontraba estable, alerta, con capacidad de respuesta y movimiento completo.

De acuerdo con MMA Fighting, Barcelos salió del hospital la noche del martes 29 de septiembre y publicó una fotografía junto a su esposa e hijo. El peleador agradeció los mensajes y las oraciones que recibió desde el momento del incidente. Hasta este miércoles, no se ha informado de manera oficial cuál fue la causa de la pérdida de conocimiento.

¿Qué le pasó a Raoni Barcelos durante su pelea contra Raúl Rosas Jr.?

El combate representó la primera pelea estelar de UFC tanto para Raúl Rosas Jr. como para Raoni Barcelos. El duelo llegó al quinto round y, cuando faltaban menos de tres minutos, el brasileño perdió el conocimiento tras un intercambio en el clinch y una acción que terminó en el suelo. El resultado oficial quedó registrado como triunfo de Rosas Jr. por KO/TKO a 1:38 del quinto episodio.

La situación provocó atención inmediata del equipo médico. La empresa confirmó que Barcelos fue sometido a una tomografía computarizada y una evaluación médica completa después de su traslado. Su entrenador, Davi Ramos, señaló posteriormente que el episodio no correspondió a un infarto ni a un accidente cerebrovascular, aunque no se ha difundido un diagnóstico que explique qué provocó el desvanecimiento.

Antes de recibir el alta, Barcelos publicó un video desde el hospital para informar que se encontraba bien y que los médicos continuaban con estudios por precaución. El brasileño también habló sobre su futuro dentro del deporte y aseguró que su intención es recuperarse y volver a competir.

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El mexicano Raúl Rosas Jr. lleva al límite al brasileño para lograr la finalización en el último round 🫨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YywF9nXEoF — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

Dana White actualiza el estado de salud de Barcelos

Dana White se refirió al caso después de un episodio de Dana White’s Contender Series. El presidente de UFC indicó que Barcelos podía caminar y hablar y se encontraba de buen ánimo tras el episodio. También explicó que durante UFC Vegas 121 había seis médicos y tres ambulancias disponibles para responder ante alguna emergencia.

Por ahora, no existe una fecha para el regreso de Raoni Barcelos a los entrenamientos ni al octágono. La causa del episodio tampoco se ha hecho pública, por lo que cualquier versión sobre un problema cardíaco, neurológico u otro padecimiento carece de confirmación médica.

Raoni Barcelos perdió su racha de cinco victorias en UFC

El combate ante Rosas Jr. puso fin a una racha de cinco triunfos consecutivos de Barcelos. Antes de UFC Vegas 121 había superado, entre otros rivales, a Montel Jackson, Ricky Simon, Cody Garbrandt y Payton Talbott. El brasileño tiene marca profesional de 22 victorias y seis derrotas, según el perfil oficial de UFC.

Rosas Jr., por su parte, consiguió la victoria en el primer evento estelar de su carrera en UFC. El peleador mexicano de 21 años llegó al enfrentamiento como número 12 del ranking de peso gallo, mientras que Barcelos ocupaba el puesto 13.