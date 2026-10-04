México vs Estados Unidos en vivo: transmisión, análisis y reacciones en Jugando Claro

El mejor análisis, debate y reacciones del partido amistoso en Claro Sports

La Selección Mexicana sufrió su primera derrota en la era de Rafael Márquez. El Tricolor cayó ante Estados Unidos en Glendale y en Jugando Claro tendremos el debate y el análisis de todo lo que dejó este nuevo capítulo del Clásico de Concacaf, además de las reacciones al momento tras la derrota, para conocer las primeras impresiones sobre el funcionamiento del equipo y las decisiones del técnico.

¿Qué le faltó a México para competir ante Estados Unidos? ¿Qué lectura deja este resultado para el proceso de Rafael Márquez? Analizamos las claves del partido, los protagonistas y las dudas que aparecen después de esta derrota, mientras el Tricolor ya tiene en puerta su siguiente compromiso.

¿Cuándo es el próximo partido de México, quién es su rival y dónde ver en vivo?

México volverá a la cancha el martes 6 de octubre para enfrentar a Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. El partido comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que la previa arrancará a las 18:30. La transmisión estará disponible a través de Claro Sports Premium.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía deportiva de Claro Sports en YouTube, con un costo de 59 pesos al mes. Permite acceder a los partidos de la Selección Mexicana, encuentros de mexicanos como Armando ‘La Hormiga’ González y Santiago Gimenez, además de competencias como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, junto con el canal lineal de Claro Sports, sin anuncios ni interrupciones.

La contratación se recomienda realizarla desde un navegador web. También existen eventos individuales mediante Pay Per View por 14.50 pesos, disponibles en la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video. En dispositivos Apple, las compras realizadas mediante iOS pueden incluir cargos adicionales establecidos por Apple.