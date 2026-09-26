Raúl Rosas Jr vs Raoni Barcelos en vivo: UFC Vegas 121 hoy 26 de septiembre, resultados de las peleas en directo
Raúl Rosas Jr y Raoni Barcelos tienen una pelea importante en el APEX de Las Vegas que podría cambiar el panorama dentro del peso gallo en UFC
Raúl Rosas J vs Raoni Barcelos: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Raúl Rosas Jr. llega como favorito para vencer a Raoni Barcelos, con una probabilidad de victoria del 66%, frente al 34% que los modelos le otorgan al brasileño. La principal diferencia está en la edad y el momento que atraviesa cada peleador: con apenas 21 años, el mexicano suma cinco victorias consecutivas y destaca por su capacidad para conseguir derribos, con un promedio de 6.10 por cada 15 minutos y una efectividad del 54%. Estos números apuntan a un Rosas Jr. con ritmo, juventud y recursos para imponer su estilo durante una pelea de cinco asaltos.
Barcelos, sin embargo, también tiene argumentos importantes para poner en problemas al mexicano. El brasileño, de 39 años, cuenta con una defensa de derribos del 88% y recientemente ha enfrentado a rivales de mayor experiencia, factores que algunos modelos toman en cuenta para darle ventaja. De hecho, un sistema basado en el nivel de los oponentes y los resultados obtenidos coloca a Barcelos con un 55% de posibilidades. Así, mientras Rosas Jr. parte con ventaja por su juventud, actividad y capacidad para llevar el combate al suelo, Barcelos apuesta por su experiencia y una defensa que puede dificultar el plan del mexicano.
¿A qué hora inicia la función de UFC Vegas 121?
La acción de UFC regresa este sábado 26 de septiembre con una función que tendrá a Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos como protagonistas del combate estelar. La jornada arrancará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con los enfrentamientos preliminares, mientras que la cartelera principal comenzará a las 18:00. El horario exacto de la pelea del mexicano todavía no está definido, ya que su aparición dependerá del ritmo que marque el resto de la función. Si los combates anteriores terminan antes de lo previsto, el intercambio de golpes estelar podría llegar más rápido de lo esperado; en cambio, una cartelera con peleas que lleguen hasta la decisión obligará a los aficionados a esperar un poco más para conocer al encargado de cerrar la noche en el octágono.
México y Centroamérica: 15:00 horas
Estados Unidos: 17:00 horas ET / 14:00 horas PT
Colombia: 16:00 horas
Argentina: 18:00 horas
¿Quién transmite en vivo UFC Vegas 121 y dónde mirar por TV y online?
La UFC vuelve a la acción y Raúl Rosas Jr. está listo para afrontar una de las pruebas más importantes de su camino dentro de la empresa de artes marciales mixtas. El mexicano encabezará UFC Vegas 121 frente a Raoni Barcelos, en un enfrentamiento de peso gallo que promete intensidad desde el primer intercambio y que pondrá nuevamente los reflectores sobre el joven peleador. El mexicano buscará aprovechar la pelea estelar para dar otro paso en su crecimiento, mientras el brasileño llegará decidido a imponer su experiencia y llevarse una victoria de gran valor. La cartelera podrá seguirse en Latinoamérica a través de Paramount+ y UFC Fight Pass, plataformas que requieren una suscripción mensual.
Recuerda que en Claro Sports estaremos contigo para vivir cada momento de UFC Vegas 121. Sigue nuestro minuto a minuto y no te pierdas ningún resultado, las acciones más importantes, información destacada, análisis, estadísticas y todo lo que ocurra alrededor de la pelea estelar. Acompaña a Raúl Rosas Jr. en una noche que puede marcar un nuevo capítulo en su ascenso dentro de la UFC y descubre junto a nosotros quién saldrá del octágono con la victoria.
UFC Vegas 121: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Raúl Rosas Jr. afronta ante Raoni Barcelos el reto más exigente de su joven carrera en el combate estelar de UFC Vegas 121, una pelea que enfrenta a dos generaciones separadas por 17 años y medio y que además marcará un momento histórico para el mexicano, quien a sus 21 años se convertirá en el peleador más joven en encabezar un evento estelar de UFC. Rosas Jr., con récord de 12-1-0 y seis victorias por sumisión, llega con una racha de cinco triunfos y una reciente victoria sobre Rob Font que reforzó sus credenciales ante rivales experimentados. Barcelos, de 39 años y con marca de 22-5-0, también acumula cinco victorias consecutivas y cuenta con un perfil más completo, respaldado por su striking, su cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y una sólida defensa de derribos
El combate también representa una prueba inédita para ambos, ya que será su primera pelea a cinco asaltos y los obligará a administrar durante 25 minutos el ritmo, la resistencia y la estrategia. Para Rosas Jr., el desafío estará en sostener su presión y su lucha ante un rival capaz de defender los derribos y responder en los intercambios, mientras busca acercarse a su objetivo de convertirse en el campeón más joven en la historia de UFC. Barcelos, por su parte, intentará utilizar su experiencia para frenar el ascenso del mexicano y prolongar su propio resurgimiento dentro del peso gallo. Más allá de la diferencia de edad, la pelea enfrenta a un prospecto que quiere acelerar su llegada a la élite con un veterano que pretende demostrar que todavía tiene recursos para competir con la nueva generación.
Cartelera estelar
Raúl Rosas Jr. (12-1-0) vs Raoni Barcelos (22-5-0) | Peso gallo
Norma Dumont (13-3-0) vs Ailin Perez (13-2-0) | Peso gallo femenino
Luis Hernandez (8-0-0) vs Sedriques Dumas (10-5-0) | Peso semipesado
Mehemmedeli Osmanli (12-1-0) vs Ilimbek Akylbek Uulu (10-3-0) | Peso gallo
Melissa Amaya (8-0-0) vs Tina Black (15-4-0) | Peso paja femenino
Cartelera preliminar
Brady Hiestand (9-2-0) vs Rinya Nakamura (10-1-0) | Peso gallo
Rodolfo Vieira (11-5-0) vs Robert Bryczek (18-7-0) | Peso medio
Rodolfo Bellato (13-3-1) vs Christian Edwards (8-5-0) | Peso semipesado
Elves Brener (16-6-0) vs Josiah Harrell (11-1-0) | Peso ligero
Montel Jackson (15-4-0) vs Ricky Simon (22-7-1) | Peso gallo
John Castaneda (21-8-1) vs Alatengheili (17-10-2) | Peso gallo
Vanessa Demopoulos (11-8-0) vs Yazmin Jauregui (11-2-0) | Peso paja femenino