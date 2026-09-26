Raúl Rosas Jr vs Raoni Barcelos en vivo: UFC Vegas 121 hoy 26 de septiembre, resultados de las peleas en directo

UFC Vegas 121: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?

Raúl Rosas Jr. afronta ante Raoni Barcelos el reto más exigente de su joven carrera en el combate estelar de UFC Vegas 121, una pelea que enfrenta a dos generaciones separadas por 17 años y medio y que además marcará un momento histórico para el mexicano, quien a sus 21 años se convertirá en el peleador más joven en encabezar un evento estelar de UFC. Rosas Jr., con récord de 12-1-0 y seis victorias por sumisión, llega con una racha de cinco triunfos y una reciente victoria sobre Rob Font que reforzó sus credenciales ante rivales experimentados. Barcelos, de 39 años y con marca de 22-5-0, también acumula cinco victorias consecutivas y cuenta con un perfil más completo, respaldado por su striking, su cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y una sólida defensa de derribos

El combate también representa una prueba inédita para ambos, ya que será su primera pelea a cinco asaltos y los obligará a administrar durante 25 minutos el ritmo, la resistencia y la estrategia. Para Rosas Jr., el desafío estará en sostener su presión y su lucha ante un rival capaz de defender los derribos y responder en los intercambios, mientras busca acercarse a su objetivo de convertirse en el campeón más joven en la historia de UFC. Barcelos, por su parte, intentará utilizar su experiencia para frenar el ascenso del mexicano y prolongar su propio resurgimiento dentro del peso gallo. Más allá de la diferencia de edad, la pelea enfrenta a un prospecto que quiere acelerar su llegada a la élite con un veterano que pretende demostrar que todavía tiene recursos para competir con la nueva generación.

Cartelera estelar

Raúl Rosas Jr. (12-1-0) vs Raoni Barcelos (22-5-0) | Peso gallo

Norma Dumont (13-3-0) vs Ailin Perez (13-2-0) | Peso gallo femenino

Luis Hernandez (8-0-0) vs Sedriques Dumas (10-5-0) | Peso semipesado

Mehemmedeli Osmanli (12-1-0) vs Ilimbek Akylbek Uulu (10-3-0) | Peso gallo

Melissa Amaya (8-0-0) vs Tina Black (15-4-0) | Peso paja femenino

Cartelera preliminar

Brady Hiestand (9-2-0) vs Rinya Nakamura (10-1-0) | Peso gallo

Rodolfo Vieira (11-5-0) vs Robert Bryczek (18-7-0) | Peso medio

Rodolfo Bellato (13-3-1) vs Christian Edwards (8-5-0) | Peso semipesado

Elves Brener (16-6-0) vs Josiah Harrell (11-1-0) | Peso ligero

Montel Jackson (15-4-0) vs Ricky Simon (22-7-1) | Peso gallo

John Castaneda (21-8-1) vs Alatengheili (17-10-2) | Peso gallo

Vanessa Demopoulos (11-8-0) vs Yazmin Jauregui (11-2-0) | Peso paja femenino