¡Joshua Van retiene la corona de UFC frente a Alexander Pantoja en una guerra en Los Ángeles!

Joshua Van conservó la corona de peso mosca por decisión unánime frente a un Alexander Pantoja que sufrió complicaciones por un corte accidental

Joshua Van vence a Alexander Pantoja en UFC 331 | Reuters

Joshua Van retuvo el cinturón de peso mosca de UFC tras vencer a Alexander Pantoja por decisión unánime en la revancha de este sábado 19 de septiembre. El campeón sobrevivió a un inicio complicado en una auténtica guerra de cinco rounds dentro de la Crypto Arena de Los Ángeles, que saldó la deuda que había dejado el primer enfrentamiento.

Los jueces dieron tarjetas de 49-46, 49-47 y 50-45 al final de la pelea estelar de UFC 331, pese a la sensación de que el retador había mantenido el intercambio de golpes mucho más parejo de lo que consideraron los hombres de negro. Alexander Pantoja intentó recuperar el trono con un inicio sumamente agresivo desde los primeros segundos del enfrentamiento.

El campeón de peso mosca parecía encaminado a una noche complicada después de recibir el primer derribo en menos de 15 segundos. Sin embargo, Joshua Van recompuso el camino en el segundo round, luego de que su oponente sufriera un corte por un cabezazo accidental.

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Alexander Pantoja tuvo que remar a contracorriente después de las molestias que le provocó la sangre que empapó su rostro. El brasileño consiguió más derribos durante la velada en el antiguo Staples Center; sin embargo, no pudo consolidar su dominio en la lona ante la juventud del campeón, que resistió en los momentos más complicados del intercambio de golpes.

Joshua Van tuvo paciencia y, conforme avanzó la pelea, logró cambiar el ritmo a través de un boxeo clásico de uno-dos que incomodó al retador, en medio de la euforia de los aficionados que llenaron el recinto angelino para presenciar una de las revanchas más esperadas en las artes marciales mixtas.

😮‍💨 Wooow qué corazón de Pantoja, qué aguante🔥‼️



Grande Joshua Van 🚨#CryptoCom #UFC331 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/cvOw86SGKh — UFC Español (@UFCEspanol) September 20, 2026

La esquina le llamó la atención al brasileño con un grito de “No lo dejes crecer”, pero el aviso llegó demasiado tarde. Alexander Pantoja perdió el control conforme transcurrieron los rounds y, pese a que el campeón terminó con una hinchazón en una de sus cejas, Joshua Van logró convencer a los jueces para retener el trono en un enfrentamiento que levantó la mano para convertirse en la pelea de la noche de UFC 331.

La primera pelea entre ambos terminó a los 24 segundos del primer round. Una lesión le impidió continuar a Alexander Pantoja y, por eso mismo, millones de aficionados esperaban una revancha que saldara la deuda de expectativas que había generado aquel primer combate en diciembre de 2025. Joshua Van retuvo el cinturón que ganó en aquella velada, a la espera de conocer cómo se reorganiza la categoría de peso mosca de UFC.

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