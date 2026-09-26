Guastatoya vs San Pedro en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guastatoya y San Pedro pro la jornada 11 del Torneo Apertura de Guatemala.

Guastatoya San Pedro, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Guastatoya vs San Pedro! Este sábado 26 de septiembre, el estadio David Cordón Hichos recibe uno de los encuentros de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Apenas un punto separa a los dos equipos en la clasificación: el Pecho Amarillo ocupa el tercer puesto, mientras que los Súper Gallos aparecen inmediatamente por detrás.

Guastatoya llega a la jornada con 19 puntos, luego de seis victorias, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Martín García atraviesa una serie de cuatro partidos sin perder y viene de conseguir dos triunfos consecutivos por 2-1, primero frente a Xelajú MC y luego ante Comunicaciones. Como local, el Pecho Amarillo buscará extender su racha y conservar su lugar entre los primeros equipos del Apertura 2026.

San Pedro comienza la fecha en la cuarta posición con 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y dos derrotas. El recién ascendido acumula cinco jornadas consecutivas sin perder y tiene la posibilidad de superar a Guastatoya en la tabla si consigue los tres puntos. Los Súper Gallos afrontarán el encuentro sin Edwin Vásquez en el banquillo, luego de recibir una suspensión de seis meses por el incidente con Keneth Valdez, futbolista de Cobán Imperial.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs San Pedro hoy sábado 26 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y San Pedro será el sábado 26 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Guastatoya vs San Pedro para la jornada 11, al momento

San Pedro no podrá contar con Germán Águila, expulsado en el partido ante Cobán Imperial, mientras que Guastatoya no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya: Rubén Escobar; Andy Contreras, Emanuel Yori, José Almanza; Javier Estrada, Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Ariel Lon; Bryan Lemus, Nicolás Lovato y Víctor Ávalos. DT: Martín García.

San Pedro: Vander Cruz; Steveth Chacón, Renny Folleco, David Álvarez, Edwin Fuentes; Luigui Calderón, Romario Gómez, Edgar Macal; Sebastián Colón, Luis Martínez y Yasnier Matos. DT: Edwin Vásquez.

Antecedentes del Guastatoya vs San Pedro y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Guastatoya y San Pedro todavía no se han enfrentado en el torneo nacional.

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