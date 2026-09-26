¡De la mano de Luisa Agudelo! Colombia se queda con el tercer lugar del Mundial sub 20 femenino

Después de 120 minutos, Luisa Agudelo atajó dos penales consecutivos en la tanda y le dio a Colombia su mejor participación en un Mundial femenino sub 20.

Selección Colombia Femenina en el Mundial sub 20 | FCF

Termino la participación mundialista del combinado ‘tricolor’ en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2026. En territorio polaco, la Selección Colombia Femenina supo brillar. Más allá de no haber podido clasificar a la gran final tras ser derrotada con mucha superioridad por Corea del Norte. Ante Italia por el tercer lugar fue a otro cantar. Después de 90 minutos, tiempo suplementario y penales, las ‘cafeteras’ se metieron en el podio mundial.

La primera mitad fue netamente para las europeas. El equipo dirigido por Carlos Paniagua fue completamente defensivo con un bloque medio y bajo e intentó salir a punta de contragolpes. Sin embargo, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe y a dos minutos del final de la primera etapa, Giada Pellegrino abrió el marcador para Italia.

Colombia intentó reaccionar y desde el banquillo ingresó Sinthia Cabezas, una de las grandes figuras de este seleccionado. Desde entonces, el partido fue otro completamente diferente. Eso sí, el equipo ‘cafetero’ nunca se vio tan sometido como en el juego ante Corea del Norte por las semifinales.

Colombia se convence de que puede mirar de igual a igual a las europeas

Así entonces, al minuto 62, Sinthia Cabezas recibió un linda balón de Mariana Mosquera y puso en tablas el marcador. El fútbol es un estado de ánimo y desde esa anotación, el equipo sudamericano tomo un envión anímico bastante importante. Las bandas fueron sumamente importantes y Colombia comenzó a verse mejor que Italia.

No obstante, la igualada no se pudo quebrar y en el Estadio Miejski im se vivieron 30 minutos más de fútbol. Por las del viejo continente Paola Fadda, Rosanna Ventriglia, Martina Tosello y Karen Appiah, fueron mandadas dentro del terreno de juego. Por su parte, Colombia hizo uso del talento de Brenda Cardona y Catalina Cortés para el complemento del partido.

Después de 120 minutos de mucha paridad entre europeas y sudamericanas, Colombia e Italia definieron el tercer y cuarto puesto del Mundial sub 20 desde el punto del penal. Luisa Agudelo se sacudió de un par de errores que había tenido en varios partidos anteriores y tuvo un partido más que correcto.

María Fernando Viáfara comenzó pateando para Colombia y Elena Belli atajó para Italia. Luego, en el cuarto penal Lina Arboleda la acomodo al poste derecho de la arquera italiana y dejo a la ‘tricolor’ completamente contra las cuerdas. Sin embargo, las italianas erraron su penúltimo lanzamiento estrellándolo contra el palo y Luisa Agudelo atajó el último de los cinco primeros penales.

Empezó el uno contra uno desde el manchón blanco del penal. Mercedes Martínez lo embocó y Luisa Agudelo volvió a atajar. Con ese atajada, Colombia se quedó con el tercer lugar de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026. Gran rendimiento de la portera vallecaucana que le dio a la ‘tricolor’ su mejor participación en una cita orbital de esta categoría.

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