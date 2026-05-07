UFC 328, en vivo: horario y dónde ver Chimaev vs Strickland y todas las peleas de la cartelera

Khamzat Chimaev y Sean Strickland protagonizan el combate estelar de UFC 328, este 9 de mayo en Nueva Jersey

La cartelera de UFC 328 promete grandes emociones | @UFC

El octágono se prepara para una noche llena de adrenalina con UFC 328, que se celebrará el sábado 9 de mayo en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. El enfrentamiento más esperado de la noche será entre el invicto Khamzat Chimaev, campeón de peso mediano, y el excampeón Sean Strickland, quien buscará recuperar el título que perdió en 2024. Esta pelea, marcada por una rivalidad personal entre ambos luchadores, será la gran atracción de la velada y podría cambiar el rumbo del peso mediano en la UFC.

Con Chimaev defendiendo su invicto y su cinturón ante un Strickland ansioso por regresar a la cima, la noche promete ser una de las más emocionantes del año. Además, el evento contará con otros combates de alto nivel, como el enfrentamiento por el título de peso mosca entre Joshua Van y Tatsuro Taira. A continuación, te damos todos los detalles para que no te pierdas ni un segundo de UFC 328.

¿Cuándo y a qué hora es UFC 328?

El evento UFC 328 se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el Prudential Center, ubicado en Newark, Nueva Jersey. La cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. en Ciudad de México, mientras que las peleas preliminares se inician a las 5:00 p.m. y las preliminares iniciales arrancan a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver UFC 328 en vivo?

Para los fanáticos en todo el mundo, el evento podrá ser visto a través de Paramount+, la plataforma oficial de transmisión. Si te encuentras en otros países, te recomendamos que consultes las opciones locales de TV y streaming disponibles para seguir toda la acción en vivo.

Cartelera Completa: UFC 328

Una noche repleta de emoción se avecina con UFC 328, que contará con varios combates que pondrán a prueba a los mejores luchadores del mundo. La pelea estelar será entre Khamzat Chimaev, quien defenderá su título de peso mediano ante Sean Strickland, pero la cartelera también incluye grandes combates que no puedes dejar de ver. Aquí te presentamos la lista completa:

Campeonato de Peso Mediano: Khamzat Chimaev (c) vs. Sean Strickland

Khamzat Chimaev (c) vs. Sean Strickland Campeonato de Peso Mosca: Joshua Van (c) vs. Tatsuro Taira

Joshua Van (c) vs. Tatsuro Taira Peso Pesado: Alexander Volkov vs. Waldo Cortés Acosta

Alexander Volkov vs. Waldo Cortés Acosta Peso Welter: Sean Brady vs. Joaquin Buckley

Sean Brady vs. Joaquin Buckley Peso Ligero: King Green vs. Jeremy Stephens

King Green vs. Jeremy Stephens Peso Mediano: Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz

Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz Peso Welter: Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov

Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov Peso Ligero: Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki

Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki Peso Ligero: Jim Miller vs. Jared Gordon

Jim Miller vs. Jared Gordon Peso Mediano: Roman Kopylov vs. Marco Tulio

Roman Kopylov vs. Marco Tulio Peso Pluma: Pat Sabatini vs. William Gomis

Pat Sabatini vs. William Gomis Peso Mediano: Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos

Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos Peso Mosca: Clayton Carpenter vs. José Ochoa

Pronósticos y Momios: Favoritos para UFC 328

La lucha por el título de peso mediano será, sin duda, uno de los momentos más anticipados de la noche. Khamzat Chimaev, con un récord impresionante de 15 victorias y 0 derrotas, parte como el gran favorito frente al excampeón Sean Strickland, quien buscará recuperar el cinturón perdido en 2024. La tensión entre ambos luchadores promete hacer de esta una pelea explosiva.

Por otro lado, en la categoría de peso mosca, Joshua Van se perfila como el favorito para defender su título ante el japonés Tatsuro Taira, quien llega con una racha impresionante. Además, en la categoría de peso pesado, los pronósticos indican que Alexander Volkov tiene la ventaja sobre Waldo Cortés Acosta.

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