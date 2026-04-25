UFC Las Vegas 116 en vivo: resultado Sterling vs Zalal y todas las peleas hoy 25 de abril

Max Griffin vs Víctor Valenzuela | Peso welter | Gana Valenzuela por decisión unánime

El chileno Víctor Valenzuela venció al veterano Max Griffin por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) en un combate de peso welter que se definió en los intercambios finales. El primer asalto favoreció a Griffin, quien presionó hacia adelante, conectó los golpes más claros y consiguió un derribo en los últimos segundos tras cambiar de nivel, lo que le permitió tomar ventaja en las tarjetas con un 10-9.

En el segundo asalto, Valenzuela ajustó su ritmo, encontró mejor la distancia y respondió con combinaciones, además de evitar intentos de grappling del estadounidense para empatar la pelea en los jueces. En el tercer asalto, el chileno marcó la diferencia con golpes más limpios, incluyendo un 1-2 que impactó a Griffin y varias combinaciones en la recta final, lo que inclinó definitivamente el combate a su favor. Con este resultado, Valenzuela mejoró su récord a 14-4 (1-0 en UFC), mientras Griffin quedó con marca de 20-13 (8-11 en UFC), bajo la supervisión del árbitro Chris Tognoni.