UFC Las Vegas 116 en vivo: resultado Sterling vs Zalal y todas las peleas hoy 25 de abril
Disfruta online la pelea de Aljamain Sterling frente a Youssef Zalal, un enfrentamiento que podría redefinir la carrera por el título de peso pluma
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Francis Marshall vs Lucas Brennan | Peso ligero | Gala Marshall por decisión unánime
Gran parte de la reyerta se desarrolló con ambos gladiadores buscando aplicar su mejor castigo tirados sobre la lona. Lograron hacer actos de presencia castigos a los pies y rodillazos a la espalda, siendo Marshall quien, en el ambiente, dejaba la sensación de hacer más. Dicha situación quedó clara en el último asalto, en el cual logró conectar potentes golpes al rostro, además de buscar rodillazos en velocidad. Lucas Brennan intento solo llegar al final del combate, esperando encontrar un poco la venia de los jueces. Al final, los colegiados dieron un (30-27, 30-27, 30-27, favorable para Marshall.
Max Griffin vs Víctor Valenzuela | Peso welter | Gana Valenzuela por decisión unánime
El chileno Víctor Valenzuela venció al veterano Max Griffin por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) en un combate de peso welter que se definió en los intercambios finales. El primer asalto favoreció a Griffin, quien presionó hacia adelante, conectó los golpes más claros y consiguió un derribo en los últimos segundos tras cambiar de nivel, lo que le permitió tomar ventaja en las tarjetas con un 10-9.
En el segundo asalto, Valenzuela ajustó su ritmo, encontró mejor la distancia y respondió con combinaciones, además de evitar intentos de grappling del estadounidense para empatar la pelea en los jueces. En el tercer asalto, el chileno marcó la diferencia con golpes más limpios, incluyendo un 1-2 que impactó a Griffin y varias combinaciones en la recta final, lo que inclinó definitivamente el combate a su favor. Con este resultado, Valenzuela mejoró su récord a 14-4 (1-0 en UFC), mientras Griffin quedó con marca de 20-13 (8-11 en UFC), bajo la supervisión del árbitro Chris Tognoni.
Talita Alencar vs Julia Polastri | Peso paja femenil | Gana Alencar por decisión unánime
La brasileña Talita Alencar venció a Julia Polastri por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) en un combate de peso paja femenino que se definió por el control en el suelo y la constancia en el intercambio de golpes. En el primer asalto, ambas peleadoras midieron la distancia con cautela, pero Alencar tomó ventaja con patadas a las piernas, golpes rectos y un derribo tras atrapar una patada de Polastri, lo que le permitió trabajar desde la posición superior hasta asegurar el round 10-9.
En el segundo asalto, Alencar mantuvo la presión con intentos de derribo y logró llevar la pelea nuevamente al suelo tras interceptar una patada, donde conectó codazos desde la media guardia para ampliar su ventaja en las tarjetas. Polastri mejoró su desempeño en el tercer asalto con combinaciones y contragolpes más claros, aunque no logró revertir el dominio acumulado. El combate terminó con victoria para Alencar, que elevó su récord a 8-1-1 (4-1 en UFC), mientras Polastri quedó con marca de 14-6 (2-3 en UFC),
¿Cuáles son los títulos que se exponen en UFC Fight Night esta noche?
El excampeón de peso gallo Aljamain Sterling, actual número cinco del ranking, encabezará el UFC Fight Night de este sábado 25 de abril cuando enfrente al peligroso Youssef Zalal en un combate de peso pluma en el UFC Apex de Las Vegas. Aunque la pelea no tiene un título en juego, su impacto en la clasificación es significativo, ya que podría reconfigurar la parte alta de la división. Sterling llega tras imponerse por decisión unánime a Brian Ortega en agosto de 2025, mientras que Zalal atraviesa un momento encendido con ocho victorias consecutivas, la más reciente por sumisión ante Josh Emmett en UFC 320.
En el análisis previo, Zalal parte como ligero favorito en las casas de apuestas, reflejo de su racha y capacidad finalizadora, aunque Sterling presume mayor experiencia en combates de alto perfil y un historial sólido como campeón. Con marca de 25-5, el estadounidense destaca por su lucha y control, mientras que el marroquí, con récord de 18-5-1, ha construido su ascenso con un estilo agresivo y efectivo, especialmente en el grappling. En juego no hay cinturón, pero sí un lugar privilegiado en la carrera por el título, en una división donde cada resultado pesa directamente en las aspiraciones de campeonato.
¿Qué mexicano pelea en UFC Las Vegas 116?
El mexicano Rafa García está de vuelta y listo para una nueva prueba de fuego en el octágono, cuando enfrente al estadounidense Alexander Hernández este fin de semana en función de la Ultimate Fighting Championship desde el UFC Apex en Las Vegas. El combate, pactado en peso ligero, representa una oportunidad clave para el peleador azteca, quien regresa tras su contundente victoria por nocaut técnico sobre Jared Gordon en septiembre de 2025, resultado que lo mantuvo en ascenso dentro de la compañía.
Con marca profesional de 18-4 y un sólido paso dentro de UFC, García buscará imponer condiciones ante un Hernández que también llega en buen momento. El peleador de raíces mexicanas, con experiencia en circuitos como Combate Américas y base en jiu-jitsu brasileño, sabe que una victoria puede catapultarlo en una de las divisiones más exigentes del deporte, donde nombres como Ilia Topuria, Max Holloway y Paddy Pimblett marcan el ritmo rumbo a la cima.
¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night hoy sábado 25 de abril de 2026 y dónde ver por TV y online?
Recuerda que en Claro Sports puedes seguir en vivo online nuestro clásico minuto a minuto, con la información más destacada de todo lo que suceda dentro y fuera del octágono. Tendrás el análisis, los comentarios y los datos más relevantes de la mano de nuestros expertos, para que no pierdas detalle de cada combate y de todo lo que rodea la función.
La transmisión oficial del evento correrá a cargo de Paramount+, plataforma donde podrás disfrutar de todas las peleas en directo, mientras complementas la experiencia con nuestra cobertura en tiempo real.
A qué hora inicia la cartelera UFC Las Vegas 116 y cuál es el orden de todas las peleas
UFC regresa al APEX de Las Vegas, la sede habitual de la principal empresa de artes marciales mixtas, para una función que se perfila como clave en el reacomodo de los rankings. Con múltiples enfrentamientos de alto impacto en distintas divisiones, la velada podría redefinir el panorama competitivo y acercar a varios contendientes a la ansiada oportunidad por el título, en una carrera constante donde cada victoria puede marcar la diferencia. La función comenzará a las 15:00 horas de la Ciudad de México y a las 17:00 horas del Este de los Estados Unidos, mientras que la cartelera estelar dará inicio tres horas después aproximadamente.
Cartelera principal
Aljamain Sterling (25-5-0) vs Youssef Zalal (18-5-1) | Peso pluma
Norma Dumont (13-2-0) vs Joselyne Edwards (17-6-0) | Peso gallo fem.
Rafa Garcia (18-4-0) vs Alexander Hernandez (18-8-0) | Peso ligero
Davey Grant (17-8-0) vs Adrian Luna Martinetti (17-1-0) | Peso gallo
Montel Jackson (15-3-0) vs Raoni Barcelos (21-5-0) | Peso gallo
Marcus Buchecha (5-2-1) vs Ryan Spann (23-11-0) | Peso completo
Preliminares
Rodolfo Vieira (11-4-0) vs Eric McConico (10-4-1) | Peso mediano
Jackson McVey (6-2-0) vs Sedriques Dumas (10-4-0) | Peso mediano
Mayra Bueno Silva (10-6-1) vs Michelle Montague (7-0-0) | Peso gallo fem.
Jafel Filho (17-4-0) vs Cody Durden (17-10-1) | Peso mosca
Francis Marshall (9-3-0) vs Lucas Brennan (11-2-0) | Peso ligero
Max Griffin (20-12-0) vs Victor Valenzuela (13-4-0) | Peso welter
Talita Alencar (7-1-1) vs Julia Polastri (14-5-0) | Peso paja fem.