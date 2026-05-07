Etapa 1, Giro de Italia 2026 en vivo: horario y dónde ver el recorrido entre Nessebar – Burgas

El Giro de Italia 2026 arranca este viernes 8 de mayo con la primera etapa. Conoce el recorrido, ciclistas favoritos y más

Etapa 1, Giro de Italia 2026 en vivo | Claro Sports

El Giro de Italia 2026, uno de los eventos más esperados del ciclismo mundial, arrancará en Bulgaria con una etapa inaugural entre Nessebar y Burgas. Esta será la 16ª vez que la Corsa Rosa comienza fuera de Italia, marcando también la segunda edición consecutiva en la que el evento sale de las fronteras italianas. Con un recorrido de 147 kilómetros, completamente llano, los velocistas tendrán la oportunidad de brillar y disputar la primera Maglia Rosa de la edición. La etapa, con un desnivel total de 500 metros, recorrerá la costa búlgaro del Mar Negro, pasando por lugares como Sozopol y regresando a Burgas, donde los ciclistas afrontarán una subida ligera en los últimos kilómetros antes de la meta.

Con la ausencia de ciclistas como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Richard Carapaz, el campo se abre para figuras como Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari y Jonathan Milan, quienes buscarán dar un golpe de autoridad desde las primeras acciones. En cuanto a los colombianos que disputarán el Giro, Egan Bernal es uno de los grandes favoritos a destacar.

En total, el Giro de Italia 2026 contará con 21 etapas, iniciando este viernes 8 y finalizando el domingo 31 de mayo, en una edición que contará con un recorrido total de aproximadamente 3,468 kilómetros. Serán 23 equipos participantes (18 escuadras WorldTour y 5 ProTeams invitados), entre los que destacan UAE Team Emirates-XRG, Visma | Lease a Bike, INEOS Grenadiers, Red Bull-BORA-hansgrohe, Soudal Quick-Step y Movistar Team.

Recorrido de la etapa 1, Giro de Italia este 8 de mayo de 2026

La primera etapa del Giro d’Italia estará conformada por 147 kilómetros, con un desnivel total de 500 m y cuyo recorrido irá de Nessebar a Burgas. Se trata de una fase llana con toboganes concentrados en el circuito de 22 km, el cual se recorrerá dos veces a mitad de etapa. Los últimos kilómetros cuentan con carreteras anchas y rectilíneas, con el cierre compuesto por una subida ligera y una curva a 300 metros de la meta. La llegada será sobre asfalto a ocho metros de anchura.

Durante la primera etapa los ciclistas seguirán la costa y se dirigirán hacia Sozopol, donde tendrán dos vueltas con breves ondulaciones, con regreso a Burgas por la costa, con carreteras rápidas y llegada en el centro. La salida exacta estará en Old Town – Nesebar Parking.

La Etapa 1 del Giro d’Italia 2026 | giroditalia

¿Quiénes son los colombianos que compiten en el Giro De Italia 2026?

El Giro de Italia 2026 contará con la participación de tres ciclistas colombianos, entre los que destaca Egan Bernal. El ciclista de Zipaquirá ya ha experimentado lo que es cargar el trofeo del Giro de Italia, luego de consagrarse campeón en la edición de 2021.

Bernal llega con gran confianza a esta nueva edición del Giro, tras haber participado a inicios de 2026 en los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia, donde se destacó al quedar quinto en la prueba de Contrarreloj y llevarse la medalla de oro en la modalidad de Ruta. También participó en el Tour de los Alpes y en la Lieja-Bastoña-Lieja, terminando en la quinta posición de la clasificación general en ambas competiciones.

Por otra parte, Buitrago viene de ganar el Trofeo Laigueglia, así como de finalizar en la séptima posición en la Tirreno-Adriático. En la Volta a Catalunya fue 11° y en la Lieja-Bastoña-Lieja 22°; finalmente Rubio busca mejorar sus últimas dos actuaciones en la competición (séptimo y octavo respectivamente).

Bahrain-Victorious | Santiago Buitrago (COL)

Movistar Team | Einer Rubio (COL)

Netcompany INEOS Cycling Team | Egan Bernal (COL)

¿Quién transmite en vivo el Giro de Italia 2026 y dónde ver por TV y online la Etapa 1?

El Giro de Italia 2026, a celebrarse del 8 al 31 de mayo, se podrá seguir en vivo y en directo en México y Centroamérica a través de ESPN, mientras que en Colombia la transmisión estará disponible por Caracol TV, RCN y Directv Sports. A nivel global las emociones estarán a cargo de Eurosport y HBO Max (en sus planes Estándar y Premium). Además, en Claro Sports tendremos todos los detalles de cada etapa en nuestro tradicional minuto a minuto.

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