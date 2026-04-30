UFC Australia, en vivo: horario y dónde ver Della Maddalena vs Prates y todas las peleas de la cartelera

Della Maddalena cuenta con la ventaja de pelear en casa y con un boxeo técnico que le ha permitido imponerse a rivales de alto nivel.

UFC prepara una gran cartelera en Australia | @UFC

UFC regresa con una función que ha generado expectativa en la división wélter, con el combate entre Jack Della Maddalena y Carlos Prates como evento principal en Australia. La pelea enfrenta a dos especialistas del striking en un duelo que podría definir al próximo contendiente al título de las 170 libras.

El peleador local buscará recuperar terreno tras su reciente derrota, mientras que el brasileño llega con una racha de actuaciones contundentes que lo han colocado como uno de los nombres a seguir dentro de la promotora. La combinación de estilos promete una pelea de alto ritmo y con posibilidades constantes de nocaut.

Della Maddalena vs Prates: fecha y hora de UFC Australia

El evento se llevará a cabo este sábado en Australia, con horarios ajustados para América Latina debido a la diferencia de zona. La cartelera preliminar está programada para iniciar en punto de las 02:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la cartelera estelar comenzará alrededor de las 05:00 horas.

La pelea entre Della Maddalena y Prates está prevista como el combate principal de la noche, por lo que se espera que suban al octágono cerca de las 07:30 horas, dependiendo de la duración de las peleas previas.

¿Quién transmite UFC Australia en vivo y dónde ver por TV y online?

La transmisión del evento estará disponible a través de Paramount+, que cuenta con los derechos de la UFC. En México, los aficionados podrán seguir la cartelera completa mediante UFC Fight Pass, así como en servicios asociados que distribuyen los eventos en vivo.

Cartelera completa y orden de las peleas preliminares y estelares de UFC Australia

La función contará con una cartelera completa tanto en su segmento estelar como en las preliminares, con combates en distintas divisiones.

Cartelera estelar del UFC Australia (UFC Perth):

Jack Della Maddalena vs Carlos Prates – Peso wélter

Beneil Dariush vs Quillan Salkilld – Peso ligero

Tim Elliott vs Steve Erceg – Peso mosca

Shamil Gaziev vs Brando Pericic – Peso pesado

Tai Tuivasa vs Louie Sutherland – Peso pesado

Cartelera preliminar del UFC Australia:

Cam Rowston vs Robert Bryczek – Peso medio

Junior Tafa vs Kevin Christian – Peso semipesado

Jacob Malkoun vs Gerald Meerschaert – Peso medio

Colby Thicknesse vs Vince Morales – Peso gallo

Ben Johnston vs Wes Schultz – Peso medio

Jonathan Micalleff vs Themba Gorimbo – Peso wélter

El orden de los combates seguirá la estructura tradicional de la UFC, iniciando con las preliminares y avanzando hasta el evento principal de la noche.

Pronósticos y momios para UFC Australia: estos son los favoritos de la IA

En cuanto a los pronósticos, el combate luce equilibrado debido a las características de ambos peleadores. Della Maddalena cuenta con la ventaja de pelear en casa y con un boxeo técnico que le ha permitido imponerse a rivales de alto nivel.

Por su parte, Carlos Prates ha demostrado poder de nocaut y versatilidad en el striking, lo que lo convierte en una amenaza constante. Sus recientes victorias han reforzado su posición como uno de los contendientes más peligrosos en la división.

De acuerdo con proyecciones basadas en análisis de rendimiento y estadísticas, la pelea se perfila cerrada, aunque con ligera inclinación hacia el peleador local por su experiencia y adaptación al entorno. Sin embargo, el estilo agresivo del brasileño mantiene abierto cualquier escenario dentro del octágono.

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