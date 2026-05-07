Escándalo en El Campín: indignación por actos racistas de hinchas de Santa Fe ante Corinthians

Un video aficionado encendió el revuelo en redes sociales después del empate 1-1 del ‘Cardenal’ frente a los paulistas.

Actos racistas en el Santa Fe-Corinthians | Luis Acosta / AFP

Santa Fe no pasó del empate en casa, por 1-1, ante Corinthians por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. Tenía el resultado a favor hasta la etapa de reposición, donde prácticamente en el último minuto, Gustavo Henrique apagó la ilusión de los ‘Cardenales’. La zozobra no se hizo esperar, pues el resultado lo deja al borde de la eliminación.

Y justo se dio en uno de los mejores partidos del semestre. El cuadro bogotano fue superior en buena parte del cotejo, pero un pestañeo se pagó bastante caro. La contienda terminó en una gresca entre los dos bandos, protagonizando un ambiente muy tenso en el recinto capitalino.

Nada se justifica, pero la gresca se trasladó a las tribunas. El racismo ha sido una de las causas por las que la Conmebol multa drásticamente. Son varias las campañas en cabeza de la confederación para juzgar y recriminar los actos discriminatorios, y en El Campín, infortunadamente, se dio otro episodio infortunado.

Hinchas de Santa Fe y sus gestos racistas

A través de un video aficionado, que se hizo viral en redes sociales, un pequeño grupo de fanáticos se despachó en contra de la parcialidad de hinchas del ‘Timao’ que viajó a Bogotá. Haciendo gestos de “mono”, directo a un hincha que grabó todo el infortunio, quedó revelada la identidad de los inadaptados.

Tras el empate ante Corinthians, hinchas de Independiente Santa Fe fueron filmados haciendo gestos racistas hacia los torcedores del Timão 🏆⚠️ pic.twitter.com/246y5QcLeZ — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) May 7, 2026

Seguro se espera una sanción muy drástica al ‘Cardenal’. En principio, la Conmebol suele multar a los clubes con al menos 100 mil dólares, además de un cierre parcial del estadio o la individualización a los implicados para vetarles la entrada al escenario deportivo. En el peor de los casos, el asunto puede llegar hasta la pérdida de puntos en caso de reincidir.

Cierre lamentable de un juego con resultado agridulce para Santa Fe. Le quedan dos partidos para forzar el milagro, o por lo menos, firmar el boleto a Copa Sudamericana. Platense, en casa, al igual que Peñarol en Montevideo, son los juegos de alta presión que le espera al onceno de Pablo Repetto.

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