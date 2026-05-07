¡BTS regresa a México en el 2027! La emoción Army crece con la noticia

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la noticia, luego de preguntar a los integrantes si les gustaría regresar y todos a coro respondieron que “sí”

BTS confirma su regreso a México en el 2027 | Reuters

La noticia que todos los fans de BTS en México esperaban ha llegado: la banda de K-pop regresa al país en 2027 para ofrecer más conciertos. La confirmación vino de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en la ‘Mañanera’ de este jueves 7 de mayo reveló que los Bangtan Boys habían confirmado su regreso, dejando a todos sus seguidores llenos de emoción y esperanza. Este anuncio ha sido el sueño hecho realidad para millones de ‘armys’ mexicanos que ya esperaban la vuelta de su grupo favorito.

BTS en México: esto sabemos sobre su visita confirmada en 2027

El recibimiento de BTS en México no ha sido para menos, y es que la banda ya tiene un vínculo muy especial con este país. En su primera visita en 2017, el grupo no era tan famoso como lo es ahora, pero eso no impidió que sus fans los recibieran con todo su cariño. En su última visita, la expectativa fue aún mayor, y más de 50,000 personas se reunieron en el Zócalo de Ciudad de México para ver a sus ídolos. Ese cálido recibimiento y la enorme demanda de conciertos en México fueron los que impulsaron a BTS. En el salón Tesorería se proyectó un video donde la presidenta Sheinbaum Pardo les pregunta a los integrantes de BTS si regresarán en 2027, quienes responden a coro “sí”.

Durante su reciente encuentro con la presidenta, los integrantes de BTS mostraron una vez más su humildad. La mandataria compartió que fueron muy sencillos y tranquilos, características que hacen que el grupo sea aún más cercano a sus seguidores: “Son unos jóvenes muy sencillos, la verdad, muy modestos”, comentó Sheinbaum en su conferencia, reflejando lo que muchos fans piensan sobre BTS: son accesibles y genuinos.

Lo interesante de este regreso es que BTS, a diferencia de otros artistas, tiene el control total de su agenda. Luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, el grupo ha decidido qué proyectos seguir y cuándo. De acuerdo con Sheinbaum, fueron los propios miembros de BTS quienes confirmaron que regresarán a México en 2027, a pesar de los estrictos compromisos que tienen como banda mundialmente exitosa. Esta libertad es uno de los motivos que permite que sus conciertos sean tan exclusivos y especiales para el público.

Las canciones de BTS siempre han estado acompañadas de mensajes de positividad, amor y esperanza, y eso es algo que también mencionó Sheinbaum durante la conferencia. Para ella, lo que más le llamó la atención de la banda fue la energía positiva que transmiten: “México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo”, dijeron los miembros de BTS sobre el país, lo que deja claro que tienen un cariño profundo por su público mexicano.

El regreso de BTS en 2027 no solo será un evento musical, sino un momento histórico para la comunidad de fans mexicanos. Con el sold-out de sus conciertos previos y la enorme demanda de fechas, el grupo ha decidido regresar para darles a sus seguidores una nueva oportunidad de disfrutar de su música en vivo. La banda aún no ha revelado las fechas exactas ni los lugares, pero la emoción ya se empieza a sentir por todo México.

Con este regreso confirmado, el Army mexicano tiene mucho por qué celebrar. La expectativa para el 2027 es altísima, y los fans ya comienzan a especular sobre los nuevos éxitos que BTS traerá consigo. Mientras tanto, los seguidores siguen disfrutando de la música de BTS, que sigue siendo un referente mundial en la industria del K-pop. Sin duda, este 2027 será un año que quedará marcado en la memoria de todos los fans mexicanos de la banda.

A través de este encuentro en Palacio Nacional, Sheinbaum también se comprometió a enviar una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para agradecerle por facilitar la visita de BTS a México. Aunque el enfoque principal de la reunión fue el regreso de la banda, el agradecimiento al mandatario surcoreano resalta la importancia de este evento y lo que significa para la cultura musical del país. Con este regreso en el horizonte, el Army mexicano está más unido que nunca, esperando el regreso de sus ídolos para hacer historia una vez más.

BTS en Palacio Nacional: el ARMY desde el Zócalo de la CDMX

Lo cumplieron. El 6 de mayo de 2026 quedará grabado en la memoria de las miles de fans que se congregaron en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando BTS, la banda de K-Pop más famosa del mundo, realizó una visita histórica al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. El saludo, que tuvo lugar a las 17:07 horas, desató una ola de emoción entre las y los ARMYS, quienes vitorearon a los integrantes del grupo, los cuales, se mostraron encantados por la calidez de su público mexicano. Para ver las mejores imágenes, da clic aquí.

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