Pablo Lavallén ataca a Olimpia y Edrick Menjívar sale al cruce con todo

Nueva polémica con el entrenador argentino.

Olimpia venció a Marathón en la segunda jornada | @clubolimpia

El fútbol hondureño explotó tras la derrota de Marathón ante Olimpia por las triangulares finales del Clausura 2026. El entrenador argentino Pablo Lavallén no ocultó su enojo después del 2-0 en Tegucigalpa y lanzó durísimas acusaciones contra el arbitraje, el sistema FVS y hasta contra la televisora vinculada al club merengue. Sus declaraciones rápidamente encendieron la polémica y provocaron la respuesta inmediata del arquero olimpista Edrick Menjívar.

Lavallén cuestionó especialmente el penal sancionado a favor de Olimpia tras una acción sobre Michaell Chirinos, una jugada revisada por el FVS. El técnico argentino minimizó la falta y dejó entrever sospechas sobre las imágenes utilizadas para validar la decisión arbitral. “La verdad, da que pensar. Qué raro que había una sola imagen nada más. El penal fue muy chiquito, muy chiquito. Estamos en el circo y hay que seguir bailando”, disparó el entrenador de Marathón.

Pero el DT fue todavía más lejos y apuntó directamente contra la estructura del fútbol hondureño. Lavallén criticó que la empresa encargada de transmitir y proveer las imágenes también tenga relación con Olimpia. “No podés ser juez y parte. Si sos juez, no podés ser dueño de un equipo”, afirmó. Incluso ironizó sobre el manejo del campeonato: “Estamos en un circo que lo maneja el dueño de la televisión, que casualmente tiene un equipo, el más ganador de Honduras”.

La dura respuesta de Menjívar

Las palabras del técnico argentino no tardaron en tener respuesta. En zona mixta, Edrick Menjívar salió al cruce con declaraciones igual de fuertes y pidió más autocrítica por parte del entrenador verdolaga. “Al profe le tengo mucho respeto, pero siempre que pierde tiene una excusa. Nunca hace autocrítica con él mismo y su equipo”, aseguró el guardameta de Olimpia.

Menjívar también recordó situaciones arbitrales que, según él, perjudicaron anteriormente a Olimpia y que nunca fueron utilizadas como argumento. “Si al Olimpia lo ayudan siempre, ¿por qué no pudo quedar campeón aquí?”, lanzó el arquero. Además, fue contundente sobre el rendimiento de Marathón en el partido: “¿Cuántos tiros al marco hicieron? ¿Uno? Eso es lo que hay que analizar. El perdedor siempre busca excusas”.

La polémica dejó todavía más caliente el ambiente en las triangulares finales del fútbol hondureño. Mientras Lavallén insiste en que existen influencias externas que afectan el campeonato, desde Olimpia responden que el problema pasa por el nivel futbolístico dentro de la cancha. Lo cierto es que las declaraciones cruzadas ya transformaron esta serie en mucho más que una simple disputa deportiva.

Te puede interesar –