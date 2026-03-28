¡Va por todo! Alexa Grasso quiere volver a ser campeona de UFC

La mexicana regresa al octágono en UFC Seattle y fija su objetivo de volver a pelear por el cinturón de peso mosca

Alexa Grasso busca regresar a la cima | @alexa_grasso

Tras varios meses fuera de actividad, Alexa Grasso se prepara para volver al octágono con el objetivo de retomar el camino hacia el campeonato de peso mosca. La peleadora mexicana formará parte de la cartelera principal de UFC Seattle, donde enfrentará a Maycee Barber en un combate que representa una nueva oportunidad dentro de la división.

El enfrentamiento tiene antecedentes, ya que ambas se midieron en febrero de 2021 en UFC 258, con victoria para la jalisciense. Desde entonces, la estadounidense ha construido una racha positiva que la mantiene como una de las contendientes en ascenso, lo que añade relevancia a este nuevo cruce.

En entrevista para ESPN, Grasso señaló que el duelo responde a la evolución de ambas dentro de la división y consideró que la experiencia acumulada marcará diferencias respecto a su primer enfrentamiento. También explicó que ha trabajado en distintos aspectos de su preparación, con énfasis en el jiu-jitsu.

“Fue la pelea que se tenía que hacer. La UFC decide, han pasado cinco años desde la primera pelea, esa fue muy técnica, hicimos de todo. Estoy segura de que con toda la experiencia que hemos ganado será todavía mejor. Yo he mejorado en todo, pero específicamente en el jiu-jitsu. En la primera estuve a punto de someterla, y como todas, va tratar de derribarme”, comentó.

Grasso (16-5-1) anticipa un combate con intercambios intensos, tomando en cuenta el estilo de Barber (15-2). La mexicana expresó que buscará aprovechar las oportunidades en el suelo, recordando que en su primer duelo estuvo cerca de definir la pelea por la vía de la sumisión.

“Me encantaría poder llevarme una sumisión, en la primera estuve muy cerca de someterla en el primer round. Ella habla de que en la primera casi me finaliza, pero hay que tomar en cuenta que yo me rompí el ligamento cruzado en ese round. Quería tirarme al piso y decir que ya no podía, pero seguí ahí adelante”, explicó.

La lesión que sufrió en aquel combate marcó un momento relevante en su carrera. Grasso ha señalado que ese episodio representó un punto complejo, el cual logró superar en los años posteriores hasta alcanzar el campeonato de las 125 libras tras su triunfo ante Valentina Shevchenko en UFC 285.

Su última presentación fue en mayo de 2025, cuando cayó ante Natalia Silva en UFC 315, resultado que la alejó de la contienda directa por el título. A partir de ese resultado, la mexicana ha enfocado su proceso en reconstruir su camino dentro de la división.

De cara a este nuevo combate, Grasso dejó claro que su objetivo es volver a disputar el campeonato. Indicó que asumirá cada pelea como parte de ese proceso, con la intención de colocarse nuevamente en la discusión por el cinturón.

“Me gusta tomar paso por paso, la meta es ser dos veces campeona. Es como cuando empecé en 125 libras. Volver a subir la montaña, las peleas que UFC me de para volver a pelear por el título, las voy a tomar”, concluyó.

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